Принудительная вакцинация, Платошкин, Собянин и прогулки

В очередном прямом эфире, что традиционно проходит каждую субботу в 18:00 в моём Инстаграмме, уважаемые подписчики задали бесчисленное множество вопросов, на большую часть из которых ваш покорный слуга постарался дать ответы. Вот, что из этого вышло.

Хронометраж:

00:00 — Об опиумных войнах

03:41 — Какие профессии будут популярны в ближайшие 50 лет

04:22 — Об отношении к криптовалюте

04:58 — Может ли Газпром потерять деньги

06:30 — О последствиях приостановления транзита газа через Польшу

07:09 — Об ошибках политических деятелей

09:08 — Были ли у Сталина братья и сёстры

09:19 — О ленских золотых приисках — «Лена Голдфилдс»

11:01 — О необходимости медицинского и биологического суверенитета

13:00 — О повышении пенсионного возраста

13:10 — О личности Столыпина

14:26 — Что сейчас происходит в Ливии

15:18 — О беспорядках в США

17:04 — За какую партию голосовать на выборах

18:02 — Какие предметы нужно изучать современным школьникам

18:33 — Про фильм «28 панфиловцев»

18:52 — Об обращении Собянина к гражданам

21:02 — Почему патриотические силы не взаимодействуют в России

22:16 — О деятельности Татьяны Монтян

22:45 — Нужен ли нам Сталин

23:27 — Мнение о Джохаре Дудаеве

23:58 — О Гражданской войне в России

24:38 — Мнение о реформе Косыгина

25:51 — Что такое «дело НТВ»

27:46 — О гибели псковских десантников

28:58 — Есть ли у США желание объявить Кипр банкротом

29:55 — Смогут ли наши СМИ стать независимыми

30:42 — О Рокоссовском в книге «Сталин. После войны 1949-1953»

31:26 — Предало ли КГБ Россию

32:17 — О прямом эфире с Наданой Фридрихсон

34:16 — Почему в Правительстве РФ так много либералов

34:59 — О вхождении Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину

35:55 — О действиях на благо страны

36:56 — Будет ли спокойно в ближайшем будущем в Средней Азии

37:54 — О смерти Сталина

38:17 — Как долго может продолжаться карантин в России

39:26 — О российских интересах в Грузии

40:40 — О национализации природных ресурсов и заводов

43:10 — О переходе в наступление в экономической сфере РФ

43:59 — Почему Россия не присоединяет Малороссию

45:08 — О законопроекте Журавлева А.А.

46:02 — Кто такой Патриот

46:52 — Когда закончится война на Донбассе

51:04 — Об отношении к обязательной вакцинации населения

52:03 — Почему не вся информация доходит до Президента

53:00 — Почему мы действуем по рекомендациям ВОЗ и МВФ

54:06 — Об отношении к Деникину и Колчаку

54:55 — О ситуации в Казахстане

55:57 — О кадровом голоде в России

56:34 — О предложении Киселева установить памятник Краснову

57:20 — Есть ли сегодня достойный кандидат в Президенты России

58:39 — Как решить проблему русофобской Украины

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/prinuditelnaja-vakcinacija-platoshkin-sobjanin-i-progulki-115829