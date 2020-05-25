Никита Михалков, ЕФИР, Гордон и Стрелков

В очередном прямом эфире, который каждую субботу в 18:00 проходит в моём инстаграме, как всегда, было много различных вопросов. Наряду с насущными информационными поводами (Никита Михалков и его «Бесогон», интервью Стрелкова Гордону, принятие закона об Едином Федеральном информационном регистре (ЕФИР) мы коснулись вопросов истории, политики и экономики.

Хронометраж:

0:00 О расстреле польских офицеров в Катыни

3:47 Об онлайн голосовании и законе о ЕФИР

5:53 Может ли Польша забрать часть Украины

7:32 Об интервью Гордона и Стрелкова

8:26 Почему Путин терпит Чубайса

9:22 Вернут ли США Калифорнию России

10:26 О знакомстве с Гиркиным

11:21 О технологии «запуска» антигосударственных законов

12:13 О приватизации государственных активов

15:15 О затянувшемся конфликте на Украине

17:10 Почему Сталин сослал Жукова в Одессу

19:22 О пятитомнике по истории Спицына и книге «Осень Патриарха»

20:25 Нужны ли поправки в Конституцию РФ

21:33 О снятии с эфира России-24 выпуска программы «Бесогон»

21:53 Почему Путин не применяет жестких мер к нерадивым чиновникам и о вероятности народных бунтов

22:54 О сменах герба на российских монетах

24:34 Почему Россия «стесняется» предъявлять претензии к другим государствам

26:12 О тегеранской конференции в 1943 году

27:07 Кто выиграл в сделке ОПЕК с саудитами

28:06 Об отношении к Стрелкову

29:18 Когда прекратится финансирование либеральных СМИ из бюджета России

30:25 О движении «Патриоты Великого Отечества»

31:29 О российских ЗВР

32:54 Как долго будет продолжаться война на Украине

33:23 Есть ли у В.В. Путина «ответы на все вопросы»

35:06 Может ли ЕСПЧ вести дела граждан России

36:01 Об отношении к телеканалу «Царьград»

36:09 О захвате российских активов Америкой

36:27 Какую задачу выполняет Зеленский

37:09 Об исторических темах для снятия фильмов

40:16 Об отношении к В.В. Путину

41:29 О программе «Курс Благополучия» и деофшоризации

41:57 Какой мы увидим Россию через 3 года

44:28 О масочном режиме в России

44:47 Почему Платошкин требует вернуть герб Временного правительства

45:14 О финансировании Газпромом либерального «Эхо Москвы»

45:45 Об отсутствии цензуры в России

46:52 За что расстреляли Абакумова

47:39 Стало ли проще получить российское гражданство жителям бывших советских республик

48:14 Можно ли «ввести» публичное наказание в РФ сегодня

49:07 Об открытии границ между странами

50:15 Об отношении к каналу Politrussia

50:35 Может ли Собчак войти в большую политику

51:01 Об отношении к чипизации населения

51:31 О книге «Кризис. Как это делается»

52:07 Почему США боятся объединения России с Германией

53:14 Был ли Жданов преемником Сталина

54:05 О сталинском переселении народов

54:39 Уберёт ли Путин Ленина с Красной Площади

54:54 Был ли вывезен золотой запас СССР во Вторую Мировую войну

55:25 О влиянии интернет-фейков на сознание людей

56:49 Существует ли СССР юридически

58:03 О непопулярности Сталина в верхах

58:53 Как устранить казнокрадство в России

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P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/nikita-mihalkov-efir-gordon-i-strelkov-115680