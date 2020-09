Ранее уже давал ссылку на этот материал на английском. Один из читателей сделал перевод на русский язык.Статья посвящена проникновению структур Фонда Гейтсов в Всемирную Организацию Здравоохранения и влиянию этой частной организации на всемирные медицинские вопросы.Объявление президента Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июле запустило процесс, который окажет драматические последствия на будущее политики всемирного здравоохранения, а также состояние одного из богатейших людей мира.Выход США из ВОЗ означает, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс, второй основной источник финансирования организации, вскоре станет крупнейшим, оказывая беспрецедентное влияние неправительственной международной империи на одну из важнейших многосторонних мировых организаций.Во время пандемии Билл Гейтс завоевал статус, подобный героическому. Washington Post назвала его «чемпионом по решениям, подтвержденным наукой» , а New York Times наградила его титулом «самого интересного человека в мире». Гейтс также стал звездой документального сериала Netflix «Угроза пандемии» , выпушенного за несколько недель до начала эпидемии в США и спродюссированного корреспондентом New York Times Шери Финк, ранее работавшей в 3 организациях, финансирумеых Гейтсом – Pro Publica , the New America Foundation , and the International Medical Corps .Целое цунами похвал в адрес Гейтса в мейнстримных СМИ в эпоху Covid-19 привлекли внимание к миллиардеру и его махинациям со стороны ультраправых сторонников конспирологических бредней – трампистов и шарлатанов из Q-Anon, которые осуждают его как «прогрессиста».Но за пределами истерии пиарщиков по поводу Гейтса лежит тревожная история, способная вызвать беспокойство по поводу выгоды, которую получит его фонд от решения проблемы пандемии и его растущего влияния на международные институты.Фонд Гейтса успешно приватизировал международный орган, отвечающий за политику здравоохранения, превратив его в инструмент корпоративного доминирования. Он способствовал выбросу токсических продуктов на жителей Глобального Юга, и даже проводит использует бедных мира как морских свинок для испытаний лекарств.Влияние фонда Гейтса на политику здравоохранения практически пропорционально убеждению, что правила безопасности и другие функции правительства слишком слабы и легко обходятся. И таким образом, его деятельность направлена против независимости национальных государств и является двигателем западного капитала.«Я видел как по вине фонда Гейтса одно правительство за другим теряло суверенитет», – заявил Grayzone доктор Вандана Шива, ученый и основатель индийского фонда исследований науки, технологии и экологии.Фонд Билла и Мелинды Гейтс – это крупнейший частный фонд на Земле, стоимость активов которого в конце 2019 года оценивалась в 51 миллиард долларов . Билл Гейтс утверждает, что его фонд тратит большинство ресурсов на «сокращение числа смертей от инфекционных заболеваний », а с помощью благотворительности он, кажется, купил себе статус эксперта по инфекционным заболеваниям.Корпоративные СМИ развернули перед Гейтсом красную ковровую дорожку, когда он раздавал всему миру рекомендации по борьбе с эпидемией Covid-19. Только в одном апреле, когда вирус поглощал территорию США, он выступал на CNN , CNBC , Fox , PBS , BBC , CBS , MSNBC , The Daily Show и The Ellen Show . В эфире BBC Гейтс назвал себя «экспертом по здравоохранению», несмотря на отсутствие ученой степени в медицине или любой другой сфере.Выступления миллиардера в СМИ посвящены доказательству одного тезиса : если бы лидеры государств слушали Гейтса , мир бы лучше подготовился к пандемии. «Почему Билл Гейтс не возглавит целевую группу по борьбе с коронавирусом?» – задается вопросом модный журнал Vogue .Итак, что представляет собой борьба с COVID по Гейтсу?По мнению Билла Гейтса, создание и распространение вакцины против Covid-19 по всему миру – это «окончательное решение » проблемы с эпидемией. Генеральный директор фонда Гейтса Марк Сузман подтвердил восторженные ожидания, заявив, что «эффективная вакцина будет доступна 7 миллиардам людей».Супруга Билла Гейтса и содиректор его фонда Мелинда сокрушалась в апреле в эфире CNN , что она «просыпалась по ночам» от волнения за судьбу населения Африки, которое было меньше всех подготовлено к вирусу. В июне она заявила в интервью журналу Time , что в США первым вакцину получит чернокожее население.Спасительная вакцинация уязвимого чернокожего населения Африки и США, а затем и всего мира кажется очень благородным делом, и деньги сами плывут в руки к Гейтсу. В марте он покидает пост в совете директоров Microsoft и фактически «посвящает большую часть времени на борьбу с пандемией ».Фонд Гейтса, «крупнейший спонсор вакцин в мире», уже выделил 300 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Это включает в себя финансирование испытаний вакцины компаниями Inovio Pharmaceuticals, AstraZeneca и Moderna Inc., которые считаются фаворитами гонки по созданию вакцины от Covid-19.Фонд также является сооснователем и спонсором Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) , вложившей 480 млн долларов в «широкий выбор вакцин-претендентов и платформенных технологий».Даже если так, то существует причина для скепсиса в отношении усилий Гейтса по глобальной вакцинации.«Будучи вторым по богатству человеком на Земле, Билл Гейтс не имеет причин для жажды наживы». Это типичный ответ на претензии к тому, что филантропия Гейтса основана не только на душевной доброте. Но несмотря на частое оправдание тем, что Билл Гейтс «раздает» свое состояние, в последние два десятилетия его прибыли удвоилась .Одновременно с этим, существуют серьезные доказательства того, что фонд Гейтса выступает «троянским конем» для западных корпораций, не имеющих других целей, кроме увеличения прибыли.Возьмем хотя бы, «вращающуюся дверь» между фондом Гейтса и большой фармацевтической индустрией.Бывший директор по разработке вакцины фонда и нынешний генеральный директор Института медицинских исследований Билла и Мелинды Гейтс Пенни Хитон особенно выделяет крупных игроков фарминдустрии Merck и Novartis.Президент Фонда глобального здоровья Тревор Мандел занимал руководящие позиции в Novartis и Pfizer. Его предшественник Тати Ямада ранее был топ-менеджером в GlaxoSmithKline (GSK) специалистом по связам с общественностью фонда. Примеры можно приводить бесконечно.Более того, фонд Гейтса напрямую финансирует эти корпорации.Вскоре после своего основания , фонд приобрел акции в различных фармацевтических компаниях. Недавнее исследование Nation выявило, что фонд Гейтса является держателем акций и облигаций таких фармацевтических компаний, как Merck, GSK, Eli Lilly, Pfizer, Novartis, Sanofi.На сайте фонда декларируется «возможность взаимовыгодного сотрудничества» с производителями вакцин.У ВОЗ два источника дохода. Первый – это добровольные взносы или обязательное финансирование от стран-членов ООН в зависимости от численности населения и доходов. Второй – это добровольные взносы, которые могут выделяться на определенные цели.Добровольные взносы для определённых целей составляют 80 процентов текущего бюджета ВОЗ. Иными словами, большая часть средств ВОЗ приходит на определенных условиях.Как рассказал Grayzone доктор Дэвид Легг, заслуженный специалист в области здравоохранения университета La Trobe (Мельбурн), «Обязательные взносы государств покрывают лишат административные расходы. Расходы на проекты они не покрывают, значит, финансирование проектов зависит от спонсоров. И практически все средства спонсоров направлены на специфические проекты, которые они хотят финансировать».С помощью этих добровольных пожертвований ВОЗ получила от фармацевтической индустрии более 70 млн долларов в 2018 году (это последний год, данные за который доступны). Тем временем, фонд Гейтса обеспечил крупную фарминдустрию превосходным инструментом влияния на ВОЗ.Только в 2018 году фонд выделил ВОЗ 237,8 млн долларов , став вторым крупнейшим спонсором после США.Фонд также косвенно финансирует ВОЗ через Всемирный альянс вакцин и иммунизации (GAVI), «общественно-частную партнерскую организацию», занимающуюся поставкой крупный партий вакцин в бедные страны. GAVI – это второй после фонда Гейтса крупнейший негосударственный спонсор ВОЗ, выделивший ВОЗ 158,5 млн долларов в 2018 году.В конце 90х Билл Гейтс финансировал мероприятия, результатом которых стало создание GAVI, выделив организации более 750 млн долларов начального капитала. На данный момент фонд Гейтса выделил GAVI более 4,1 млрд долларов , то есть 20 процентов доходов GAVI. Фонд также имеет закрепленное место в совете директоров GAVI .GAVI раскрывает данные о том, что фонд Гейтса «играет важную техническую и финансовую роль в формировании рынка вакцин».Приводя GAVI в качестве примера, группа активистов Global Health Watch , объясняет, что «другие участники всемирного рынка здравоохранения подотчетны фонду Гейтса, но не наоборот».Если сложить вместе инвестиции GAVI и ВОЗ, то они превзойдут вклад правительства США, что делает фонд Гейтса неофициальным основным спонсором ВОЗ даже до того, как администрация Трампа приняла решение о выходе из организации.Социолог Элисон Кац, проработавшая 18 лет в штаб-квартире ВОЗ считает, что организация «стала жертвой неолиберальной глобализации». В 2007 году Кац написала открытое письмо тогдашнему директору ВОЗ Маргарет Чан, в котором критиковала общественные органы за «выпрашивание денег у частного вектора и фонды звездных благотворителей с различной повесткой».Разумеется, близкие финансовые отношения ВОЗ с частными организациями являются проблемой до тех пор, пока организация зависит от взаимовыгодных вложений. Кажется, так и происходит в действительности.Поскольку большая часть средств фонда Гейтса, выделяемая ВОЗ, имеет конкретное направление, ВОЗ не распоряжается ими – этим занимается фонд. Например, большую часть средств ВОЗ получает на программу по борьбе с полиомиелитом , потому что фонд Гейтса направляет большую часть средств на искоренение полиомиелита.Вдобавок ко всему, огромные масштабы финансовых вкладов фонда сделали Билла Гейтса неофициальным (хотя и не избранным) лидером организации. Вот почему Международная ассамблея здравоохранения, отвечающая за повестку ВОЗ, утвердила в 2012 году Всемирный план вакцинации, соавтором которого выступил ни кто иной, как фонд Гейтса.Как утверждает доктор Дэвид Легг, заслуженный специалист в области здравоохранения университета La Trobe (Мельбурн), « финансовые вклады Гейтса фактически являются механизмом формирования повестки». Легг рассказал Grayzone, что «мощные финансовые вливания полностью искажают бюджетные приоритеты, которые хотела бы видеть Международная Ассамблея Здравоохранения»Как утверждает Foreign Affairs , «немногие инициативы и нормативные стандарты ВОЗ бывают утверждены, пока не получат официальное ободрение сотрудников фонда Гейтса». Или, как утверждали источники издания Politico в 2017, «приоритеты Гейтса стали приоритетами ВОЗ»В интервью Global Health Watch один из руководителей в области здравоохранения крупной НКО заявил: «Кажется, ВОЗ сошла с ума, отвечая: «да, сэр» на любое требование Гейтса»В 2007 году руководитель программы ВОЗ по борьбе с малярией доктор Арата Коти, предупреждал против финансового доминирования фонда Гейтса , заявляя, что его финансирование может иметь «далеко идущие непредвиденные последствия»Семь лет спустя тогдашний генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан заметила, что бюджет ВОЗ направлен на определенные цели и «ориентируется на интересы спонсоров» .Когда в 2017 году Тедрос Аданом Гебресиус стал генеральным директором ВОЗ, влияние Гейтса снова подверглось критике.Ранее Тедрос состоял в совете директоров двух организаций финансируемых Гейтсом и получающих от него начальный капитал, которые он до сих пор финансирует: GAVI и Всемирный фонд , где Тедрос возглавлял совет директоров.Сегодня Тедрос, первый не являющийся медиком гендиректор ВОЗ, пишет хвалебные твиты в адрес статей Билла Гейтса.Другой инструмент влияния на ВОЗ, используемый фондом Гейтса – это Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE), главная консультативная группа ВОЗ по вакцинам. В совет директоров SAGE входит 15 человек, которые по статусу обязаны сообщать о любых возможных конфликтах интересов .В ходе недавнего виртуального совещания половина совета директоров обозначила связь с фондом Гейтса как о возможном источнике конфликта интересов .Влияние фонда на мировое здравоохранение простирается далеко за пределы ВОЗ. Анализ 23 всемирных организаций здравоохранения , выполненный в 2017 году, выявил, что семь из них полностью зависят от финансирования фонда Гейтса, а другие девять числят фонд в качестве главного спонсора.Как отмечает британская НКО Global Justice Now , «влияние фонда столь всепоглощающе, что многие участники международного развития, критикующие политику и практику фонда не способны открыто заявить об этом».«Всемирный банк и МВФ – просто карлики рядом с фондом Гейтса по уровню власти и влияния», заявил Grayzone доктор Вандана Шива.Фонд Гейтса демонстрировал свое влияние также и с помощью формирования новостной повестки по всемерной политике в области здравоохранения с целью подавления критики своих наиболее непривлекательных действий.Фонд выделил миллионы долларов основным СМИ, включая NPR, PBS, ABC, BBC, Al Jazeera, the Daily Telegraph, the Financial Times, Univision, и The Guardian. Фактически, рубрика «Всемирное развитие» The Guardian появилась благодаря партнерству с фондом Гейтса.Фонд также инвестировал миллионы долларов в обучение журналистике и в исследование эффективных способов создания медианарративов. По данным Seattle Times , «эксперты, которых готовят в программах, финансируемых Гейтсом, пишут колонки для различных изданий – от New York Times до Huffington Post, в то время как интернет-порталы стирают грань между журналистикой и политтехнологическим глянцем» .В 2008 году главный специалист по связям с общественностью PBS NewsHour Роб Флинн объяснил, что «сегодня в мире глобального здравоохранения нет ничего, до чего не дотянулись бы щупальца Гейтса». Примерно в это время фонд выделил NewsHour 3,5 млн долларов для запуска специального информационного блока, посвященного важным вопросам здравоохранения в мире. Президент фонда свободы СМИ Микки Хафф рассказал Grayzone, что эксперты фонда Гейтса оказывают на СМИ влияние через PR-агентства, гранты и финансирование деятельности профессоров. «Короче, – сказал Хафф, – Эдвард Бернейс гордился бы достижениями этой пропаганды».Неудивительно, что освещение деятельности фонда в СМИ стало настолько обычным явлением и что непривлекательные действия на Глобальном Юге получают так мало внимания.Мишель Гринштейн, Джереми Лоффредо https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/?fbclid=IwAR33X3o4iHxoxbpEk_oy_RlvTaN1Hyf2s3rxkPasCK2hVPVnFzdRD3m2Odo – цинк

