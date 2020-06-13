Кому и зачем нужен хаос в США
В новом выпуске видеоблога речь зашла о массовых беспорядках в США, которые были инициированы обстоятельствами гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Карантин, который был повсеместно введён по причине мировой пандемии коронавируса, заключил миллиарды людей по домам и дал толчок новому экономическому кризису, но этого оказалось недостаточно владельцам мировых денег — потребовалось дополнить картину происходящего по всему миру массовыми погромами, флешмобами и акциями, которые зачастую были лишены какой-либо логики и смысла. Кому и зачем нужен хаос в США? Этот вопрос задают очень многие. Свою точку зрения постарался выразить в этом видеоролике.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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Источник: https://nstarikov.ru/komu-i-zachem-nuzhen-haos-v-ssha-116100