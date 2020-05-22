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США вышли из Договора по открытому небу

00:41. 22 мая 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


США официально объявили о том, что выходят из Договора по открытому небу, который давал возможность США и РФ инспектировать территории друг друга на предмет выявления нарушений других договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений.
Официально из этого договора США выйдут через 6 месяцев, после чего полеты американских самолетов над российской территорией и российских самолетов над американской, прекратятся. Такие полеты осуществлялись после подписания договора в 1992 году и продолжаются до сих пор, так же как и взаимные инспекции других государств-подписантов этого договора.

Вашингтон также готов отменить это решение, если "Россия вернется к его выполнению". В переводе на человеческий это означает, что Россия в рамках уже существующего и действующего договора должна пойти на те или иные уступки и тогда, возможно, США милостиво подумают о сохранении договора, если после российских уступок, они посчитают выгодным его сохранение. Так как это крайне маловероятно, что и эта деталь прежней системы международной безопасности отправляется на свалку истории, как до этого на свалку истории отправился ДРСМД.

Встает вопрос о необходимости действия этого договора с остальными его участниками, так как если Россия сохраняет в нем свое участие, то тогда к примеру Россия конечно может летать над Британией, но Британия не только сама посмотрит, но еще и США все передаст. Соответственно, смысл нахождения РФ в этом договоре выглядит прямо скажем сомнительным. При полном развале договора, вопросы перемещения стратегических вооружений станут куда как менее прозрачными, а соответственно, стратегические риски будут возрастать.

Как уже отмечалось не раз, США целенаправленно и последовательно разрушают прежнюю систему международной безопасности, чтобы расчистить поляну для новой гонки ракетно-ядерных и обычных наступательных вооружений для грядущей схватки за мировой доминирование с Китаем и РФ, которые официально обозначены как прямые угрозы текущему миропорядку в программных документах Белого Дома, Госдепа и Пентагона. Это данность, с которой планете предстоит жить ближайшие годы, если не десятилетия.

Теперь на очереди СНВ-3, который в ближайший год будет отменен, а в чем конечно же снова обвинят Россию, как обвиняли ее перед выходом США из прочих договоров. "Россия нарушает", "Россия не привела Китай на переговоры", "Россия тайно делает ракеты запрещенные по договору" и т.д. и т.п. Все это мы услышим и не раз.
Вот так, кусочек за кусочком, поздневашингтонское миростройство уходит в историю. Так что да, живем в эпоху тех самых великих перемен, когда исчезают еще совсем недавно незыблемые вещи. "Пристегнись Дороти, на Канзас надвигается ураган".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5887430.html

Метки: гонка вооружений, Китай, Россия, США, холодная война

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8588 6820
    Айва 22 мая 2020 в 9:20

    Укреплять оборону.

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  • 3659 2855
    Sergey64 22 мая 2020 в 10:39

    И что по итогу мы имеем в дебете?
    Кто может сказать здесь, на ЯПе про текущее состояние нашего ЯО и его носителей?
    Не мифических, сверхсветовых и годами летающих вокруг света, а тех, которые могут СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС ездить-летать-плавать-стрелять-сбивать-стирать с лица земли?
    Сколько за эти 30 лет, с 1992 года, под предлогом дороговизны обслуживания, устаревания и излишнего количества было выведено из состава флота и утилизировано АПЛ? А сколько осталось и построено?
    Это так, к примеру – больная для меня отрасль ВП.
    Высказывайтесь…

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