Brave New World. Заговор вокруг коронавируса

Израильский публицист о привязке темы коронавируса к теории заговора. Тезисы опубликованной на днях статьи Исраэля Шамира.

— Анти-конспирологи ведут себя как невежественные люди (в лучшем случае). В худшем – как средневековые инквизиторы. Следуя логике нынешних “анти-конспирологов”, учение Исаака Ньютона о гравитации – “ересь”, “теория заговора”. Если бы в годы жизни сэра Исаака Ньютона существовали издания вроде New York Times, они устрили бы учёному обструкцию, а его теорию о связи падающего яблока и земной тверди назвали бы “фейком”. И, конечно же, потребовали бы оградить общество от распространения этой “опасной чуши”.

— Великая паника 2020 года требует объяснения. Как получилось, что зараза, скосившая ничтожно малое количество народу, подкосила великую цивилизацию, которая, не поморщившись, перенесла смерть своих лучших сынов на полях Вердена и Сталинграда – а тут, от угрозы жизни нескольким старикам, скукожилась, натянула маски, отвернулась от соседей и друзей и ушла в монастырь?

— Кто это учинил?

— Кто запер миллиарды людей под домашний арест; кто заставил мужчин и женщин рассматривать друг друга как источник смертельной опасности, а не потенциальных друзей или любовников; кто превратил церкви, мечети и синагоги в пустые и ненужные здания?

— Есть много сил, которые обрадовались этому, и многие готовились к этому в течении долгого времени.

Есть миллионы вирусов, и человечество сумело жить со всеми ними. И не было причин волноваться за нашу цивилизацию из-за очередного вируса. Вплоть до появления “коронавируса”.

— Теперь начинается новая цифровая революция, с заменой труда рабочих и служащих умными компьютерами и будущим искусственным интеллектом. Миллионы офисных работников уже функционируют как человеческий интерфейс в работе с компьютером. Возможно, вы заметили это, разговаривая с ними: они ничего не решают; говорят по бумажке, и решения принимаются по алгоритму. Сейчас изоляция вынудила миллионы людей напрямую общаться с компьютерами, многие служащие стали лишними.

— Процесс увольнения миллионов в существующей экономической системе будет болезненным. Карантин позволяет владельцам цифровых компаний совершать революцию с минимальными рисками для себя. Протесты безработных будут подавлены со ссылкой на пандемию. Экономика будет модернизирована и станет более эффективной. Увы, для нас этот сценарий предвещает судьбу высококвалифицированных ткачей в Англии XVIII века, даже если мы избежим сюжета «Терминатора».

— Наверное, самая страшная новость сегодняшнего дня – не количество «заражённых». Это бессмысленное слово, потому что среди людей есть постоянные («персистентные») носители вируса, которые не поддаются болезни; подавляющее большинство «инфицированных» не имеют симптомов, то есть они не больны и не заразны; количество «зараженных» прямо пропорционально количеству тестов; тесты в лучшем случае сомнительны, и ни один из них не подтвержден методами, принятыми в до-ковидной медицине, в то время как методология, одобренная и применяемая ВОЗ, не может быть названа научной.

— Началось с того, что банкиры зарабатывали в день больше денег, чем сто квалифицированных рабочих и инженеров за свою жизнь, закончилось тем, что владельцы цифровых компаний заработали больше, чем миллионы рабочих за свою жизнь. Это означает, что Деньги сделали ставку на Цифровую Экономику, а реальную экономику разграбили. Деньги решили, что мы больше не будем летать. Они, новые хозяева, будут летать на своих частных самолетах; эра массового повсеместного доступа закончилась.

— К этому добавьте отрицательные фьючерсные цены на нефть, и эмиссионные центры, выдающие всё больше и больше денег, пытающиеся погасить огонь бензином, и вы получите картину грядущего мира. Вероятно, для нас с вами нет места в этом новом мире.

— Цифровая революция – нужна ли, принесет ли пользу человечеству? Может быть. Но это не означает, что она должна идти под контролем Денег, оправдана биотеррором и вестись за наш счёт – если мы хотим сохранить достижения длительного (1945–2020) периода мира.

— Что произошло по очень большому счету? Деньги и Цифра – Тени Реального Мира. Но эти Тени забыли свое место. «Коротышки в ермолках, которые считают мои денежки», – как говорил Трамп, научились превращать денежки Трампа и наши – в свои. Ведь на каждый доллар вклада они могут давать кредитов на 10 долларов. А с деньгами, они получили и власть над реальным миром. А значит, решение проблемы – не вакцина и не локдаун; нужно вернуть Тень на её законное место у ног Реального мира. Банки и цифровые компании стали слишком мощными, и Ковид – только дымовая завеса, за которой они ведут свою цифровую революцию.

— Если вирус – величайший разрушитель, почему не пострадали бедные страны, лишенные хай-тека? Почему бедная Камбоджа не опустошена ковидом? У камбоджийцев слабое здравоохранение, и они приняли целую партию «заражённых» пассажиров из The Diamond Princess. У них также есть тысячи китайских туристов. И у них нет Covid. Почему у Монголии, соседа Китая, с её тесными связями с Китаем, нет Covid?

— Почему страдают только богатые страны?

— Почему страдают только страны с мощной либеральной прессой, которые взаимодействуют с ВОЗ, имеющие развитую высокотехнологичную инфраструктуру и собственные цифровые компании?

— Может быть просто из-за того, что у них есть что грабить? Есть смысл грабить Бельгию, и у бельгийцев много Covid. Но нет смысла грабить Монголию или Камбоджу.

— Такие вещи не могут произойти сами по себе. GAFAM (Большая пятерка: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) основной двигатель и бенефициар, а Гейтс – связующее звено между ними и ВОЗ.

— Без благословения ВОЗ ни одна страна (кроме Китая) не стала бы запирать миллионы людей. С 2009 года ВОЗ многому научилась и в конце концов решила сыграть в Covid на всю катушку. У президента Трампа – хорошие инстинкты, даже если иногда он даёт неправильные объяснения. ВОЗ действительно является главным заговорщиком. Им даже пришлось убить одного из своих высших руководителей в январе 2020 года, который особенно возражал против классификации Covid как пандемии.

Вспомните локдаун 2009 года. «Прибыль от продажи вакцины была огромной, что ошеломило даже фармацевтические компании», как сообщает Reuters. Таким образом, партнерство Большой Фармы – ВОЗ было сформировано, и они были готовы повторить старый сценарий в более широком масштабе. Они сделали это в 2020 году.

— В Москве режим контроля жесточайший. Человек, который заболел и посетил больницу или даже врача, должен установить приложение и отправить селфи, по первому требованию, даже ночью. За несоблюдение таких требований взыскивается штраф в размере 4000 рублей. Если вы крепко спите, вы проснетесь утром с кучей этих штрафов.

— Режим наблюдения и контроля в Москве беспрецедентно строг. Вы должны подать заявление на QR-пропуск, чтобы покинуть свой дом, отметив пункт назначения и причину. Церкви и парки не включены в список разрешенных мест.

И лишь немногие не согласны с такими правилами и требованиями.

— Люди в подавляющем большинстве смирились с этим.

— Был ли локдаун полезен с медицинской точки зрения? Это спасло жизни? Я так не думаю, но присяжные еще не вернулись с вердиктом. Точный ответ мы узнаем через год. Если Covid-19 исчезнет, ​​как его предшественники, птичий грипп (2003 г.) и свиной грипп (2009 г.), от локдауна была польза, мы скажем. Однако, если Covid-19 остался и будет регулярно возвращаться, локдаун не имеет никакого смысла вообще.

— Адепты Ковида считают, что нам следует ожидать вторую волну, а потом еще большую волну. Некоторые из них проповедуют, что необходимо продлить карантин на год или дольше. Это невозможно сделать – мы не переживём такого длительного домашнего ареста.

— Резюме: “Деньги сделали ставку на Цифровую Экономику, а реальную экономику разграбили”.

Перевод: Альберт Смулдерс