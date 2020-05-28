Главная » Мировоззрение, Новые технологии, Политика

Утечки персональных данных или чем опасен ЕФИР

17:20. 28 мая 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла про принятый в третьем чтении Госдумой закон о Едином Федеральном Информационном Регистре или сокращенно об ЕФИРе. Этот вопрос сегодня волнует огромное число граждан, которые понимают, что с принятием ЕФИРа безопасность личных данных каждого гражданина оказывается под угрозой.

Хронометраж:
00:00 Почему закон об ЕФИР был принят Госдумой в крайне сыром виде
05:47 Что делать дальше?
06:54 О последствиях самоизоляции
08:12 В чём главная проблема ЕФИРа

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/utechki-personalnyh-dannyh-ili-chem-opasen-efir-115756

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Информационная безопасность прежде всего
...ваш взгляд, обоснованы опасения, что воздействие через ...закона 152 «О персональных данных». Если мы ... одну из таких утечек «WikiLeaks». Это смотрелось... он отечественный или нет? Или, наоборот, собственник..., более широкая, чем даже «Цифровая экономика...
Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017
...конструкторскими решениями. Или вовсе называют ...: rusvesna.su Украинские утечки - Энергоатом, убийство ... характера:Серьезные опасения высказываются по ...заботится "Гринпис", чем собственное правительство.... Сергиенко. Это персональные данные на военнослужащих 74...
Как «цифра» из рая превращается в ад. Валентин Катасонов
.... Я о своих опасениях говорю потому, что ...»). Получение несанкционированного судом или прокуратурой доступа к таким...утечек информации и целевых атак извне). По ее оценкам, на персональные данные... разы больше, чем «персоналка». По данным RBS, причиной 41...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 мая 2016
...высококвалифицированных специалистов, врачей или инженеров. Источник ...проблемные вопросы, «утечки» случаются все чаще...-Нусра»*. Учитывая персональные данные вновь прибывших боевиков...курдам, озвучивая опасения на тему создания...более серьезно, чем в прошлом году...
Витязь
... - защита от возможной утечки информации. - Интересно, ...для вас будет персональное задание. - В чем суть задания?...бывают запланированные мероприятия или чрезвычайные обстоятельства.... игры, прописанных данной стране. А ...А насчет Ваших опасений по поводу ...
Маргарет Тэтчер — противоречивый двуликий деятель истории
...понять цели проводимой политики данного государственного деятеля. Несомненно...утечка» информации о количестве вооружения у нас гораздо большем, чем...Правительство Тэтчер стало высказывать опасения, как бы этот... тех или иных талантов и гениев персонально, но...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)