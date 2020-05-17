Кризис – способ сломать тех, кто не подчинился

Что такое кризис? Насколько адекватны карантинные меры в России? Нужно ли помогать среднему классу расплачиваться по кредитам? Поддерживать ли тех, кто трудился в теневом секторе? Будет ли в России дефолт?

Эти и другие вопросы мы обсудили в прямом эфире инстаграмма ресурса «Блокнот» с его главным редактором Олегом Пахолковым.

Кому и зачем нужен «коронакризис» и какова планируемая новая «реальность 2020» мы уже говорили здесь и здесь.

Любой кризис — это не случайное стечение обстоятельств, а организованная история:

«Цель – власть над миром. Когда мы это поймем, тогда все станет понятно. Но организуется он не в России, а международными структурами, которые создают деньги из ничего. Одна из целей — сломать, поставить в сложное положение тех, кто не подчинился. На сегодняшний день – это Россия, Китай, Венесуэла, ещё несколько государств, который можно по пальцам перебрать».

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Источник: https://nstarikov.ru/krizis-sposob-slomat-teh-kto-ne-podchinilsja-115531