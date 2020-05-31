Артефакты Тартарии. Золото, медь, бронза, памятники.



С. Игнатенко



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Начнем, пожалуй, с глобусов. Почему глобусы я не причисляю к картам? Потому что старинные глобусы сделаны в том числе из дерева, клея и из меди или чугуна. По этим материалам можно провести экспертизу и сделать вывод о том, насколько глобус старый. Два глобуса я обнаружил в Российских музеях. Первый глобус находится в Москве, в Историческом музее – это земной глобус Блау, дата изготовления середина 17-го века. Состоит из меди и целого ряда пород дерева.Если приглядется, можно увидеть отдельно надпись Russia – т.е. Россия, отдельно надпись Tartaria – к востоку от России. Возможно, кто-то может сказать, что на период 1655 год Сибирь ещё не была захвачена Россией, согласно официальной историей. Давайте проверим по карте руниверс. Как мы видим, Сибирь уже является частью России до Берингова пролива, и это территория даже не спорная. Другой глобус находится в Кунсткамере, в Санкт-Петербурге.Глобус произвели в Российской империи. Начали делать в середине уже в середина 18-го века, неизвестно точно, когда была нанесена карта на этот глобус, однако известно, что на карту решили поместить все известные на тот момент географические открытия. И на этой карте обозначена Татария Вольная. Этот глобус ещё предстоит изучить.