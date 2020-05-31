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Артефакты Тартарии. Золото, медь, бронза, памятники.

09:10. 31 мая 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Великая Тартария, империя, которая когда-то захватила почти всю Азию и заставила платить дань Европейские державы до Дуная. Могло ли такое государство исчезнуть без следа? Я очень часто повторяю фразу о том, что история, это то, что написано на бумаге. Но увы, далеко не все верят в то, что всё что написано на бумаге – правда.



Поэтому я решил в одной серии собрать доказательства существования Тартарии в артефактах. Но я решил не делать длительные ролики, а решил разбить фильмы на короткие ролики по 5-8 минут. Дело в том, что иногда я трачу до месяца на фильм, и в итоге вижу, что его смотрят только половину времени, поэтому лучше я буду чаще выпускать ролики, но они будут короче.

Начнем, пожалуй, с глобусов. Почему глобусы я не причисляю к картам? Потому что старинные глобусы сделаны в том числе из дерева, клея и из меди или чугуна. По этим материалам можно провести экспертизу и сделать вывод о том, насколько глобус старый. Два глобуса я обнаружил в Российских музеях. Первый глобус находится в Москве, в Историческом музее – это земной глобус Блау, дата изготовления середина 17-го века. Состоит из меди и целого ряда пород дерева.

Если приглядется, можно увидеть отдельно надпись Russia – т.е. Россия, отдельно надпись Tartaria – к востоку от России. Возможно, кто-то может сказать, что на период 1655 год Сибирь ещё не была захвачена Россией, согласно официальной историей. Давайте проверим по карте руниверс. Как мы видим, Сибирь уже является частью России до Берингова пролива, и это территория даже не спорная. Другой глобус находится в Кунсткамере, в Санкт-Петербурге.

Глобус произвели в Российской империи. Начали делать в середине уже в середина 18-го века, неизвестно точно, когда была нанесена карта на этот глобус, однако известно, что на карту решили поместить все известные на тот момент географические открытия. И на этой карте обозначена Татария Вольная. Этот глобус ещё предстоит изучить.

С. Игнатенко


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5044997.html

Метки: археология, золото, игнатенко, история, Россия, сибирь, Тартария

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