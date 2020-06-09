Что стоит за картой протестов в Америке

В качестве предисловия. Эта статья возникла как комментарий отличного поста Дмитрия Стешина по поводу перспектив происходящего в США сегодня.

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При безусловном уважении к мастеру и фундаментальности подхода, тем не менее с выводами Дмитрия согласиться не могу.

Во-первых, нынешняя буза к противостоянию белых и черных никакого отношения не имеет. По сути вся расовая проблема высосана из пальца. Больше скажу, ее сохранение выгодно исключительно черным, позволяя из ничего получать многочисленные преференции на ровном месте. Белые в США обязательной квоты на рабочие места не имеют. Тогда как у черных она есть. Если белому отказали в найме на работу, на этом история заканчивается. Если отказали черному, то работодателю еще придется доказать, что это не расизм.

Отсюда возникает во-2. Нет никакого противостояния промышленного свободного Севера с рабовладельческим Югом. Во времена Гражданской войны в США оно возникло из чисто экономических предпосылок, которые сейчас уже давно не существуют.

В-3 (вытекает из обеих пунктов выше) никакая война нацию назад не сплотит. Такое возможно только при противостоянии некому внешнему врагу, стремящемуся к тотальному уничтожению противника вне зависимости от расы, взглядов и всякого такого прочего.

Но такой противник в объективной реальности в Америку не вторгается. Объективно говоря он такой в природе не существует вовсе.

Война же экспансивная, за пределами границ американского государства, требует сплочения нации до ее начала. А значит она возможна только малыми силами кадровой армии в рамках локальной малокровной операции, но никак не в формате “вставай страна огромная” и “за Потомаком для нас земли нет”.

Хорошо видно, что тут не черный бодаются с белыми, а все пытаются вырваться на свободу (как они это для себя понимают) из-под давления государства как системного института. Чтобы не платить налоги. Чтобы не соблюдать законы и за это не следовало бы никаких наказаний. Чтобы вообще делать “что левая пятка пожелает”.

И вот так – они все. Черные, белые, латиносы, азиаты. Даже реднеки, с автоматами выступающие вроде бы за сохранение законности и порядка, поддерживающие Трампа и Америку. Они желают порядок тоже по собственной его версии.

А вот в чем Дмитрий совершенно прав, так это в двух моментах. У всех этих американских борцунов с системой нет не лидеров, у них отсутствует внятная идея.

Та, которую декларируют “борцы за права черных”, насквозь лицемерна. В заявляемом виде она нереализуема, а то, во что неизбежно выльется ее практическое воплощение, в реальности является тоже расизмом. Только уже черным.

Большинство афроамериканцев на этот вариант в целом согласны, но в душе, тогда как сказать такое публично, тем более – поднять на щит в качестве официального знамени, – нет. Пока нет. Со временем эта мысль станет вполне приемлемой.

Что забавно, все не цветные сторонники борьбы “за права черных” вообще не понимаю, дорогу куда своими действиями мостят. Это сейчас они борцы с системой и свои парни. Потом, когда “идеи победят”, они тоже станут просто белыми, т.е. людьми второго сорта.

Вспоминается очень характерный инцидент двухлетней давности. В США, на концерте где-то на стадионе очень популярный черный репер поднял на сцену из фанзоны белую девушку. У нее оказался прекрасный голос, слух, чувство ритма и она буквально фанатела от его песен.

Они чудесно пели дуэтом ровно до того момента, как она произнесла слово – “ни@@ер”. Без всякой задней мысли. Просто оно стояло в словах исполняемой песни. И вот тут черный репер немедленно остановил музыку, и четко, ясно, очень конкретно объяснил девочке, что такие слова произносить можно только черному. А ей, белой, нельзя. Ибо когда черный называет черного “ни@@ером” это просто местный сленг. А когда так его называет белый, это самый махровый и разнузданный расизм. После чего охрана певца выставила девушку со сцены, а охрана стадиона – со всего мероприятия.

Подчеркиваю, с этими борцами будет точно то же самое. Но они об этом пока не думают. В их головах сейчас доминирует классическое “а нас то за что”.

Впрочем, у их противников в целом с идеями та же проблема. Они не хотят и не могут сказать, что, например, расизм это хорошо (пусть даже некоторые ультраправые желают именно такого варианта), и не в состоянии четко сформулировать границы однозначной нормы, внутри которой должно существовать общество без перекосов в любую сторону, как в белый, так и в черный расизм.

Дмитрий абсолютно к месту упоминает Ливию. Если элитная группировка, которую собой олицетворяет Трамп, удержать контроль над ситуацией не сумеет (а пока она явно, хоть и медленно, проигрывает), то будущее у США может быть только одно – превращение в Ливию. В лучшем случае – с корпоративными экстерриториальными анклавами. В худшем – без них, ближе к Сомали.

Как-то так примерно.

Александр Запольскис

Источник: http://voicesevas.ru/news/52309-chto-stoit-za-kartoy-protestov-v-amerike.html