Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Дмитрий Goblin Пучков – о Путине, Дуде, цензуре и кризисе

15:49. 26 мая 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O07R3SVtaQw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании
... Лима просит президента России Владимира Путина о помиловании. Суд приговорил переводчика...бразильца вступился писатель и блогер Дмитрий Пучков.«Вот это «схватим за шкирку... мы бы скинулись, помогли», — сказал Дмитрий Пучков.Бразилец Рафаэль Сантос Миранда три...
Взрыв в Санкт-Петербурге. Новости 4 апреля 2017
....info Дмитрий Goblin Пучков про трагедию в Санкт-Петербурге Дмитрий Пучков делится ...пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин поблагодарил своего американского коллегу...пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин прибыл в управление ...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...нам представляется, вполне устраивает Владимира Путина, который свое новое президентство,... практически неизбежная победа Владимира Путина на мартовских президентских выборах ...этом поводу известный московский киновед Дмитрий Пучков, который вырос на песнях...
Дмитрий Юрьевич Пучков (Гоблин) в клубе «Тренд»
... популярный общественный деятель, писатель, переводчик Дмитрий Юрьевич Пучков (Гоблин). Ведущими встречи были...:27 — Кто стоит за В. Путиным? Боитесь ли вы за свою...
Шокирующая поездка по бывшей Украине: через Львов на Донбасс и в Крым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
...получился длинным и интересным. Дмитрий (или как там ...относится к украинцам положительно. Дмитрий не поверил мне, когда.... Кто виноват? Конечно же Путин! «Не корми российского оккупанта»,...канал РБК Polit Russia Дмитрий Пучков Colonel Cassad Сводки ополчения ...
Почему до сих пор Путиным недовольны те, кого уже давно по планам не должно быть в живых?
Автор : Дмитрий Рудзит Современная «путиниана» обширна, но старательно обходит главные... в плотный удароспособный пучок, которую вёл все эти годы Путин, где-то...только может воображение человеческое представить… *** Путин - это современный Януш Корчак. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)