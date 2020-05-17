Кризис – способ сломать тех, кто не подчинился
Что такое кризис? Насколько адекватны карантинные меры в России? Нужно ли помогать среднему классу расплачиваться по кредитам? Поддерживать ли тех, кто трудился в теневом секторе? Будет ли в России дефолт?
Эти и другие вопросы мы обсудили в прямом эфире инстаграмма ресурса «Блокнот» с его главным редактором Олегом Пахолковым.
Кому и зачем нужен «коронакризис» и какова планируемая новая «реальность 2020» мы уже говорили здесь и здесь.
Любой кризис — это не случайное стечение обстоятельств, а организованная история:
«Цель – власть над миром. Когда мы это поймем, тогда все станет понятно. Но организуется он не в России, а международными структурами, которые создают деньги из ничего.
Одна из целей — сломать, поставить в сложное положение тех, кто не подчинился. На сегодняшний день – это Россия, Китай, Венесуэла, ещё несколько государств, который можно по пальцам перебрать».
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
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- Великая Победа — вопреки или благодаря Сталину?
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- Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны
- ЦБ и Глазьев, коронавирус и Платошкин
- Кризис и страх – как способ управления
- Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия
- Путь к суверенной эмиссии – «национализация рубля»
- Национализация рубля и прямой эфир в инстаграмме
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Источник: https://nstarikov.ru/krizis-sposob-slomat-teh-kto-ne-podchinilsja-115531