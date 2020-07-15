«Коронавирусное» откровение от Михаила Ковальчука: Люди в таком виде и количестве не нужны мировой элите

14.07.2020

Многие до сих пор хорошо помнят яркое выступление известного ученого, член-корреспондента РАН, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука в Совете Федерации, имевшее место пять лет назад. Представитель одной из 100 правящих семей в России тогда откровенно рассказал о планах глобалистов по выведению нового подвида homo sapiens – «служебного человека». В начале июня с.г. Ковальчук, организации которого Президент поручил создать базу генетических паспортов россиян, «порадовал» еще одним откровением об одной из истинных задач создателей нового коронавируса. Откровение мрачное, но вряд ли среди адекватных людей найдутся желающие с его оспорить.

В интервью официозному журналисту Владимиру Соловьеву в программе «Соловьев LIVE» , посвященной «теориям заговора вокруг коронавируса», Михаил Ковальчук поразмышлял о проблемах народонаселения Земли в эпоху роботизации и искусственного интеллекта. Ведущий задал ученому следующий вопрос:

«Вот этот коронавирус. Есть ли задача, как считают некоторые, сократить население Земли до миллиарда?»

Реакция Ковальчука последовала быстро:

«Что происходит по факту, если бы не было никакого вируса. В мире накапливаются проблемы. Эти проблемы, как правило, всегда решались революционным путем. Практически всегда. И вот сегодня мир вышел на уровень этих неразрешимых проблем.

Сейчас произошло колоссальное развитие технологий, и люди становятся в таком количестве не нужны... А теперь смотрите, что происходит дальше... На самом деле – это плохо, но по сути... Вирус – что происходит? У вас высокая смертность для людей старшего возраста, то есть они наиболее уязвимы – раз, и второе – для люмпенизированной части. Например, если мы посмотрим на Нью-Йорк – в нем есть Манхеттен, есть Бруклин, но есть Бронкс и много других мест, где люди абсолютно люмпенизированные. Вот эти люди и пожилые... У нас огромное количество пенсионеров...

Огромное количество людей, которые, как бы, живут, это десятки процентов, их надо содержать, кормить, поить пожилых, а они никому не нужны, и зачем продлевать им жизнь? Это бесчеловечно, ужасно, мы с вами говорим на другом языке, но мы должны это понимать. И в этом смысле эта эпидемия – она убирает, грубо говоря, так или иначе, видите, как это сложилось. А мы оставили. Как Путин обращается к людям старше 65 лет: родные, сидите дома, и поэтому у нас другая картина...

Но с одной стороны развивается промышленность и требует людей, а с другой стороны – роботизация, искусственный интеллект уничтожает рабочие места, но эти оба процесса же идут, они идут в разных местах из-за неравномерности мирового развития, из-за разного вида технологий, которые не успевают сменять одна другую, то есть мир очень сложен, но видно, что он изменился радикально, и люди в таком виде и в таком количестве ему не нужны. И мы с вами должны это понимать...».

Насчет развития промышленности, которая требует новых людей – это явно не про нашу страну, где на высшем уровне всей правящей и финансовой «элитой» взят курс на тотальную цифровизацию и «цифровую трансформацию». Соответственно, и ей «люди в таком количестве не нужны». Вроде бы у нас, по словам Ковальчука, такой подход компенсируется любовью Президента к пожилым людям, но в целом в мире ситуация вот такая, и условные «хозяева денег» прямо говорят: «Зачем продлевать им жизнь?» Эти проблемы для них неразрешимы без таких вот радикальных способов, они определили их давно и «по факту», задолго до появления КОВИД-19. И соответственно, пути их решения они также начали искать давно, так или иначе выбрав самый простой – «революционный» вариант.

Отсюда такая удивительная способность коронавируса подстраиваться под иммунитет человека, находить в нем самые слабые места и доводить хронические заболевания пожилых людей до печального итога. По большому счету, речь идет не столько о лечении тяжело больных, сколько о поддержании их состояния, потому что на официальном уровне все время заявляется – универсального и эффективного лекарства нет и не ожидается. Более избирательное оружие сложно было придумать.

С этим все ясно, но возникает другой вопрос: если г-н Ковальчук давно в курсе всех этих планов, как он намерен подходить к возложенной на него Президентом задаче по созданию системы хранения и обработки генетических данных населения России? Более того, ему также поручено разработать формат передачи этой информации. Сразу возникает вопрос – передачи кому? В чьи именно руки и с какими целями можно передавать генетический код народа и почему такие вопросы должен решать один, пусть даже очень одаренный, ученый, а не сам народ? В исследованиях различных медиков неоднократно упоминается информация о связях коронавируса с определенными генами человека, о большей уязвимости к нему определенного типа людей. Так что по сути, человек, который предлагает нам всем понять, что кормить множество «лишних людей» на сегодня неэффективно, и который несомненно близок к этой самой глобальной элите, получает в свои руки неисчерпаемую базу для создания точечного биолого-генетического оружия против этих самых ненужных людей.

А если Ковальчук, как он сам божится, «говорит на другом языке», тогда зачем вообще браться за подобные поручения по поголовной генетической паспортизации, зачем поручать руководство всем этим проектом нефтяному госолигарху Игорю Сечину, да еще и делать из сотрудников его «Роснефти» первых подопытных, которые будут наполнять эту генетическую базу своими персональными данными? Все те же полуриторические вопросы, на которые, если вспомним недавнее заявление директора Банка международных расчетов о неминуемой второй волне коронавируса, напрашиваются самые зловещие ответы.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/