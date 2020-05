В.Ю. Катасонов: Два месяца с коронавирусом выявили истинное лицо ВОЗ

Итак, сегодня исполнилось два месяца с момента страшной вести от ВОЗ. Одной из важных мер борьбы с пандемией COVID-19 является налаживание медицинской статистики, которая позволяла бы отслеживать динамику распространения инфекции и эффективность мер по борьбе с ней.



Прежде всего, в тех странах, где показатели инфицированных стали весьма заметными. Отдельные статистические обследования представлены в интересной сводной таблице, которую можно найти по следующей ссылке . На сегодняшний день в ней отражены данные по 53 исследованиям в разных странах и точках планеты.



Картина очень пёстрая, охваты исследований самые разные. От странового (например, по Италии, Швейцарии, Германии, Нидерландам, Чехии, Словении, Исландии и др.) до уровня регионов отдельных стран (например, штаты Айдахо и Нью-Йорк в США, провинция Гилян в Иране) и отдельных городов (Нью-Йорк, Москва, Хельсинки, Стокгольм, Майями, Женева и др.).

Имеются и более узкие исследования, охватывающие отдельные социальные группы. Например, такие группы, как городское население (Италии, штата Колорадо в США), работники сферы здравоохранения Лондона (также других городов и других стран), доноры крови в Дании, заключённые тюрем штата Огайо (США), беременные женщины Нью-Йорка и Швеции, репатриированные граждане ряда стран, бездомные Бостона, студенты вузов северной Франции и т. п. Примечательно, что в сводной таблице нет некоторых стран, где, как известно, проблема коронавируса является серьёзной. Прежде всего, нет данных по Китаю.

В таблице приводятся данные по следующим показателям:

1) охват обследования (численность людей, подвергнувшихся тестированию по отношению к общей численности людей в обследуемом социуме, %);

2) число выявленных инфицированных по отношению к численности прошедших тестирование (%);

3) число умерших от коронавируса по отношению к численности инфицированных (%).

Показатели охвата очень разные. Один из самых низких — по Чехии — 5%. По отдельным обследованиям он очень высокий. Например, по городу Кобе (Япония) — 627%: по студентам вузов северной Франции — 582%; по провинции Гилян — 543%. Показатели, превышающие 100%, означают, что имели место неоднократные тестирования одних и тех же людей.

Также сильно варьирует второй показатель. Минимальный процент выявленных при тестировании инфицированных лиц был зафиксирован в обследовании по Чехии — 0,4%. Самый высокий — среди заключённых тюрем штата Айдахо — 73%. На уровне стран лидером является Италия — 67% (среди городского населения Италии — 70%). На уровне городов выделяется Нью-Йорк — 13,9%. Кстати, по Москве показатель равен 10,0%.

Нас особенно интересует третий показатель, который в англоязычных источниках называется infection fatality ratio (IFR). По некоторым обследованиям значение этого показателя равняется нулю. Это, например, городское население штата Колорадо; студенты вузов северной Франции; Гибралтар. Самое высокое значение было зафиксировано в обследовании заключенных тюрем штата Огайо — 1,44%. Другие рекордсмены по показателю IFR (%): городское население Италии — 1,00; Нидерланды — 0,67; Чехия — 0,59; Германия — 0,36. На уровне городов рекордсменом оказался Нью-Йорк — 0,77. Неблагополучна ситуация и в европейских городах. Например, в Женеве показатель равен 0,40%.

Итак, даже в тюрьмах штата Огайо рекордный показатель смертности от COVID-19 оказался почти в два с половиной раза ниже того показателя, который предсказала человечеству ВОЗ в марте. Авторы сводной таблицы по COVID-19 подсчитывают средневзвешенный показатель IFR по всем статистическим обследованиям. В апреле он был немного выше 0,20%. С учётом последних свежих данных он оказался равным 0,28%. Несколько подрос по сравнению с апрелем, но никакого качественного скачка не произошло. Нетрудно подсчитать, что нынешнее значение показателя умерших от коронавируса по отношению к численности инфицированных (IFR) меньше того, каким стращала ВОЗ два месяца назад, в 12 с лишним раз!

Желающим подробнее разобраться со статистикой по коронавирусу можно дополнительно воспользоваться интересным информационным ресурсом The Preprint Server for Health Sciences .

Вот некоторые свежие данные, размещённые на этом сайте. Новое исследование антител у доноров крови в Дании показало очень низкую летальность COVID-19 (IFR) – 0,08% для лиц в возрасте до 70 лет. Основные жертвы коронавируса – люди почтенного возраста . Новое исследование антител в Иране, одной из первых и наиболее пострадавших от COVID-19 стран, также показало очень низкую летальность – от 0,08% до 0,12%. Приведенные цифры несопоставимо малы по сравнению с устрашающими цифрами смертности, вышедшими из недр ВОЗ два месяца назад.

«ОСТАНОВИТЕ ПАНИКУ!»

А что думают по поводу показателя смертности профессиональные медики? 5 мая немецкий вирусолог Хендрик Штреек (Hendrik Streeck) заявил, что верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%; более вероятно, что летальность находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. При этом немецкий учёный добавил, что почти все летальные случаи приходятся на людей преклонного возраста. Средний возраст умерших с положительным результатом теста, по его данным, составил примерно 81 год.

Немецкий эпидемиолог доктор Кнут Витковский (Knut Wittkowski) в интервью, данном в конце апреля, сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 сравним с гриппом, а пик был пройден в большинстве стран ещё до введения карантинов. Блокирование всего общества было «катастрофическим решением» без каких-либо выгод, но нанесло огромный ущерб.

Швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца (Pietro Vernazza) в середине апреля в интервью объяснил , что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей, учтённых в статистике, умерли не только от COVID-19.

А вот данные по Великобритании на начало мая. Общая смертность от всех причин в Великобритании сейчас на уровне пяти сильнейших волн гриппа за последние 25 лет. Пик ежедневной смертности в больницах был достигнут 8 апреля.

В США в последнее время статистика смертности перестала выделять в отдельную позицию COVID-19. Видимо, государственные чиновники от здравоохранения там осознали, что установление точных причин смертности – задача не из простых. Чтобы минимизировать статистические манипуляции, центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) теперь составляют статистику общего показателя смертности от пневмонии, гриппа и COVID-19 (deaths attributed to pneumonia, influenza and COVID-19, PIC). Доля смертей по группе болезней PIC, зафиксированных с 26 апреля по 2 мая, в общей численности умерших за этот период составила 10,6%. А вот в предыдущую неделю этот показатель равнялся 21,0%. В настоящее время уровень смертности от группы заболеваний PIC уже близок к своему обычному значению предыдущих лет.

Стэнфордский профессор Скотт Атлас (Scott Atlas) регулярно выступает в СМИ, заявляя, что COVID-19 сопоставим по тяжести с гриппом и что нет «абсолютно никаких оснований» для массового тестирования населения, которое имеет смысл только в больницах и домах престарелых.



Профессор Атлас в конце апреля написал статью под названием «Вот данные – остановите панику и прекратите тотальную изоляцию» (The data is in – stop the panic and end the total isolation). В статье приводятся убедительные факты и статистические данные, которые свидетельствуют о том, что никакой пандемии нет.



В лучшем случае смертность от COVID-19 составляет от 0,1 до 0,2%, что совершенно несопоставимо с цифрами ВОЗ. Скотт Атлас берёт для разъяснения цифры по Нью-Йорку, на который приходится треть всех зарегистрированных смертей от COVID-19 в США. В возрастной группе населения Нью-Йорка до 18 лет смертность от COVID-19 равна нулю. В группе от 18 до 45 лет показатель смертности равен 0,01%, или 10 человек на 100 тысяч. А вот в возрастной группе от 75 лет смертность выше в 80 раз, т. е. 800 человек на 100 тысяч.

Вместо прицельной работы с пожилой частью населения, составляющей группу риска, власти США заблокировали жизнедеятельность всего населения страны, включая её наиболее трудоспособную часть.

Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди (Sucharit Bhakdi), таиландец, большую часть своей жизни работающий в системе немецкого здравоохранения, регулярно выступает в разных СМИ и достаточно твёрдо и последовательно критикует нынешнюю политику властей Германии в области борьбы с COVID-19.



Вирусный кризис был организован политиками и имеет мало связи с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как это было в случае со свиным гриппом.



По этому вопросу профессор-микробиолог написал открытое письмо канцлеру Ангеле Меркель. В одном из своих видеовыступлений он обратил внимание на деструктивную роль ВОЗ, подчеркнув, что она «никогда не отвечала за свои неверные решения».

В.Ю. Катасонов



.