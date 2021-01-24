После проведения инаугурации президента США, Джозефа Байдена, многие государства выражают надежду на подписание нового соглашения по контролю за стратегическим наступательным вооружением.

По последним сообщениям, администрация Байдена предприняла шаги для спасения последнего крупного договора, предотвращающего неконтролируемую гонку ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией. Это является положительной новостью, так как тот объем ядерного оружия, который имеется у данных стран, нуждается в повсеместном контроле. Но, имеется и другая сторона медали.

Дело в том, что с большой вероятностью договор СНВ-3 станет единственным и последним документом, регламентирующим разработку и принятие на вооружение между государствами. Действующий договор, истекающий 5 февраля, является знаковым внешнеполитическим достижением бывшего президента Барака Обамы, в рамках которого арсеналы боеголовок США и России ограничены на количестве 1550 развернутыми стратегическими ядерными боеголовками на максимум 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. Во времена президентства Дональда Трампа, попыток договориться по продлению соглашения с американской стороны не предпринималось, а только наоборот, Штаты делали все, чтобы избавить себя от договорных обязательств. В 2019 году США аннулировали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а годом позже вышли из Договора по открытому небу.

Президент России Владимир Путин еще в 2019 году заявлял, что страна положительно относится к идее подписать новое соглашение по контролю за стратегическим наступательным вооружением. Но политические реалии в отношениях между Соединенными Штатами и Россией означают, что новые договоры о контроле над вооружениями маловероятны. Новый СНВ может сохраниться, но трудно представить, что Байден будет опираться на продление договора, чтобы еще больше снизить угрозу ядерной войны. Так же американская сторона выдвигает условия, на которые руководство России не может согласиться. К ним относятся: желание создать жесткую систему верификации оружия, включение в соглашение всех имеющихся боеголовок, а так же участие Китая в подписании договора. Китай в свою очередь сразу заявил, что данное требование абсурдно, ведь у остальных стран соглашения намного больше боеголовок и страна не верит слову США, так как они не раз нарушали их.

Стоит отметить, что разногласия в ходе обсуждения – есть неотъемлемая часть переговоров. А нежелание американцев достигнуть компромисса в решении проблемных вопросов ведет лишь к обострению обстановки между странами.

Договор СНВ-3 остается ключевым документом для глобальной безопасности, так что его продление не только интересы двух государств, но и всего мира.