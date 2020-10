Напомнив о своем предложении принять пакет глобальных мер помощи бедным странам, Гутерриш подчеркнул, что к мобилизации ресурсов необходимо подключать Международный валютный фонд, всю систему Всемирного банка и двусторонние механизмы финансирования. По его словам, пандемия показала, что международные механизмы не работают так, как нужно, и в случае еще более катастрофических потрясений такая разобщенность приведет к еще более серьезным последствиям.

заявил Гутерриш, добавив, что многие трансграничные проблемы – от климатического кризиса до роста неравенства и киберпреступности – связаны с предприятиями, организациями и целыми секторами, которые не являются частью традиционного понятия глобального управления.

-

.

Что же Гутеррищ подразумевает под «расширением представления о глобальном руководстве»? Казалось бы, у нас достаточно международных институтов и учреждений, которые сообща работают над важнейшими вопросами – этим собственно и занимается его организация.



Оказывается, ему не хватает обсуждений с политиками – представителями государств. Он мечтает

То есть предлагается создать

своего рода горизонталь власти. Глобальное управление подразумевает управление мировыми процессами и странами из единого центра, на базе одной площадки (платформы), причем это управление хотят сделать «решительным» – команда сверху должна незамедлительно выполняться членами сети по всей планете, все нужно делать «координированно» и по единым лекалам.

Что же еще нарисовал нам Гутерриш, если не прообраз нового мирового порядка и единого мирового правительства? Как об этом можно было сказать яснее? Но генсек на этом не остановился – он отметил, что «сегодня мир перестал быть биполярным или однополярным, но и не стал еще многополярным».



COVID-19, по словам Гутерриша, показал, что такая неопределенность порождает недоверие к институтам управления, в том числе международным. Он напомнил, что сто лет назад разрозненность и поляризация мирового сообщества привела к Первой мировой войне, за которой последовала Вторая.

Кто бы сомневался, что большинство граждан в странах мира мечтают о суверенитете и процветании собственных государств, а их недоверие к международным институтам управления совершенно логично.



Анализируя деятельность этих самых институтов, в том числе в рамках «борьбы» с «пандемией», читая их методички, сознательные люди все больше склоняются к выводу, что ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, Всемирный банк и т.д. на самом деле последовательно проводят расчеловечивающую и депопуляционную политику под маской гуманизма и филантропии.



Ну а поводу угрозы новой войной от господина генсека… такая война будет выгодна, прежде всего, тем же глобалистам, чтобы учредить «спасительное» для человечества всемирное государства на руинах уничтоженных стран и экономик.

– сказал глава ООН. Он призвал не допускать таких ошибок в будущем и взять на вооружение рациональный и справедливый подход к вопросу разработки и распределения ВАКЦИНЫ, которая, по его словам, должна стать

- предупредил Антониу Гутерриш.

А вот тут уже точно все маски сброшены. Гутеррищ прямо предлагает всем странам (их лидерам, бизнесу, молодежи, ученым, НКО – т.е. вообще всем социально значимым сообществам) объединиться в структуру, которая будет действовать исключительно в «едином направлении». И все это разумеется – во имя справедливого распределения вакцины, которая должна стать «доступной для всего человечества».



Ну а если кто-то будет мешать этим целям – тогда генсек пугает всех страшным расколом и хаосом. Транслируя планы своих хозяев-неоконов, Гуттериш прямо заявляет, что «у нас нет выбора». У всех нас, т.е. у всего человечества! Людей просто лишают свободы воли, заставляя их выполнять приказы глобалистов – под угрозой воцарения хаоса в непокорных регионах.



А что это, позвольте спросить, за «поставленные цели» такие, которых нам всем срочно надо достичь? Вакцинировать все население Земли как можно скорее? Очень сомнительная цель для сдачи суверенитета, но кроме нее генсек так ничего и не назвал.

С сожалением приходится отметить, что представлявший на этой конференции Россию министр иностранных дел Сергей Лавров продемонстрировал полную готовность выполнить все приказы глобалистов, как бы между делом пожаловавшись на незаконные санкции против нашей страны. Может, это потому что дочь министра замужем за израильтянином Александром Винокуровым а его внуки –граждане Израиля?

– заявил Лавров, не забыв вместе с представителями других государств назвать «несправедливыми» нападки на ВОЗ со стороны США и поддержать усилия ООН в борьбе с пандемией.

Для тех, кто не в курсе, напомним: в апреле с.г. правительство США прекратило финансирование ВОЗ (это был спонсор №1, на втором месте – Фонд Билла и Мелинды Гейтс) и разорвало с ней все отношения. И речь шла вовсе не каких-то «несправедливых нападках» – американская общественность раскрыла

Общественные организации во главе с адвокатом Робертом Ф. Кеннеди-младшим обвинили Гейтса и аффилированные с ним структуры в том, что он фальсифицирует работу над вакцинами, и потребовали от американских властей соответствующие документы, подтверждающие, что все одобренные федеральным правительством вакцины были проверены на качество в течение последних 32 лет. И никаких соответствующих документов истцам представлено не было!



Это означает, что

(подробнее –

). Кроме того, президент США Дональд Трамп совершенно справедливо обвинил ВОЗ в неадекватной и запоздалой оценке угрозы, в липовых рекомендациях и потворстве распространению инфекции.

А теперь перейдем к еще одной знаковой личности, которая в 2020 г. полностью переключилась с микропроцессоров и наночипов для тел людей, на «спасительную» вакцину. Речь о Билле Гейтсе, горькие плоды «благотворительной» медицинской деятельности которого мы подробно

.

Предлагаем читателям вернуться на полгода назад – к 9 апреля 2020 г. Тогда Гейтс давал большое

– за неделю до того, как в США был объявлен локдаун в связи с распространением COVID-19. Вот перевод одного из его высказываний, в котором мы видим

Что же это такое – совпадение? Не думаем. Совершенно одинаковая риторика в совершенно таком же контексте, который полгода спустя повторил генсек ООН. Все подается совершенно однозначно и без какой-либо альтернативы – якобы у человечества нет иного выбора, кроме как массово провакцинироваться.



Господин Гейтс грезит о новом мировом рекорде: он признает, что до сих пор все человечество не было вакцинировано поголовно одним видом вакцины от какой-либо болезни, и намерен исправить эту «досадную ошибку». Ну а до этих золотых времен – никакого возвращения к нормальной жизни не будет. Ведь у нас с вами нет выбора, понимаете?



Если отбросить всю эту демагогическую и манипулятивную риторику, мы ясно увидим, что на самом деле перечисленные персонажи изо всех сил ПЫТАЮТСЯ ВНУШИТЬ нам, что у нас нет выбора, а также, пользуясь своими полномочиями и влиянием, намерены ЛИШИТЬ НАС ЭТОГО ВЫБОРА в действительности. То есть лишить нас свободы воли, нашего законного права на распоряжение своим телом на отказ от как минимум бесполезной, по мнению множества специалистов, или даже просто опасной вакцинации.

А вот свежее заявление того же господина Гейтса – от 11 октября 2020 г. из интервью NBC News . Отвечая на вопрос, что нужно человечеству для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции, «филантроп» ответил…, чтобы вы думали? Естественно, он был совсем не оригинален:

Мультимиллиардер также подчеркнул важность убеждения общественности в необходимости принять вакцину, когда она станет доступной. По его словам, чиновники из профильных медицинских ведомств должны убедить людей, что это безопасно:

Вы только посмотрите, какая забота! Людей очень важно убедить в безопасности – и ради этого господин Гейтс призывает не торопиться (хотя, не исключаем, состав вакцины уже был давно подобран и ждет отмашки для выхода на конвейер). Он обозначил ориентировочные сроки вакцинации в США – первая половина 2021 года. На этом фоне лишний раз поражаешься готовности наших спецов из НИИ им. Гамалеи обкалывать россиян своей векторной «инновацией» – похоже, у нас решили не медлить даже из элементарного приличия, ради соблюдения всех сертификационных процедур и успокоения граждан.

Другие комментарии и выводы из высказываний этого самопровозглашенного «главного мирового специалиста по COVID-19 и вакцинам» просто излишни – его слова говорят сами за себя.



Только добавим к его портрету еще одну важную скандальную новость. В начале сентября с.г. сообщество

(CJR) опубликовало расследование, выявившее, что за последние годы Билл Гейтс направил более $250 млн на контроль мировой журналистики.



От него получали деньги такие популярные СМИ, как BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica , National Journal, The Guardian, New York Times, Univision, Medium, Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, Центр журналистских расследований, Пулитцеровский центр, Национальная Ассоциация Журналистов, Международный Центр Журналистов, а также множество других групп. Чтобы скрыть свое влияние, Гейтс также передавал неизвестные суммы через субгранты для контрактов с другими пресс-агентствами.

И как видим, эти взятки прессе окупились сполна. Во время пандемии купленные и безмозглые новостные каналы относились к Гейтсу как к эксперту в области общественного здравоохранения, несмотря на отсутствие у него какой-либо медицинской подготовки и профильного опыта работы.



Гейтс также финансирует армию как бы независимых экспертов, включая Институт Пойнтера и Ганнетта, которые используют свои платформы для проверки фактов, чтобы «заставить замолчать недоброжелателей» и «развенчать» как «ложные теории заговора» и «дезинформацию» обвинения, которые справедливо предъявляются господину Гейтсу: финансирование биометрических чипов, систем иммунных паспортов и квантовых нательных сертификатов вакцин, спутникового наблюдения, ужасных последствий проектов вакцинации в бедных странах, генетических исследований и модификаций коронавирусов, а также разработок вакцины против COVID-19.

Теперь попробуем бегло взглянуть на «антиковидные» меры безопасности, принимаемые в европейских странах. Они совершенно четко выстраиваются в единую цепочку, описанную нами в конце августа в материале

.



Продолжает нагнетаться подозрение к каждому отдельно взятому гражданину, который ни на что не жалуется и не болеет – однако якобы может быть потенциальным переносчиком жутко опасного коронавируса.



Граждан принуждают, как баранов, проходить сомнительные идентификационные и тестовые процедуры ради доступа к базовым социальным благам – продуктам, одежде, госуслугам и т.д.

Например, видеоблогер из Италии

, что на дверях перед входом во многие местные супермаркеты устанавливаются биометрические устройства, меряющие температуру человека, а также сканирующие лицо, и если «маска надета плохо» – граждан не пускают купить еду.

Фонд Рокфеллера и Фонд Клинтона разработали серию COVID-приложений, которые будут жестко контролировать постковидную жизнь граждан.



Инициатива предложена некоммерческим фондом Commons Project Foundation, который является частью Всемирного экономического форума (стоит напомнить, что именно на полях ВЭФ при поддержке Центра безопасности здравоохранения Университета им. Джонса Хопкинса в октябре 2019 г. проводились масштабные учения

посвященные симуляции глобального ответа на пандемию коронавируса). Проект Commons включает три приложения COVID – CommonHealth, COVIDcheck и CommonPass.



Вместе они будут собирать, хранить и контролировать данные о здоровье, на основе которых приложения будут решать, имеете ли люди право путешествовать, учиться, ходить в офис и т.д., сообщает

.

Стоит отметить, что Фонд Рокфеллера давно финансирует Центр этики Гарвардского университета, являющийся институтом социальной инженерии. 20 апреля 2020 г. под грифом этой структуры был опубликован еще один доклад под названием

Автор этого текста – очень интересная дама по имени Дакота Грюнер. Она является исполнительным директором проекта ID2020 – цифровой системы идентификации личности в масштабах всей планеты (там будет храниться ключевая, в т.ч. биометрическая информация о жителях Земли, по масштабам она явно выходит за рамки национальных государств), одобренной в рамках «Целей устойчивого развития 2030» ООН . И конечно же данный проект тоже тесно связан с Биллом Гейтсом через участие в нем корпорации Microsoft и Фонда Билла и Мелинды Гейтс (подробнее – см. раздел «Билл Гейтс и ID2020» вышеупомянутого материала «Катюши» ). Также в ID2020 вкладывается глобальный альянс вакцинаторов GAVI и…, конечно же, Фонд Рокфеллера.