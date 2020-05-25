Феномены Сибири О чем молчат ученые. Самая холодная точка на земле.
15:56. 25 мая 2020 293 просмотра 12 коммент. Опубликовал: Русофил
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Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Так же посредством любой религии может он обрести бога-единого бога.
Уууууу, -70 – самая холодная точка на Земле. А в это время на станции Восток минус 90. Голимый кликбейт.
Очень хочется быть самыми-самыми! Подумаешь, немного слукавили – Полюс холода Северного полушария перепутали со всей Землёй…
А вообще грустно. Люди плохо знают школьный курс географии. Зато заваливают интернет такой ахинеей с претензией на научные открытия. Кстати, это на тему недоработок “дистанционного образования”. Вместо хорошего преподавания географии в школе люди интересуются подобной мутью.
Коротко и популярно.
В Северном полушарии 4 места оспаривают титул “Полюс холода”:
1. Гора Логан (Канада).
2. Исследовательская станция Нортайс (Гренландия).
3. Верхоянск (Россия, респ. Соха).
4. Оймякон (Россия, респ. Соха).
Россиянам приятнее думать, что полюс холода находится у них.
Максимально низкая измеренная температура возникает из-за факторов:
1. Геогафическая широта. Чем выше широта, тем холоднее.
2. Высота над уровнем моря. На 1км. вверх температура опускается на 6 градусов. Это знает любой бывавший в горах человек.
3. Удалённость от крупного водного бассейна. Континентальной климат.
Почему холодно на горе Логан? Ответ: высота 5995м.
Почему холодно на станции Нортайм? Ответ: 78*04′ северной широты, высота метеоплощадки 2345м.
Почему холодно в Верхоянске и Оймяконе? Ответ: Резко континентальной климат (холодная зима и жаркое лето). Ну, и метеоплощадки на приличной высоте. Кстати, на Байкале климат гораздо мягче, чем на прилегающих территориях: зима менее холодная, лето не такое жаркое. Байкал из-за большой глубины является терморегулятором (вода обладает инертностью). Этим определяется тот парадокс, что приморские территории имеют более мягкий климат (не трогаем океанские течения).
Изучайте, друзья, географию. Интересуетесь окружающим миром. Больше путешествуйте!
С горами понятно не понятно с Оймяконом.
))
Что его так охлаждает?
Куда идёт теплоотдача?
Ведь Вы так можете обьяснить что и морозилка в холодильнике ссамое холодное место в квартире потому что…….
Резко кухонный климат.
Вдали от унитаза и входной двери )))
Оймякон находится на высоте 741м. Температура уже на 4-5 градусов ниже, чем на уровне моря. А метеостанция АМСГ “Оймякон” гораздо выше по рельефу.
Пообшайтесь с Виктором на эту тему. Он Вам расскажет про Забайкальский край (Читинскую область):
- летом +40*;
- зимой -50*.
Ну не высоко ))
Курорт Красная Поляна. Многоуровневый комплекс на северном склоне горы Аибга. Первый, самый нижний из трех уровней подъемников, начинается еще в Эсто-Садке на отметке в 540 м над уровнем моря.
))
Там много научно НЕ ОБЬЯСНИМОГО.
Ничего удивительного.
Наука много чего обьяснить не может.
Потому просто НЕ ЗНАЕМ.
Так бывает ))
А это не снимает вопроса , Александр , откуда взялась вечная мерзлота на такую глубину, и на такой обширной территории. Причём исследователи отмечали , что в желудках найденных животных была не переваренная пища. Впрочем , тут была уже эта тема и комменты.
Согласен. Но это уже другая тема.
Думаю , что они взаимосвязаны, только не время об этом знать .
Да просто НЕ ЗНАЮТ.
Вот нет обьяснения.
Это нормально.
Знание это как ШАР.
А его поверхность это понимание незнания
Чем больше человек знает тем больше поверхность шара и понимание как много он НЕ ЗНАЕТ.
Потому всё известно только Шариковым.
Там шарик знаний как горошина
Ответил Жоре. Читайте.
Это все интересно. Сейчас с бешеной скоростью смещается Северный магнитный полюс, движется в сторону Таймыра. И зона холодных температур не стоит на одном месте. Неравномерность нагрева земной коры из-за процессов в мантии следует учитывать.
Но район Оймякона и Верхоянска находится на Верхоянском хребте (до 2.000 высотой). Поэтому гораздо холоднее, чем на Западно-Сибирской равнине, близкой к уровню моря. На техже широтах. Посмотрите карту физической географии России: Европейская часть и Западная Сибирь – низина, Восточная Сибирь – сплошные горы.
Также имеет значение наклон земной оси и, как следствие, разница в солнечной активности:
https://universetoday.ru/2018/10/04/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Факторов много. Геология и гляциология – интересные науки. Я в детстве мечтал стать геологом.