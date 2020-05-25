Никита Михалков, ЕФИР, Гордон и Стрелков
В очередном прямом эфире, который каждую субботу в 18:00 проходит в моём инстаграме, как всегда, было много различных вопросов. Наряду с насущными информационными поводами (Никита Михалков и его «Бесогон», интервью Стрелкова Гордону, принятие закона об Едином Федеральном информационном регистре (ЕФИР) мы коснулись вопросов истории, политики и экономики.
Хронометраж:
0:00 О расстреле польских офицеров в Катыни
3:47 Об онлайн голосовании и законе о ЕФИР
5:53 Может ли Польша забрать часть Украины
7:32 Об интервью Гордона и Стрелкова
8:26 Почему Путин терпит Чубайса
9:22 Вернут ли США Калифорнию России
10:26 О знакомстве с Гиркиным
11:21 О технологии «запуска» антигосударственных законов
12:13 О приватизации государственных активов
15:15 О затянувшемся конфликте на Украине
17:10 Почему Сталин сослал Жукова в Одессу
19:22 О пятитомнике по истории Спицына и книге «Осень Патриарха»
20:25 Нужны ли поправки в Конституцию РФ
21:33 О снятии с эфира России-24 выпуска программы «Бесогон»
21:53 Почему Путин не применяет жестких мер к нерадивым чиновникам и о вероятности народных бунтов
22:54 О сменах герба на российских монетах
24:34 Почему Россия «стесняется» предъявлять претензии к другим государствам
26:12 О тегеранской конференции в 1943 году
27:07 Кто выиграл в сделке ОПЕК с саудитами
28:06 Об отношении к Стрелкову
29:18 Когда прекратится финансирование либеральных СМИ из бюджета России
30:25 О движении «Патриоты Великого Отечества»
31:29 О российских ЗВР
32:54 Как долго будет продолжаться война на Украине
33:23 Есть ли у В.В. Путина «ответы на все вопросы»
35:06 Может ли ЕСПЧ вести дела граждан России
36:01 Об отношении к телеканалу «Царьград»
36:09 О захвате российских активов Америкой
36:27 Какую задачу выполняет Зеленский
37:09 Об исторических темах для снятия фильмов
40:16 Об отношении к В.В. Путину
41:29 О программе «Курс Благополучия» и деофшоризации
41:57 Какой мы увидим Россию через 3 года
44:28 О масочном режиме в России
44:47 Почему Платошкин требует вернуть герб Временного правительства
45:14 О финансировании Газпромом либерального «Эхо Москвы»
45:45 Об отсутствии цензуры в России
46:52 За что расстреляли Абакумова
47:39 Стало ли проще получить российское гражданство жителям бывших советских республик
48:14 Можно ли «ввести» публичное наказание в РФ сегодня
49:07 Об открытии границ между странами
50:15 Об отношении к каналу Politrussia
50:35 Может ли Собчак войти в большую политику
51:01 Об отношении к чипизации населения
51:31 О книге «Кризис. Как это делается»
52:07 Почему США боятся объединения России с Германией
53:14 Был ли Жданов преемником Сталина
54:05 О сталинском переселении народов
54:39 Уберёт ли Путин Ленина с Красной Площади
54:54 Был ли вывезен золотой запас СССР во Вторую Мировую войну
55:25 О влиянии интернет-фейков на сознание людей
56:49 Существует ли СССР юридически
58:03 О непопулярности Сталина в верхах
58:53 Как устранить казнокрадство в России
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
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Источник: https://nstarikov.ru/nikita-mihalkov-efir-gordon-i-strelkov-115680