Принудительная вакцинация, Платошкин, Собянин и прогулки
В очередном прямом эфире, что традиционно проходит каждую субботу в 18:00 в моём Инстаграмме, уважаемые подписчики задали бесчисленное множество вопросов, на большую часть из которых ваш покорный слуга постарался дать ответы. Вот, что из этого вышло.
Хронометраж:
00:00 — Об опиумных войнах
03:41 — Какие профессии будут популярны в ближайшие 50 лет
04:22 — Об отношении к криптовалюте
04:58 — Может ли Газпром потерять деньги
06:30 — О последствиях приостановления транзита газа через Польшу
07:09 — Об ошибках политических деятелей
09:08 — Были ли у Сталина братья и сёстры
09:19 — О ленских золотых приисках — «Лена Голдфилдс»
11:01 — О необходимости медицинского и биологического суверенитета
13:00 — О повышении пенсионного возраста
13:10 — О личности Столыпина
14:26 — Что сейчас происходит в Ливии
15:18 — О беспорядках в США
17:04 — За какую партию голосовать на выборах
18:02 — Какие предметы нужно изучать современным школьникам
18:33 — Про фильм «28 панфиловцев»
18:52 — Об обращении Собянина к гражданам
21:02 — Почему патриотические силы не взаимодействуют в России
22:16 — О деятельности Татьяны Монтян
22:45 — Нужен ли нам Сталин
23:27 — Мнение о Джохаре Дудаеве
23:58 — О Гражданской войне в России
24:38 — Мнение о реформе Косыгина
25:51 — Что такое «дело НТВ»
27:46 — О гибели псковских десантников
28:58 — Есть ли у США желание объявить Кипр банкротом
29:55 — Смогут ли наши СМИ стать независимыми
30:42 — О Рокоссовском в книге «Сталин. После войны 1949-1953»
31:26 — Предало ли КГБ Россию
32:17 — О прямом эфире с Наданой Фридрихсон
34:16 — Почему в Правительстве РФ так много либералов
34:59 — О вхождении Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину
35:55 — О действиях на благо страны
36:56 — Будет ли спокойно в ближайшем будущем в Средней Азии
37:54 — О смерти Сталина
38:17 — Как долго может продолжаться карантин в России
39:26 — О российских интересах в Грузии
40:40 — О национализации природных ресурсов и заводов
43:10 — О переходе в наступление в экономической сфере РФ
43:59 — Почему Россия не присоединяет Малороссию
45:08 — О законопроекте Журавлева А.А.
46:02 — Кто такой Патриот
46:52 — Когда закончится война на Донбассе
51:04 — Об отношении к обязательной вакцинации населения
52:03 — Почему не вся информация доходит до Президента
53:00 — Почему мы действуем по рекомендациям ВОЗ и МВФ
54:06 — Об отношении к Деникину и Колчаку
54:55 — О ситуации в Казахстане
55:57 — О кадровом голоде в России
56:34 — О предложении Киселева установить памятник Краснову
57:20 — Есть ли сегодня достойный кандидат в Президенты России
58:39 — Как решить проблему русофобской Украины
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
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- Великая Победа — вопреки или благодаря Сталину?
- Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование
- Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны
- ЦБ и Глазьев, коронавирус и Платошкин
- Кризис и страх – как способ управления
- Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия
Источник: https://nstarikov.ru/prinuditelnaja-vakcinacija-platoshkin-sobjanin-i-progulki-115829