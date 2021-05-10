Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Во время правления Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из ряда основных международных соглашений – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ядерной сделки с Ираном и Договора об открытом небе.

Договор по открытому небу, из которого США вышли в прошлом году, был подписан сразу после окончания холодной войны, чтобы позволить странам-участницам избежать «неприятных сюрпризов» путем наблюдения за вооруженными силами друг друга.

Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий в рамках договора. Согласно отчетам Пентагона, Россия якобы использовала ДОН для наблюдения за критической инфраструктурой США и даже для кибератак. Однако подтверждений этому не приводится.

Москва отвергла обвинения и заявила ответные претензии к Соединенным Штатам и другим странам. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре 2020 года говорил, что Россия останется в договоре, если остальные участники соглашения будут «свято соблюдать» требования документа, а именно – не передавать собранную информацию государствам вне договора и предоставлять для облета всю территорию без исключений. То есть не делиться с американскими военными данными, собранными при облетах Российской Федерации, и не запрещать инспекции военных баз Пентагона на территории Европы.

Согласно ДОН, страны имели право запрашивать копии всех изображений, сделанных во время наблюдательных полетов над всеми участниками соглашения.

Полеты регулировались квотами, которые ежегодно закреплялись за конкретными самолетами. США, например, разрешили эксплуатировать самолеты Boeing OC-135 с инфракрасными сканерами.

Страна, находящаяся под наблюдением, получила 72-часовое предупреждение о планирующем полете и 24-часовое уведомление об изменение маршрута.

Теперь Москва объявила о своем выходе также из-за «отсутствия прогресса» в сохранении действия договора после решения США о выходе. Россия пыталась спасти ДОН, выдвигая предложения о сохранении «жизнеспособности» договора, однако должной поддержки со стороны Вашингтона не последовало.

По этому поводу в штаб-квартире Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене ежемесячно собирался Комитет по надзору за выполнением договора. Однако сторонам так и не удалось прийти к общему консенсусу. По мнению европейских дипломатов, уход США станет серьезной потерей для НАТО, поскольку большинство из стран-участниц договора не обладают возможностями спутниковой разведки.

Выход американской стороны из соглашения произошел, несмотря на тревогу европейских союзников Вашингтона, которые остались привержены договору как части архитектуры безопасности своего континента. Создавшаяся ситуация для России абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась возможность осуществляться разведку за всей территорией России, а территорию лидера альянса – США – от российского наблюдения закрыли.