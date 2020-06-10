Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех
В любой ситуации правило должно быть единым: закон один для всех. Политические симпатии, уважение к таланту или харизме – должны откладываться в сторону.
Оценивается только факт. Только то, что сделано.
Ситуация вокруг ДТП со смертельным исходом, произошедшее из-за того, что Михаил Ефремов сел мертвецки пьяным за руль, стало поводом для размышлений.
Закон – один для всех…
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Источник: https://nstarikov.ru/efremov-platoshkin-navalnyj-zakon-odin-dlja-vseh-116079
ИДИТЕ ТРУДИТЕСЬ!!СТАРИКОВЫ И ПЛАТОШКИНЫ!!! ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ ЭТО ВСЕМ ЯСНО