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«Американской весны» не будет

09:18. 2 июня 2020 52 просмотра Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла о массовых беспорядках, которые охватили Соединённые Штаты Америки. Многие увидели в этом «американскую весну», начало чего-то большего. Однако, поспешу расстроить понадеявшихся — никаких кардинальных перемен в режиме США не предвиделся. И вот почему.

Хронометраж:
00:00 Перспективы «Американской весны»
05:54 Варианты развития событий в США
12:23 О «вмешательстве» России во внутренние дела США
14:10 Об идеологии революционеров
19:05 Как Великобритания платила репарации за поддержку конфедератов
21:38 О разнице в методах работы полиции в США и в России

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskoj-vesny-ne-budet-115913

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2776 2066
    Игорь 2 июня 2020 в 9:47

    Ничо это только два месяца пиндосов в масках, без боёв гладиатороских и варьете продержали, продержат год хотя бы, как нас трицать лет, любого пука будут боятся, как наши главнюки.

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