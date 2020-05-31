Что ждет систему образования в новом учебном году?
В новом выпуске авторской программы «По-СтАриковски» гостем программы стал заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы), кандидат юридических наук Евгений Китин.
Обсуждали российское образование, которое в период борьбы с коронавирусом переквалифицировалось из очного в удаленное.
Мы попытались дать исчерпывающий ответ на следующий вопросы:
- Что ждет дистанционное обучение после изоляции?
- Каким будет отбор абитуриентов в этом учебном году?
- Как изменится стоимость обучения?
- И чего всем школьникам и студентам ждать после 1 сентября?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Что ждет систему образования в новом учебном году? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Будущее общепита в России: когда опять откроются кафе и рестораны
- Когда откроются кафе и рестораны в России? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Есть ли бизнес после карантина
- Как переживает кризис российский крупный бизнес. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Михаил Хазин: «Сегодняшний кризис начался еще осенью 2008 года»
- Стал ли коронавирус причиной экономического кризиса в России. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Карантин по-немецки: вопросы и ответы
- Коронавирус в России и Германии – разница и общее
- Россия — Германия: разница режимов самоизоляции. Николай Стариков. ФАН-ТВ
Источник: https://nstarikov.ru/chto-zhdet-sistemu-obrazovanija-v-novom-uchebnom-godu-115832