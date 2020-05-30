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Карта протестов в США

17:18. 30 мая 2020 229 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Для иллюстрации масштабов происходящих событий https://colonelcassad.livejournal.com/5906822.html.
Карта погромов, столкновений с полицией, митингов и прочих протестных действий за последние сутки, проходящих под лозунгами борьбы с расизмом, полицейским беспределом и требованиями наказать убийц Джорджа Флойда.
Дело разумеется не в самом Флойде. Это просто спичка, которая воспламенила давно копившийся горючий материал. Вашингтону предстоит предпринять серьезные усилия, чтобы потушить данный пожар.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5907058.html

Метки: протесты, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13614 8412
    Maleos 30 мая 2020 в 22:12

    Ничо, сами подожгли, сами и потушат.. Зря штоли жыдосаксы десять лет пластиковые гробы копили, да миллиарды патронов для полиции, нацгвардии да АНБ закупали…

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