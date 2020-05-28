Утечки персональных данных или чем опасен ЕФИР
В новом выпуске видеоблога речь зашла про принятый в третьем чтении Госдумой закон о Едином Федеральном Информационном Регистре или сокращенно об ЕФИРе. Этот вопрос сегодня волнует огромное число граждан, которые понимают, что с принятием ЕФИРа безопасность личных данных каждого гражданина оказывается под угрозой.
Хронометраж:
00:00 Почему закон об ЕФИР был принят Госдумой в крайне сыром виде
05:47 Что делать дальше?
06:54 О последствиях самоизоляции
08:12 В чём главная проблема ЕФИРа
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Источник: https://nstarikov.ru/utechki-personalnyh-dannyh-ili-chem-opasen-efir-115756