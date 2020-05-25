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Феномены Сибири О чем молчат ученые. Самая холодная точка на земле.

15:56. 25 мая 2020 293 просмотра 12 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qQ_82CoYBG4

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5061 4149
    Женечка 25 мая 2020 в 18:02

    Уууууу, -70 – самая холодная точка на Земле. А в это время на станции Восток минус 90. Голимый кликбейт.

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    0
    • 953 813
      АлександрЖенечка 25 мая 2020 в 18:17

      Очень хочется быть самыми-самыми! Подумаешь, немного слукавили – Полюс холода Северного полушария перепутали со всей Землёй…

      А вообще грустно. Люди плохо знают школьный курс географии. Зато заваливают интернет такой ахинеей с претензией на научные открытия. Кстати, это на тему недоработок “дистанционного образования”. Вместо хорошего преподавания географии в школе люди интересуются подобной мутью.

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  • 953 813
    Александр 25 мая 2020 в 18:08

    Коротко и популярно.
    В Северном полушарии 4 места оспаривают титул “Полюс холода”:
    1. Гора Логан (Канада).
    2. Исследовательская станция Нортайс (Гренландия).
    3. Верхоянск (Россия, респ. Соха).
    4. Оймякон (Россия, респ. Соха).
    Россиянам приятнее думать, что полюс холода находится у них.

    Максимально низкая измеренная температура возникает из-за факторов:
    1. Геогафическая широта. Чем выше широта, тем холоднее.
    2. Высота над уровнем моря. На 1км. вверх температура опускается на 6 градусов. Это знает любой бывавший в горах человек.
    3. Удалённость от крупного водного бассейна. Континентальной климат.

    Почему холодно на горе Логан? Ответ: высота 5995м.

    Почему холодно на станции Нортайм? Ответ: 78*04′ северной широты, высота метеоплощадки 2345м.

    Почему холодно в Верхоянске и Оймяконе? Ответ: Резко континентальной климат (холодная зима и жаркое лето). Ну, и метеоплощадки на приличной высоте. Кстати, на Байкале климат гораздо мягче, чем на прилегающих территориях: зима менее холодная, лето не такое жаркое. Байкал из-за большой глубины является терморегулятором (вода обладает инертностью). Этим определяется тот парадокс, что приморские территории имеют более мягкий климат (не трогаем океанские течения).

    Изучайте, друзья, географию. Интересуетесь окружающим миром. Больше путешествуйте!

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    1
    • 18024 1358
      РусофилАлександр 25 мая 2020 в 18:22

      С горами понятно не понятно с Оймяконом.
      ))
      Что его так охлаждает?
      Куда идёт теплоотдача?
      Ведь Вы так можете обьяснить что и морозилка в холодильнике ссамое холодное место в квартире потому что…….
      Резко кухонный климат.
      Вдали от унитаза и входной двери )))

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      • 953 813
        АлександрРусофил 25 мая 2020 в 18:35

        Оймякон находится на высоте 741м. Температура уже на 4-5 градусов ниже, чем на уровне моря. А метеостанция АМСГ “Оймякон” гораздо выше по рельефу.

        Пообшайтесь с Виктором на эту тему. Он Вам расскажет про Забайкальский край (Читинскую область):
        - летом +40*;
        - зимой -50*.

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        • 18024 1358
          РусофилАлександр 25 мая 2020 в 18:43

          Ну не высоко ))
          Курорт Красная Поляна. Многоуровневый комплекс на северном склоне горы Аибга. Первый, самый нижний из трех уровней подъемников, начинается еще в Эсто-Садке на отметке в 540 м над уровнем моря.
          ))
          Там много научно НЕ ОБЬЯСНИМОГО.
          Ничего удивительного.
          Наука много чего обьяснить не может.
          Потому просто НЕ ЗНАЕМ.
          Так бывает ))

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          1
    • 11778 10900
      жора шаповАлександр 25 мая 2020 в 18:31

      А это не снимает вопроса , Александр , откуда взялась вечная мерзлота на такую глубину, и на такой обширной территории. Причём исследователи отмечали , что в желудках найденных животных была не переваренная пища. Впрочем , тут была уже эта тема и комменты.

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