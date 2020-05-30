Что ждет систему образования в новом учебном году? Николай Стариков. ФАН-ТВ

Что ждет дистанционное обучение после изоляции? Каким будет отбор абитуриентов в этом учебном году? Как изменится стоимость обучения? И чего всем школьникам и студентам ждать после 1 сентября? Ответы на эти и многие другие вопросы Евгений Китин дал в новом выпуске программы «По-Стариковски».