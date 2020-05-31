Билл Гейтс и династии новых мальтузианцев

«В 2000 году Билл и Хиллари Клинтон учредили благотворительную организацию – Фонд Билла и Мелинды Гейтс… Главной темой Фонда стали вирусные заболевания, финансирование разработки новых вакцин и поставки вакцин в беднейшие страны», – пишет профессор Валентин Катасонов в статье «Борьба с коронавирусом и Большой брат».

Однако возникла эта тема не в 2000 году. Её начали развивать много раньше – примерно с тех пор, как в Европе зародился фашизм.

В 1974 году был подготовлен секретный меморандум АНБ США NSSM200 «Последствия роста мирового народонаселения для безопасности и интересов США за рубежом». В меморандуме отмечалось, что к середине ХХI века необходимо «скорректировать» рост народонаселения Земли до 6 миллиардов и удерживать его на уровне не более 8 миллиардов. Указывались страны, «виновные» в перенаселении, – Индия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексика, Индонезия, Бразилия, Филиппины, Таиланд, Египет, Турция, Эфиопия и Колумбия. Предлагалось запустить программы по планированию семей, уменьшить способность населения к рождаемости через образовательные программы. Оговаривалось, что есть и иная точка зрения, в соответствии с которой ситуация гораздо серьёзнее и требуются неотложные меры, чтобы избежать демографической катастрофы.

Что за неотложные меры?

Проблемами уменьшения роста народонаселения планеты уже тогда занимались такие фонды, как Pathfinder Fund, International Planned Parenthood Foundation, Population Council. Один из этих фондов, Planned Parenthood, возглавлял отец Билла Гейтса.

Интересы семейства Гейтс распространялись не только на вирусные заболевания и финансирование разработки новых вакцин, но и на целый ряд других областей. На деньги фонда Гейтса Оксфордский центр технологии насекомых (Oxford Insect Technologies) и британская биотехнологическая компания (British biotech company Oxitec) создали, например, такой генномодифицированный продукт, как комары Aedes aegypti. Если верить результатам испытаний, эти комары борются с распространением лихорадки денге, жёлтой лихорадки, лихорадки чикунгунья, а также инфекции, известной, как вирус Зика. Первые открытые испытания трансгенных комаров вида Aedes aegypti состоялись в Карибском море, на острове Большой Кайман осенью 2009 года. Потом эти комары размножились, мутировали и, как предполагают, стали переносчиками вируса Зика.

Надо сказать, что в политике контроля за рождаемостью и ростом населения прослеживается семейная традиция, и связано это не только с семьёй Гейтсов.

В 2001 г. послом доброй воли Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) был назначен председатель Международного совета по планированию семьи Александер Зангер, поборник контроля за рождаемостью. Он приходится внуком Маргарет Зангер, основательнице (1920-е годы) Американской лиги контроля за рождаемостью и Национального Комитета по легализации контроля за рождаемостью. Госпоже Зангер принадлежит идея широкого применения контрацепции и практики клинических абортов при поддержке государства. Её клиника на протяжении десяти лет финансировалась семьёй Рокфеллеров.

В своей книге «Женщина и новая раса» Маргарет Зангер писала: «Самое милосердное, что большая семья может сделать для своего младенца – это убить его». В другой книге «Ось цивилизации» она утверждала, что жители бедных районов, «которые в силу своей животной природы размножаются, как кролики, и скоро могут перейти границы своих районов или территорий, заражая лучшие элементы общества болезнями и низшими генами» должны проходить через естественный отбор. В США эту даму почитают как одну из основоположниц движения за права женщин, но ряд исследователей справедливо сравнивают её идеи с методами, практиковавшимися в нацистской Германии.

В 1952-1959 годах Маргарет Зангер была первым президентом Международной федерации планирования семьи (International Planned Parenthood Federation, IPPF). Штаб-квартира данной организации расположена в Лондоне. Одним из действующих членов IFPP является Российская ассоциация «Народонаселение и развитие», созданная на рубеже развала СССР в 1991 году и рекламирующая себя как «активного представителя гражданского общества России».

Доктрина IPPF навязывает взгляд, согласно которому «базовые права человека на репродуктивную свободу (включая свободу отказа от рождения ребенка с помощью абортов, стерилизации, контрацепции) должны быть приняты всеми независимо от возраста, сексуальной ориентации, финансового статуса или местонахождения». Одновременно IPPF пропагандирует однополые «браки», выступает в поддержку сексуальных меньшинств (гомосексуалистов, лесбиянок и прочих извращенцев), а абортивные препараты рекомендует как лекарство.

Если англичанин Томас Мальтус (1766-1834), автор «Очерка о законе народонаселения», провозглашал, что неконтролируемый рост народонаселения приведёт к голоду на Земле, то династии новых мальтузианцев декларациями не ограничиваются, они более практичны и радикальны. Как известно, Маркс и советские учёные считали мальтузианскую доктрину человеконенавистнической.

Обложка: Фото metrolatam.com

Источник: https://nstarikov.ru/bill-gejts-i-dinastii-novyh-maltuziancev-115826