Карта протестов в США. 25 мая – 3 июня

Протесты на территории США и соседних странх связанные с убийством Джорджа Флойда (на Гавайях и Аляске они тоже были).Фактически, они охватили все более-менее крупные города, хотя и не везде они привели к массовым погромам и мародерству.Стоит отметить, что публичная позиция Пентагона отказавшему Трампу в прямой военной поддержке при подавлении протестов, была поддержана рядов авторитетных отставных генералов, во главе с бывшим министром обороны Мэттисом. Все это дополнило отказ ряда мэров и губернаторов от демократической партии использовать силу, чтобы задавить протесты и мародерство, даже в условиях, когда полиция и национальная гвардия очевидно не справляются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5918525.html