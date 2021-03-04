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Феномены Сибири О чем молчат ученые. Самая холодная точка на земле

69 0
А действительно, чем объяснить столь стабильно наиболее низкую температуру в Северном полушарии именно в районе Оймякона? И подозрительную симметрию расположения его и центра холода в Гренландии относительно Северного полюса?

Предложенная гипотеза образования льда на побережье, будучи вполне здравой и интересной, всё же феномен Оймякона до конца не объясняет. Похоже, причина этого уникального теплового насоса лежит… глубже!

В любом случае официально-академическое объяснение, где говорится о холодных ветрах, вообще не выдерживает никакой критики.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5463509.html
Метки: география, Гипотеза, планета, природа, сибирь, тайна, физика
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