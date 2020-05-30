Главная » Мировоззрение, Образование

Что ждет систему образования в новом учебном году? Николай Стариков. ФАН-ТВ

22:09. 30 мая 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА ФАН

Гостем нового выпуска передачи «По-Стариковски» стал заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы), кандидат юридических наук Евгений Китин. Собеседники обсудили российское образование, которое в период борьбы с коронавирусом переквалифицировалось из очного в удаленное.

Что ждет дистанционное обучение после изоляции? Каким будет отбор абитуриентов в этом учебном году? Как изменится стоимость обучения? И чего всем школьникам и студентам ждать после 1 сентября? Ответы на эти и многие другие вопросы Евгений Китин дал в новом выпуске программы «По-Стариковски».

Источник: https://nstarikov.ru/chto-zhdet-sistemu-obrazovanija-v-novom-uchebnom-godu-nikolaj-starikov-fan-tv-115823

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Качество образования» и как за него мы будем бороться
...стандартизированно оценить учебную деятельность ...систему школьного образования требованиям внешних оценщиков «качества образования»? Очевидно, что система образования...том, что новый этап реформы образования, ...качества образования»? 7. Что нас ждет...
«Ликвидация»: судьба российского образования. Четверикова О. Н.
... создал на базе учебных заведений сеть собственных ..., что в ближайшие годы российскую науку ждет дальнейшая...Голодец.+ Так что Правительство разрушает нынешнюю систему образования вовсе не...люди, способные производить новые бизнесы и новые экономики. А ...
Наш ЕГЭ позаимствован… из Египта
... когда в эту новую систему уже втянулись и школы...Например, новый закон об образовании фактически допускает, что человек одновременно...предсказывать), что нас ещё ждет это. – Что вообще с... быстрая работа по совершенствованию учебного процесса. Конечно, наверное...
Роман Ключник: Подавление Русского народа способом резкого снижения уровня образования – дебилизации его
...либералы-западники так выстроили систему образования, что ни родительское, ни...что же с концепцией образования? Судя по проекту нового закона об образовании, нас ждет...была реклама российского государственного учебного заведения, которое финансирует российское......
Образование и наука - последнее жертвоприношение капитализму...
...учебных часов в баклавриате уже сегодня сокращено настолько, что...российского образования мало что останется.Итак, понятно, что ждет ...систему России.Нам скажут: после разрушения нынешнего образования... нашего образования - его качественно новый уровень развития......
Что было 2 , 3 ноября. Новости наоборот.
... обеспечить российскую систему образования достаточным финансированием. ...физика Михаила Данилова ждет ссылка в ...новую конституцию после победы на правящей партии. - Кремль ( Путин ) вносит в учебные..., начинают понимать , что ОБРАЗование , это умение ваять ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)