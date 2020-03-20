«Эта пандемия – информационная, а не вирусная». В.И.Катасонов

Коронавирус - лишь ширма для создания нового мира? Коронавирус, чей плавный ход по планете постепенно превратился в пандемию, и нефтяной шторм последних двух недель продолжают вгонять мир в панику и долги. Биржевые индексы и цены на нефть обрушиваются все ниже, и что будет происходить завтра, не представляет практически никто. Однако мы видим и политические изменения. «Открытые границы» Европы превратились в закрытые заборы, в Испании и Франции заявляют о национализации медицины, а некоторые экономисты уверены, что мы вступаем в «дивный новый мир». О том, почему цена на нефть не важна, при чем тут Великая депрессия и что сделать каждому из нас, рассказал в интервью «ФедералПресс» экономист, доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов. «Эта волна кризиса будет мощнее и выше предыдущей»

Глядя на то, как колеблются биржевые индексы, ощущаешь, что на дворе 2008 год, когда биржи обрушивались на 80 %. Ситуативно ли то, что происходит, или мы становимся свидетелями глобального экономического кризиса?

— За какими-то деталями всегда надо видеть общую картину. Случайностей ни в мире, ни в истории нет, поэтому слово «ситуативно» – это попытка уйти от объяснения того, что действительно происходит в глобальном масштабе в рамках мировой истории.

Конечно это кризис, но кризисы бывают разные. Можно говорить о духовном кризисе, который уже на протяжении многих столетий переживает человечество. Можно говорить о кризисе культуры, можно говорить о кризисе финансовом. Но если опуститься до уровня финансового кризиса, то кризис, хронологические рамки которого обычно определяют как 2007–2009 год, не был преодолен до конца. Можно сказать, что это перманентный кризис, который имеет острые фазы. 2007–2009 годы – это первая острая фаза, или первая волна. Сейчас ожидается вторая волна, уже даже видны признаки этой волны – она будет более высокая, более разрушительная.

Чем это обусловлено?

— Кризис 2007–2009 годов не сумел ликвидировать те дисбалансы в мировой экономике, которые обычно ликвидируются полноценным кризисом. И более десятилетия мировая экономика пребывала в состоянии стагнации.

Известно, что так называемый экономический цикл состоит из четырех фаз: рецессия (спад), стагнация, оживление и подъем. После рецессии 2007–2009 годов наступила стагнация, никакого оживления не произошло. Более того, после стагнации начинается новая рецессия, то есть нарушатся классический экономический цикл.

Можно провести параллель с теми событиями, которые начались в мире более 90 лет назад. Я имею в виду панику на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 года. Тогда говорили, что это некие частные корректировки, что вернется на круги своя.

Я написал целую серию статей по истории кризиса – все эти яйцеголовые аналитики и экономисты не занимались объяснением людям правды, а просто пытались сформировать ложный оптимизм. Конечно, рецессия продолжалась и в следующем году, и в 1931-м – до 1933-го, когда она переросла в депрессию. У нас неправильно говорят и пишут, что Великая депрессия была с 1929 года. Депрессия была только с 1933 года, а до этого была рецессия.

Я говорю об этом, потому что не удалось тогда обычными средствами разрешить эти дисбалансы в экономике. В Америке был «Новый курс» Рузвельта, в других странах применялись методы Кейнса – до этого считалось, что государство не должно слишком глубоко вмешиваться в экономику. Государство вмешалось, но преодолеть рецессию не смогло. Оставался единственный способ – война, она и началась в 1939 году.

И как, на ваш взгляд, могут события развиваться сейчас?

— А сегодня я думаю, что следующая острая фаза финансового кризиса будет гораздо более острой, чем первая фаза. Не исключаю, что она может быть даже более острой, чем тот кризис, который начался 90 лет тому назад. Последствия тут глобальные политические, и обсуждать на этом фоне, какая будет цена на «черное золото» и какой будет валютный курс рубля – это означает не видеть дальше своего носа.

Мы должны видеть серьезные трагические последствия. Хотя я не пытаюсь написать абсолютно пессимистичную картину, я напомню, что 90 лет назад, когда заполыхал пожар мирового кризиса, в Советском Союзе происходил экономический бум, или экономическое чудо. Не пора ли нам вспомнить и обратиться к собственному опыту и понять, что советский опыт – это единственное, что сейчас может нас спасти?

«Мы входим в совершенно другой мир»

И все-таки, если говорить о цене на черное золото, есть ли границы, ниже которых она не опустится?

— Вы по инерции продолжаете рассуждать так, будто мы живем в старом мире. Мы входим в совершенно другой мир, где все будет по-другому. Может быть, вы впитали в себя идеи экономического либерализма, глобализации. Но вот смотрите, в 2020 году начинается так называемая пандемия коронавируса, а ведь это совершенно новая страница в мировой истории. Государства действуют, уже забыв обо всех догматах экономического либерализма, рыночной экономики. Какая цена нужна будет, такую и установят под предлогом введения чрезвычайного положения – все, забудьте про этот либерализм, забудьте про эти цены. Цены будут устанавливать так, как решат там, наверху, – и никто не будет объяснять, почему цена такая.

Плюс к этому изоляционизм. Вы еще не успели перестроиться – мир входит в совершенно новую фазу. Поэтому меня сейчас не очень, честно говоря, интересуют все эти штучки-дрючки, меня интересует, что это за дивный новый мир, в который мы вползаем.

Тем не менее, если позволите, несколько вопросов я по нефтяной части задам. Говорят, что выход России из соглашения ОПЕК+ дал старт началу глобального перекраивания рынка углеводородов. Согласитесь с этим или у вас иной взгляд?

— Что такое глобальный рынок углеводородов? Вы опять по инерции пользуетесь старой терминологией. Где рынок? Америка железным кулаком лупит своих конкурентов. Это не рынок.

Я понимаю, что вы от меня хотите услышать, но мне это неинтересно, честное слово, потому что я невольно буду вам подыгрывать, а вы невольно будете подыгрывать тем «хозяевам денег», которые сейчас заняты тем, что полностью перестраивают мировую модель. Главное, чтобы быдло продолжало думать, что мы живем в условиях экономического либерализма, рынка, равновесных цен. Нет ничего этого, понимаете?

Единственный способ сейчас уйти от этого кошмара – создать действительно суверенную экономику, которая будет самодостаточной. Еще раз повторяю, это опыт Советского Союза. И нам наплевать, какая там цена. Мы стали зависимы и от всех этих рейтингов, от цен мирового рынка. Это дорога в никуда. И вы невольно своими вопросами поддерживаете эту версию, что нам так и надо продолжать жить. Да нет, это дорога в никуда, дорога в смерть.

Я понимаю, что вы от меня хотели услышать ответы, понятные и привычные какому-то биржевику или финансовому аналитику. Я знаю этот птичий язык.

«Так что, глобализация закончилась?»

Хорошо, тогда задам другой вопрос. Вы говорите о переходе к новой системе, об изоляционизме и иных вещах. На днях президент Франции обратился к нации со словами о том, что эпидемия коронавируса показала: пора вернуть здравоохранение и здоровье нации государству. Можно ли назвать это примером того, что политические элиты, по крайней мере в Европе, начинают осознавать эти тренды, а структурам типа ЕС вынесен диагноз?

— А вот это интересный вопрос. Действительно, люди размышляют над вопросом: так что, глобализация закончилась? Что, начинается эпоха изоляционизма? Может, история пошла вспять и мы вернемся в старое доброе время с национальными государствами? Нам уже говорят о распаде ЕС, этой новой Римской империи. Итальянцы особенно, потому что они рассчитывали на помощь Брюсселя, и в Италии действительно сейчас коронавирус зацепил многих. Итальянцы говорят, что Брюссель им отказывается помогать и что пришел крах единой Европе. На самом деле это не совсем так, просто надо понимать замысел «хозяев денег».

На сегодняшний день практически во всех так называемых национальных государствах расставлена креатура или агентура этой мировой закулисы, которая под предлогом так называемого карантина будет проводить те решения, которые нужны «хозяевам денег». Когда это будет проведено, мы с вами увидим, а может и нет, когда все эти национальные границы в одночасье будут демонтированы и возникнет один глобальный мировой концлагерь. Он будет состоять из отдельных «корпусов» на основе так называемых национальных государств.

Предположим, сейчас говорят, что нужно поголовно подвергнуть население вакцинации. Но если копнуть, кто эти вакцины разрабатывает? Эти вакцины разрабатывают лаборатории, которые патронируются и финансируются фондом Билла Гейтса. А о чем говорит Билл Гейтс? А он говорит в духе Римского клуба: людей на планете слишком много. На планете почти 8 млрд человек, а оптимально – не более миллиарда. И как вы думаете, Билл Гейтс любит человечество и собирается его спасать? Или он собирается отправлять его на тот свет?

Специалисты, которые профессионально занимаются проблемой этих вакцин, прекрасно понимают, что это средство уничтожения человечества. Вот вам сюжеты. И тут вопросы про цену на «черное золото» и флуктуации, которые генерируются биржевыми спекулянтами, отойдут на десятый план, потому что жизнь и смерть важнее любой цены. Мне кажется, именно сейчас такие вещи и надо обсуждать.

Хорошо, «хозяева денег» оказывают влияние, может быть даже управляют пандемией. У них есть стратегия дальнейших действий, есть ресурсы и инструменты. Но есть ли возможность выработать контрстратегию, есть ли альтернативные центры с ресурсами для этого?

— Это крайне сложно. Вы помните роман Достоевского «Преступление и наказание»? Я сейчас вам приведу небольшой отрывок из него. Родион Раскольников уже был на каторге, он был в бреду. «Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими». С моей точки зрения, все очень точно описано. Достоевский – пророк. Эта пандемия – информационная, а не вирусная. Люди становятся бесноватыми, действительно мы это видим.

«Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные». Мы с вами зараженные всеми этими вирусами информационными, идейными. Бесы-то эти играют ценами на «черное золото», а мы обсуждаем.

«Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали». Разве это не про сегодняшний день? Мир действительно подвергся этой пандемии информационного вируса. «Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки». Вот сегодня собираются люди, обсуждают эту пандемию, и в головах у людей короткое замыкание. Утром ему кажется, что пандемия – заговор мировой закулисы, вечером ему становится страшно и он перестает выходить на улицы.

Я уже встречался с такими бесноватыми. Это намного более серьезные вещи, чем цена на «черное золото». Люди должны остановиться и подумать о себе, об окружающем мире и что в этом мире важно. Поэтому я могу, конечно, сказать вам то, что вы от меня ждете, но я не хочу участвовать в этой пандемии.