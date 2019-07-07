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Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

18:52. 7 июля 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА ФАН

Криштиану Алвес де Лима просит президента России Владимира Путина о помиловании. Суд приговорил переводчика и блогера из Бразилии к административному выдворению из России на пять лет после того, как в марте этого года его задержали пограничники в Светогорске. В своем письме к главе российского государства блогер просит позволить ему остаться в России, которую он «уважает и любит всем сердцем» и в которой он «может ходить по улицам без страха».

«В сложившейся ситуации есть и моя ответственность, а не только стечение обстоятельств. Это я теперь с глубоким сожалением осознаю. Тем не менее, дерзаю надеяться на помилование и возможность остаться в России, в стране, которую я люблю как свою Родину», — пишет блогер.

Криштиану нарушил визовый режим в 2016 году. Через год он был оштрафован судом, но так и не оформил в России легальный статус. По словам бразильца, он потерял документы и не успел их восстановить. Сейчас блогер находится в изоляторе временного содержания для незаконных иммигрантов в Гатчине и ждет решения об апелляции и о предоставлении ему временного убежища. Его адвокат Юрий Серов готов дойти до Верховного суда, чтобы добиться отмены решения о выдворении.

«Он привлекался к административной ответственности 20 октября 2017 года, но этот факт не может быть рассмотрен как отягчающее обстоятельство, так как прошло больше одного года. Паспорт у него есть, деньги у него есть, чтобы самостоятельно выехать из России», — заявил адвокат бразильца в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам адвоката, блогер был осужден за нахождение в пограничной зоне без визы, а не за незаконное пребывание в стране в целом. Таким образом, Ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ, по которой осудили бразильца, не предусматривает его обязательного выдворения.

«Я считаю, что санкция применена необоснованно. Было бы прекрасным решением оставить его со штрафом и отпустить», — сказал Юрий Серов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, за последние три года бразилец стал настоящим российским патриотом. В интернете он активно боролся с русофобией, рассказывал Западу об истории и культуре России, а также о том, что происходит в Донбассе и Крыму.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Я человек, у которого есть совесть, — сказал Криштиану корреспонденту ФАН. — Я не могу просто на это все смотреть, спокойно спать, отдыхать, зная, что страна, в которой живут тысячи моих друзей, которые мне каким-то образом помогли, сейчас на прицеле одиозных, лживых людей, которые хотят нанести вред РФ. С этим я смириться не могу. Надо против этого бороться, надо показать правду».

Как рассказал Криштиану, Россия близка ему поддержкой традиционных семейных ценностей, а также тем, что она «учит других своей великой культуре». Также он симпатизирует российскому лидеру и поддерживает его политику.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Для меня есть только один президент, и этот президент сидит в Кремле, — заявил бразилец. — Потому что он личность. Он человек из спецслужб, интеллигентный, слушает своих граждан, уважает женщин. Этого от нынешнего президента Бразилии ожидать довольно сложно».

В России у блогера образовалась целая «группа поддержки». Так, за бразильца вступилась ветеран, участница Блокады Ленинграда. Тамара Овсянникова написала отзыв о Криштиану, чтобы помочь ему остаться в России.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Очень похвальна его тяга к изучению истории Великой Отечественной войны, интерес к общению с ветеранами. Видно, что он хорошо воспитан, читает много литературы и делает правильные выводы. Хороший парень, надо дать ему шанс стать россиянином», — считает связистка 268-й Краснознаменной Мгинской стрелковой дивизии.

Блогеру опасно возвращаться в Бразилию, переживает президент фонда «Русское духовное наследие» Елена Жердева.

«Ему поступали угрозы о расправе, если он вернется в Бразилию. Ведь он вещает на своем канале об аномальных явлениях, которые есть в Бразилии», — говорит общественница.

По данным Amnesty International, президент Бразилии Жаир Болсонару поощряет нарушения прав человека. О расправах над правозащитниками трубят западные СМИ и деятели кино. Недавно бразильский актер Сандру Роча записал видео, где посоветовал Болсонару уйти в отставку. О насилии полицейских заявил бразильский режиссер Жозе Падилья (фильм «Элитный отряд».— прим. ФАН). Звезда Голливуда Оливер Стоун на странице в Facebook отметил зашкаливающий в Бразилии уровень русофобии. Об этом ярко свидетельствует недавний скандал со сливом переговоров министра юстиции Бразилии Сержиу Мору с прокурором Далланьолом. В утечке «правые» обвиняют русских хакеров, которым якобы выгодно разоблачить экс-судью, приговорившего бывшего президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву к тюремному заключению.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Людей там убивают сплошь и рядом! Еженедельно кого-то убивают у двери своего дома. Подъезжает машина, и расстреливают кого-то: журналистов, представителей социальных движений, — рассказал корреспонденту ФАН руководитель правозащитной организации CST Command Артемий Семеновский. — Первый риск — Криштиану симпатизирует левым движениям, это его политические взгляды, хотя, он не коммунист. Он симпатизирует России — двойной риск. И он достаточно внимательно относится к правам человека — это третий риск».

Недоволен приговором бразильцу и писатель Николай Стариков. По мнению публициста, российским судьям нужно дать возможность выносить более мягкие наказания друзьям России.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Если в нашем законодательстве юридической стороной ничего не описано, нет такого понятия, как «дружественная позиция в отношении России», то суд и не может этого сделать», — констатировал он.

Эксперт ФАН заявил: власти должны скорректировать работу судебной системы так, «чтобы мы не выдавали тех, кто является нашим союзником».

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Я хотел бы попросить уважаемое правосудие вынести более мягкий приговор в отношении Криштиану, не закрывая ему возможность въезда в Россию, — заявил Николай Стариков в интервью ФАН. — Потому что ничего плохого на территории России он не сделал. Мне кажется, он может принести ей пользу и серьезно содействовать российско-бразильскому сотрудничеству».

За осужденного бразильца вступился писатель и блогер Дмитрий Пучков.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

«Вот это «схватим за шкирку и вышвырнем из страны» — это зачем? Кому и что вы хотите показать, что у нас тут законы работают? — возмущается он. — Прекрасно, давайте схватим за шкирку всех таджиков и узбеков и выкинем из страны, потому что две трети здесь находятся нелегально.

Как говорит Дмитрий Медведев, система должна научиться прощать. Было бы неплохо, чтобы система научилась прощать и карала какими-нибудь менее жестокими способами. Например, брала бы денежный штраф в данном случае. А мы бы скинулись, помогли», — сказал Дмитрий Пучков.

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

Бразилец Рафаэль Сантос Миранда три года служил ополченцем в Донбассе. Сейчас живет в Москве. Говорит, благодаря Криштиану понял, насколько важно бороться с дезинформацией. По его словам, блогер перевел на португальский язык видеоролики, благодаря которым Запад «узнал правду» о преступлениях Вооруженных сил Украины.

«Я получил паспорт ДНР, мне сказали, что я могу получить и русский паспорт, но это не сравнится с тем, что сделал Криштиану, — признался бразилец в интервью корреспонденту ФАН. — С его помощью люди увидели, как армия Украины стреляла в народ Донбасса. Этого в Европе и Бразилии не покажут».

Осужденный в России бразильский блогер просит Путина о помиловании

По словам гражданина ДНР, Криштиану показал бразильскому народу, что Россия не агрессор и хочет мира.

«Россия должна сделать для него исключение и помиловать. Я просто хочу попросить об этом Россию», — заявил Рафаэль.

Возвращаться в Бразилию Криштиану не намерен ни под каким предлогом. Если остаться в любимой стране не получится, российский патриот планирует выехать в Европу.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105423

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