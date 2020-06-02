«Американской весны» не будет

В новом выпуске видеоблога речь зашла о массовых беспорядках, которые охватили Соединённые Штаты Америки. Многие увидели в этом «американскую весну», начало чего-то большего. Однако, поспешу расстроить понадеявшихся — никаких кардинальных перемен в режиме США не предвиделся. И вот почему.

Хронометраж:

00:00 Перспективы «Американской весны»

05:54 Варианты развития событий в США

12:23 О «вмешательстве» России во внутренние дела США

14:10 Об идеологии революционеров

19:05 Как Великобритания платила репарации за поддержку конфедератов

21:38 О разнице в методах работы полиции в США и в России

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskoj-vesny-ne-budet-115913