Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех

В любой ситуации правило должно быть единым: закон один для всех. Политические симпатии, уважение к таланту или харизме – должны откладываться в сторону.

Оценивается только факт. Только то, что сделано.

Ситуация вокруг ДТП со смертельным исходом, произошедшее из-за того, что Михаил Ефремов сел мертвецки пьяным за руль, стало поводом для размышлений.

Закон – один для всех…

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