Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 июня 2020

Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам

Посол Турции в Афинах Бурак Озюгергин заверил, что его страна хочет добрососедских отношений с Грецией, неоднократно предлагала обсудить спорные вопросы, включая разграничение морских зон, и по-прежнему настроена на диалог. Комментарий дипломата стал ответом на ряд крайне резких высказываний греческих и кипрских государственных деятелей последних дней, передает РИА Новости.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что за свою агрессивную политику Турция должна быть лишена статуса кандидата в ЕС.

Трудно сказать, что более смехотворно для Анкары, десятилетиями сидящей в прихожей Евросоюза, — данная угроза или недавнее предупреждение министра обороны Греции о готовности к военному конфликту с турками.

В свою очередь, у греков и киприотов причины нервничать весьма серьезные: Турция продолжает разведку месторождений нефти и газа в Восточном Средиземноморье, вторгаясь в сферу интересов Афин и Никосии. В конце 2019 года ЕС даже ввел санкции — правда, откровенно мягкие — за буровую деятельность в исключительной экономической зоне Кипра.

На этот раз скандал поднялся из-за опубликованных государственной турецкой нефтяной компанией заявок на лицензии для работы вблизи греческих островов. Афины обвинили Анкару в геологоразведке на их континентальном шельфе и в стремлении “присвоить себе суверенные права Греции”.

И хотя на словах греческие власти за поддержкой обращаются к Европе, главные их надежды на благополучное разрешение проблемы связаны, без сомнения, с США. Собственно, заявление министра обороны — это попытка привлечь внимание к сложившейся ситуации старшего партнера по НАТО.

Эксперты оценивают шансы на переход греко-турецкого противостояния в горячую фазу как весьма низкие. И дело не только в том, что военный конфликт между членами североатлантического альянса недопустим. В конце концов, это ничуть не помешало им в 1974 году на Кипре. Да и в настоящее время пограничные инциденты в воздухе и на море между двумя странами — обычное дело.

Не менее важно, что у Греции практически нет шансов против Турции, чьи вооруженные силы входят в первую десятку самых мощных армий мира и при этом постоянно участвуют в самых разных военных операциях. Греки же не воевали давно и объективно куда слабее турок в военном отношении.

Так что их надежды на помощь США, которые должны поставить на место зарвавшегося Эрдогана, абсолютно понятны.

Беда в том, что для Соединенных Штатов эта история также крайне неудобна и грозит скорее очередными потерями, нежели выгодами.

Давно ушли в прошлое времена, когда Вашингтон имел возможность легко добиться от Анкары нужного шага и решения — приказав, выторговав или просто стукнув по столу кулаком. Турецкие власти неоднократно демонстрировали не просто вопиющее пренебрежение поступающими из-за океана распоряжениями, но и готовность бросить вызов США. Закупка российских ЗРК С-400 — несмотря на огромные усилия американцев по срыву сделки — далеко не единственное тому подтверждение.

Да и в целом современная Турция отличается подчеркнутой самостоятельностью и амбициозностью, временами переходящими в авантюризм: военные операции в Сирии и Ливии, использование мигрантов как рычаг давления на Европу, активное и зачастую бесцеремонное утверждение лидерства на Ближнем Востоке, теперь вот еще разведка природных ресурсов с явным провоцированием соседей.

Не все и не всегда у Анкары проходит гладко и по плану. Хватает проблем, неудач и необходимости идти на уступки там, где хотелось бы просто диктовать свою волю. Достаточно вспомнить недавние разбирательства с Россией из-за Идлиба. Тем не менее Эрдоган стремится по максимуму использовать разворачивающийся в мире большой геополитический передел для повышения державного статуса и влияния своей страны. А уж избавления от любого намека на подчиненные отношения с США это касается в первую очередь.

Так что принуждение турецкого руководства к отступлению от намеченных целей в Восточном Средиземноморье может стать для американцев крайне нетривиальной задачей. А в свете того, что Штаты вынуждены параллельно решать массу других сложнейших проблем (причем не только во внешней, но и во внутренней политике), надежды греков на их деятельную и результативную помощь могут и вовсе оказаться пустыми.

Это, разумеется, станет очередным ударом по сверхдержавному престижу Вашингтона, но вряд ли таким уж фатальным — на общем фоне развивающихся событий.

Самое неприятное ждет именно Афины.

В последние годы Греция изменила своему особому позиционированию, в рамках которого членство в ЕС и НАТО дополнялось традиционно добрыми отношениями с Россией. Руководство страны приняло жесткий проамериканский вектор (даже в ущерб отношениям с Европой) и пошло на конфронтацию с Россией. Так что теперь реальной помощи — а не ритуальных слов поддержки — в противостоянии с Турцией Афинам ждать просто неоткуда.

Странноватый выбор греческих властей — делать безальтернативную ставку на явно слабеющего гегемона в период масштабных перемен в мире — похоже, окажется куда более рискованным и потенциально проигрышным, нежели державный авантюризм Эрдогана.

Ирина Алкснис

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Борьба с отступниками: в Сирии началась странная военная спецоперация (ФОТО)

С 5 июня 2020 года на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор проходит масштабная операция курдских вооруженных формирований под командованием США против спящих ячеек ИГИЛ. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. По сообщениям участников, кампания по поиску и уничтожению боевиков ИГИЛ проходит успешно и уже удалось захватить более 20 террористов. В то же время ряд особенностей проведения операции вызывает сильные сомнения в ее истинном предназначении. Как уже не раз говорилось ранее, кампания проходит в одном из районов проживания арабского племени «Шайтат», которое на протяжении многих лет самостоятельно уничтожало террористов на своей территории и никогда бы не допустило появления каких-либо спящих ячеек террористов на своей территории. Также интересной особенностью является то, что большая часть арабской общины, за исключением продавшихся США шейхов, выступила против сотрудничества с американцами в Сирии. При этом «отступники» создали подпольную организацию «Сыны Шайтата», выступившую против своего продажного руководства, членов «Сирийских демократических сил» и руководящих ими представителей США. Подобное поведение арабов крайне не устроило американцев, осуществляющих попытки взять все население восточных районов Сирии под свой контроль. Не исключено, что военная операция против ИГИЛ не что иное, как прикрытие для террора оппозиционно настроенных членов племени «Шайтат». В пользу этого говорит начало операции, странным образом совпавшее с началом активных действий подполья «Сыны Шайтата». Также интересным является и то, что «Сирийские демократические силы» берут в плен террористов ИГИЛ, при этом нет ни одного сообщения о реальных боестолкновениях с бандитами, ни одного фото или видеокадра уничтоженных боевиков. Что очень странно. ИГИЛ славится как одна из самых кровожадных и фанатичных группировок. Нередки случаи, когда небольшие группы боевиков нападали на значительно превосходящие их военные силы. В условиях, когда их гибель или захват в плен неизбежны, трудно поверить, что они не оказывали никакого сопротивления или позволили захватить себя. А тут целых 20 членов террористической организации попали в плен. Очень не похоже на ИГИЛ*. Также странным выглядит то, что нет ни одного свидетельства захваченного у ИГИЛ оружия и военного имущества. Трудно поверить, что члены ИГИЛ осуществляют свою деятельность на территориях, контролируемых США, без оружия. Особенно это странно на фоне проведения аналогичных операций сирийских войск. Во время рейдов в районе пустыни Бадия на западном берегу реки Евфрат они обнаруживают огромные тайники с оружием, боеприпасами и другим военным имуществом террористов. В свою очередь «Сирийские демократические силы» не обнаруживают ничего, не захватывают никаких трофеев. Это очень непохоже на членов ИГИЛ. Обычно с местом, где прячутся игиловцы, находится и тайник с их военным инвентарем. Ну и конечно, не стоит забывать, кто является основным спонсором и организатором снабжения ИГИЛ, кто стоит за созданием террористической группировки, кто ее поддерживал все эти годы, исправно снабжая террористов оружием, техникой, военным имуществом и людьми. Правильно. Те же, кто исправно снабжает оружием, техникой, военным имуществом «Сирийские демократические силы». При этом данные «странности» видят простые жители востока Сирии, а также члены немногочисленных арабских формирований, входящих в состав «Сирийских демократических сил». И многим подобное крайне не нравится. 7 июня стали поступать сообщения о том, что 11 человек, состоящих в арабских подразделениях проамериканских формирований, покинули свои подразделения. Некоторые связывают этот демарш с проводимой «Сирийскими демократическими силами» операцией на востоке Сирии. По их мнению, ее цель не борьба с террористами, а против оппозиционно настроенного арабского населения, в том числе организации «Сыны Шайтата», выступающих за активное сотрудничество с официальным Дамаском. И задержанные в ходе кампании «Сирийских демократических сил» 20 террористов ИГИЛ на самом деле могут оказаться не членами ИГИЛ, а арабскими противниками власти США на востоке Сирии. Читайте также: «Перед ними уязвима любая армада»: на какое оружие ставит Россия в грядущем глобальном конфликте (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Потери турецких БПЛА в Ливии

Потери турецких БПЛА в Ливии с мая 2019 по июнь 2020-го года.Статистика сведена на основе анализа открытых источников.По каждому эпизоду дано примерное описание заявки и что удалось найти, а также указан процент вероятности потери машины в указанную дату.За указанный период ЛНА Хафтара заявила 78 уничтоженных турецких БПЛА "Байрактар TB-2" действующих под вывеской ПНС Ливии.99% подтверждено из данных заявок (имеются фото или видео) – 19 (стоит отметить, что Lost Armour на середину мая 2020 года насчитал 15 подтвержденных машин).Весьма вероятные потери - 3 (вероятность 90%)Вероятные потери – 4 (вероятность 75%)Возможные потери – 7 (вероятность 50%)Неподтвержденных претензий – 7 (вероятность от 1 до 49%)Фальшивых претензий – 36 (чуть менее 50% от общего числа заявок на уничтожение БПЛА)Таким образом, по его мнению, ЛНА могла сбить за указанный период 33 турецких БПЛА (если считать все заявки, которые не являются фейковыми).При отбрасывании сомнительных и не имеющих полного подтверждения случаев, получается от 22 до 26 БПЛА (к подтвержденным 19 добавлены еще 7, уничтожение которых вероятно более чем на 75%)По его оценке, Турция могла направить в Ливию от 36 до 40 БПЛА "Байрактар TB-2" из имеющихся на вооружении 110 штук (тут правда не указывается рассматривал ли автор потери турецких БПЛА в феврале-марте 2020-го года в Идлибе).(с) Левент Озгюл https://twitter.com/LeventOzgul1970/status/1269638261808533507 – цинкСтоит учитывать, что ЛНА заявляла об уничтожени от 1-го до 3-х БПЛА типа "Анка-С", которые в данном исследовании не рассматривались.Также ПВО ЛНА сбила два БПЛА MQ-1 Predator – один итальянский и один американский (за последний извинились) – оба уничтожены "Панцирями"..Большая часть из указанных БПЛА отработана "Панцирями", которые также понесли существенные потери – по фото и видео, не менее 12 машин за кампанию (турки заявляют до 15), причем большая часть потерь пришлась на май-июнь 2020го года, когда началось масштабное турецкое наступление в Ливии. До этого турки претендовали на 1-2 уничтоженных "Панциря", при этом даже по этой статистике к тому времени они уже потеряли более 12 машин.Стоимость одного такого БПЛА составляет 5 млн. долларов (не считая необходимого оборудования и вооружения). Например, Украина закупила 6 таких машин с сопутствующим оборудованием и запасом ракет за 69 млн. долларов.Для сравнения – контракт на закупку 50 комплектов ЗРПК "Панцирь С1Э" обошелся ОАЭ в 734 млн. долларов https://rg.ru/2011/11/15/pancir-anons.html (плюс уже в 2019-м году, когда "Панцири" начали активно использоваться в Ливии, эмиратчики дозаказали у РФ доп.обслуживание https://ria.ru/20190217/1550990469.html за 12 млн. долларов).В итоге, один уничтоженный "Панцирь" обошелся ОАЭ примерно в 14,5 – 15 млн. долларов. Один уничтоженный "Байрактар", с учетом вооружения и оборудования обходился в 5-6 млн. долларов. При этом стоит помнить, что ОАЭ получала по контракту машину образца середины нулевых годов. В Ливии "Панцири" воевали с дронами разработки середины десятых (первые "Байрактары" начали поступать на вооружение с 2014 года, вторая версия с 2018 года). С последними модификациями "Панцирей", с увеличенной дальностью обнаружения и стрельбы, турецкие БПЛА пока не пересекались.В целом, для обеих сторон это противостояние с точки зрения материальных убытков выглядит весьма затратным (а ведь это только БПЛА одного типа и "Панцири", а ведь та же ОАЭ теряла не дешевые китайские БПЛА, а турки ЗРК "Хок", например, не говоря уже о мелочи вроде танков, РСЗО, МРАПов и артиллерии). Но более чем вероятно, что убытки ОАЭ в этой войне были выше чем у турок, особенно если помнить приключения ОАЭ в Йемене. Также можно отметить, что рассказы о неуязвимом "Панцире", что рассказы про непобедимый "Байрактар" при реальной войне выглядят не более чем рекламой. И та и другая система имеют свои уязвимости и при несении потерь (в том числе в прямом противостоянии), на первый план выходит возможность компенсировать потери и качество управления имеющейся техникой для достижения оперативно-тактических целей.PS. Стоит отметить, что лишь недавно на кадрах отхода ЧВК к Бани-Валиду засветился и 1 "Панцирь" на шасси Камаза, которые ОАЭ не закупала. О результатах работы этой машины особой информации нет. Впрочем, нет данных и о том, что уничтожились какие-либо иные "Панцири", кроме тех, которые ОАЭ завезли в Ливию.

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