«Американской весны» не будет
В новом выпуске видеоблога речь зашла о массовых беспорядках, которые охватили Соединённые Штаты Америки. Многие увидели в этом «американскую весну», начало чего-то большего. Однако, поспешу расстроить понадеявшихся — никаких кардинальных перемен в режиме США не предвиделся. И вот почему.
Хронометраж:
00:00 Перспективы «Американской весны»
05:54 Варианты развития событий в США
12:23 О «вмешательстве» России во внутренние дела США
14:10 Об идеологии революционеров
19:05 Как Великобритания платила репарации за поддержку конфедератов
21:38 О разнице в методах работы полиции в США и в России
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Политикам на заметку — как мешают конкурентам
- Утечки персональных данных или чем опасен ЕФИР
- Кто финансирует ВОЗ, Минздрав и биологический суверенитет
- Геополитика углеводородов – Северный Поток-2, Белоруссия, Китай
Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskoj-vesny-ne-budet-115913
Ничо это только два месяца пиндосов в масках, без боёв гладиатороских и варьете продержали, продержат год хотя бы, как нас трицать лет, любого пука будут боятся, как наши главнюки.