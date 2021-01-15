РФ выходит из договора по Открытому небу
Формальность, но тем не менее – РФ официально выходит из договора по Открытому Небу.
Заявление МИД России о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу
22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.
Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США.
В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4522563 – цинк
После выхода США из договора, нахождение там РФ представлялось сомнительным, так что итог закономерен.
Продолжаем наблюдать как разрушается старая архитектура системы международной безопасности. Привычный мир продолжает стремительно меняться.
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УМНИЦЫ , РУССКИЕ МОИ !
Лучьше поздно , , чем никогда !
И СЕЙЧАСЬ МИНИ -ГОСУДАРСВЕННЫХ ЕВРО- ЛИМИТРОФАФ НЕ МОГУТ КВИЧАТЬ , ЧТО ” МОЛ , РУССКАЯ ИМПЕРИЯ НЕДЕМОКРАТИЧНО ОТКАЗАЛАСЯ ЧТОБЫ ДЯДЯ СЯМ- КАУБОЙ Н-2 НЕ СМОЖЕТ БОЛЬШЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В РУССКИХ ЩТАНАХ, , , ИСКАТЬ ТАМ БОЛЬШОГО “ОГУРЦА” !
Пусть позаботятся старые жидо-гиены о АФРИКАНСКИХ ЖЕРЕБЦОВ, ,КОТОРЫЕ МАНЯТ БЕЛЫХ ЕВРОПЕЕК СВОИМ АФРИКАНСКИМ ДОСТОЙНСТВОМ ВО ИМЕНИ ВВС ФАКЕ -*****-КРАТИОЙ !
От болгарчика – пленник Русской неповторимостью и безбрежностью на суше и в небесах!
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ЖДЕМ ПРОБУЖДЕНИЕ НАРОДОВ ,И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИГО ЕТИОПСКИХ МНОГОПОЛОВЫХ и их “ЗОЛОТОГО МОЛОХА ” , вкл. ТалмудистоФ-програмистоФ биологическому еднообразию ЕВРОПЕЙСКИХ народов , согласно их „План Калерги“ в 1920-ые годы –от австрийского бЪрона , сын жидовкОЙ !
Я думаю, что космической спутниковой группировки будет достаточно. Как нам так и американцам. Еще бы из ВТО выйти, а не то, как оказалось, присутствие в ней не отменяет наличия санкций.
Да неужто решились,дошло ,что”Американская, а от неё и вся западная деловая этика, произошедьшая из еврейской деловой этики, не знает такого понятия как благодарность. Фигурально выражаясь, если вы плыли на лодке и увидели своего врага или конкурента, который тонет и умоляет вас спасти его, а вы, вместо того, чтобы добить его веслом или просто проплыть мимо, его всё таки спасли, то он не будет вам благодарен за это. Он будет совершенно искренне считать, что вы дурак. А он молодец! Так манипулировал вашим подсознанием своими умелыми воплями, что вынудил вас действовать себе во вред, а ему на пользу.
Ещё один нюанс в американском деловом менталитете. Как они понимают переговоры. Скажем, переговоры по ПРО в Европе. Что они говорят: «Мы готовы в ответ на ваше изменение позиции по таким то вопросам, обсудить вопрос о возможности переговоров по ПРО.»
После сделанных вами уступок они вам скажут: мы готовы обсудить с вами предмет переговоров по ПРО в ответ в ответ на ваше изменение позиции по таким то вопросам.»
После очередных уступок они скажут: «Мы готовы обсудить формат переговоров по ПРО.» Потом потребуют уступок в обмен на готовность обсудить время и место переговоров по ПРО. Потом будут готовы обсудить рамки возможных изменений своей позиции на переговорах по ПРО. Потом будут готовы обсуждать уровень делегации на переговорах по ПРО. Потом сроки окончания переговоров по ПРО. Естественно, за дальнейшие уступки. И т.д. А потом могут и вовсе не начать сами переговоры, если сочтут что в дальнейших ваших уступках более не нуждаются. Причём, никакой благодарности за ваши уступки они не будут испытывать.
Почему? Об этом смотри выше.
Наши правители раньше не учитывали эту разницу в принципах деловой этики и менталитете между Западом и Россией. Результат плачевный.
Именно так и сдал Горбачёв весь соцлагерь. Наши то думают (вернее, думали раньше) что они делают уступки в обмен на что то реальное.
Так же пролетели и бывшие презики на постсоветском пространстве. Амеры их выкинули в мусорную корзину, как только сочли, что верные союзники им больше не нужны. У них уже созданы им на замену вассалы – марионетки.
Но сейчас, кажется, это уже дошло до всех.”
Ожидаемое событие. Теперь ждем решение Вашингтона по СНВ-3.