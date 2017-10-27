Профессор Катасонов: Запад загоняет близких к Кремлю клептоманов в угол

В 2012 году В.В. Путин еще накануне своего второго срока президентства заявил, что приоритетным направлением экономической политики государства станет борьба с офшорами. Конкретно: Москва будет добиваться возвращения активов российского происхождения из офшоров и перерегистрации заморских компаний, принадлежащих российским бенефициарам, в юрисдикцию Российской Федерации. Трудно не согласиться с тем, что данная задача является наиболее приоритетной для России. К сожалению, наблюдается тенденция свести проблему лишь к потерям бюджета от того, что офшорный бизнес не платит налогов в российскую казну. Однако все намного серьезнее. В начале нынешнего десятилетия половина всей российской экономики (как минимум) управлялась из офшоров. Можем сказать по-другому: государство окончательно стало утрачивать рычаги управления российской экономикой.

Проблема имеет и политическое измерение. Конечные бенефициары офшорных компаний и счетов попали в полную зависимость от «кураторов» офшорных юрисдикций (сегодня в мире можно назвать двух основных «кураторов» — Вашингтон и Лондон). И хотят того российские бенефициары или нет, они подчиняются командам, идущим от «кураторов». В случае непослушания они рискую потерять свои офшорные активы. А поскольку Вашингтон и Лондон (власти США и Великобритании) поставили своей задачей поставить Россию на колени, то нетрудно понять, что офшорная аристократия российского происхождения неизбежно оказывается в роли «пятой колонны» в нашей стране.

Увы, «гора родила мышь». В 2014 году были приняты поправки к Налоговому кодексу РФ, которые российские СМИ и политики нередко называют законом о борьбе с офшорами. На самом деле такое название вводит в заблуждение. Поправки никакой деофшоризации не предусматривают, а лишь обязывают владельцев (конечных бенефициаров) исправно уплачивать налоги с доходов, получаемых от офшорных активов. И даже дают возможность ничего не платить в российскую казну, для чего офшорному бенефициару надо получить статус «налогового нерезидента».

В начале октября первый вице-премьер правительства Игорь Шуваловвообще заявил, что деофшоризация крупных российских компаний нецелесообразна, так как создает риски снижения конкурентоспособности отечественной экономики. А незадолго до этого правительство предложило законодательно оформить «налоговую индульгенцию» тем нашим олигархам, которые оказались под западными санкциями (попали в «черные списки»). Оказывается, они, бедные, не могут выехать за границу для того, чтобы подтвердить свой статус «налогового нерезидента» (поправки к Налоговому кодексу 2014 года требуют, чтобы российский гражданин пробыл определенное время за пределами России). Мол, надо войти в тяжелое положение этих олигархов и дать им право иметь статус «налогового нерезидента», не покидая пределов отечества. Иначе говоря, иметь паспорт гражданина Российской Федерации, проживать на территории России, но при этом не платить налогов. Меня в советское время учили, что важнейшим признаком статуса «гражданин» является обязанность человека платить налоги в казну. Сегодня правительство и наши «народные избранники» в Думе собираются совершить (уже совершают) революцию в сфере гражданского права.

Дополнительные «налоговые индульгенции» граждане, полюбившие заграницу и офшоры, смогут получить после того, как Государственная дума примет поправки к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле».

Весь этот абсурдный спектакль под названием «Деофшоризация российской экономики» происходит на фоне серьезных решений по офшорам, принимаемых другими странами.

Тон здесь задал и продолжает задавать Вашингтон. В частности, в 2010 году в США был принят закон под названием FATCA. В переводе это означает: Акт о налогообложении иностранных счетов. Закон требует, чтобы граждане США платили налоги в американскую казну, независимо от того, где они проживают, открывают свои счета и занимаются бизнесом. FATCA относится к разряду экстерриториальных законов, т.е. его действие распространяется за пределы США. Более того, на сегодняшний день это самый глобальный закон в истории человечества. Вашингтон этим актом объявил, что банки всех стран мира отныне становятся налоговыми агентами Налоговой службы США. Они должны исправно докладывать этому ведомству о наличии у себя клиентов, подпадающих под категорию «налогоплательщик США» (это гораздо более широкое понятие, чем «граждане США»). Банки, которые попытаются уклоняться от исполнения возложенных на них функций, будут нещадно наказываться. Прежде всего, штрафоваться. Возможности эти у Вашингтона имеются, поскольку почти все банки работают с долларами США, а долларовые транзакции проходят через американскую банковскую систему.

Тема FATCA очень обширна, требует отдельного разговора. Скажу лишь, что Вашингтону удалось создать глобальную сеть налоговых агентов в виде банков и некоторых других видов финансовых организаций. В эту сеть оказались вовлеченными и российские банки. Система FATCA предусматривает передачу информации налогового характера из всех уголков мира в Вашингтон. Но при этом Вашингтон не обязан отвечать другим странам взаимностью, т.е. снабжать налоговые службы этих стран о клиентах американских банков и иных финансовых организаций. Теоретически взаимовыгодный двухсторонний обмен информацией налогового характера можно было бы организовать, если другое государство на этом будет настаивать. Но что касается России, насколько мне известно, наши власти такой воли не проявляли. Налоговая служба России никакой информации о российских налогоплательщиках из США не получает, никакого соглашения о взаимовыгодном обмене информации наше правительство американской стороне даже не предлагало. Можно только догадываться о причинах отсутствия интереса к такому симметричному соглашению с российской стороны.

Вашингтон подтолкнул другие страны к активным мерам борьбы с налоговыми уклонистами, скрывающимися в разных частях света. Эстафету от Вашингтона приняла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая охватывает 35 государств (все они относятся к «золотому миллиарду»). Приоритетным направлением работы ОЭСР стала разработка и внедрение единого Стандарта обмена информацией (Common Reporting Standard — CRS). Речь идет об информации налогового характера. ОЭСР предполагает, что в мире будет функционировать система автоматического обмена налоговой информацией между странами-членами организации, а также странами, находящимися за пределами этой организации. В идеале система должна стать глобальной. В этом случае в мире исчезнут налоговые уклонисты, не будет питательной почвы и для офшоров. Окончательный текст стандарта CRS был выпущен в рамках ОЭСР 21 июля 2014 года. 29 октября 2014 года была подписана Многосторонняя конвенция о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (Multilateral Competent Authority Agreement — MCAA).

Надо отдать должное инициативе ОЭСР: Конвенцию MCAA подписали не только все 35 стран-членов Организации, но и многие другие страны. Список подписантов увеличивается с каждым месяцем. Согласно последним даннымОЭСР, на 7 августа 2017 года конвенцию подписали более 70 государств и юрисдикций. При этом участники конвенции договариваются между собой на двухсторонней основе по вопросам взаимного обмена информацией налогового характера на основе стандарта CRS. Число двухсторонних соглашений на указанную дату перевалило за две тысячи.

Обращает на себя внимание то, что Конвенцию MCAA подписали и многие офшорные юрисдикции, что вселяет надежду на то, что многие из них перестанут быть «черными дырами» мировой экономики. Правда, офшорные юрисдикции, поставившие свои подписи под конвенцией, можно разделить на две категории: 1) те, которые лишь подписали конвенцию, но никаких конкретных двухсторонних соглашений об обмене информацией до сих пор не заключили; 2) те, которые уже успели подписать двухсторонние соглашения. Примерами первой категории являются Багамские острова и Барбадос. Примерами второй категории являются Каймановы острова (49 соглашений) и Британские Виргинские острова (также 49 соглашений).

Впрочем, очень по-разному себя ведут и страны, которые не относятся к категории офшоров. Некоторые из них подписали конвенцию и успели заключить большое количество двухсторонних соглашений. Приведу примеры таких стран (в скобках — количество соглашений): Португалия (58); Польша (57); Нидерланды (57); Болгария (58); Великобритания (49); Южная Африка (52). Согласно некоторым двухсторонним соглашениям, автоматический обмен информацией в полном объеме начнется в конце текущего года. Другие соглашения предусматривают сделать это в 2018—2019 гг.

Но есть страны, которые явно не спешат заключать конкретные двухсторонние соглашения. Среди них, например, Турция, Гана, Чили, Израиль, Гонконг, Кувейт, Саудовская Аравия. Некоторые из них даже не называют примерные сроки, когда они начнут переговоры по двухсторонним соглашениям, и кто будет их приоритетными партнерами.

Но самое удивительное, что в списке подписантов конвенции MCAA мы не обнаруживаем главного закоперщика борьбы с офшорами и налоговыми уклонистами — США. Аргументы, которые приводит Вашингтон, просто глупые. Например, что практическая реализация конвенции потребует, мол, существенных бюджетных расходов, а в Вашингтона и без того гигантские дефицит федерального бюджета. Или что ему для борьбы с офшорами вполне достаточно закона FATCA. За этим странным, на первый взгляд, поведением Вашингтона скрывается циничный курс на «зачистку» всех традиционных офшоров в мире и превращение Америки в единственный глобальный офшор. Я об этом уже писал.

А теперь вернемся к России. Конвенцию MCAA Москва подписала. И даже взяла на себя обязательство начать практический обмен информацией налогового характера с 1 января 2018 года. Но вот с кем мы будем обмениваться информацией, остается загадкой. Поскольку, согласно последним данным ОЭСР (на август текущего года) Россия не заключила ни одного двухстороннего соглашения. Российские СМИ не сообщали о том, что в последние два месяца нами было заключено хотя бы одно соглашение. Москва откровенно тянет время. Она откровенно боится «засветить» своих отечественных клептоманов и налоговых уклонистов. Москва как черт ладана боится заключения соглашений с европейскими странами. Почему?

Помимо механизма CRS для наших олигархов и чиновников кошмаром стала европейская новация под названием «общеевропейский реестр конечных бенефициаров компаний». Европарламент принял решение о создании такого реестра в 2015 году. В этом году его создание, согласно первоначальным планам, должно завершиться. Пока еще далеко не все страны-члены ЕС отчитались о создании своих реестров (которые войдут составными частями в общеевропейский реестр). Реально работа может быть завершена в следующем году. Европейские компании тысячами нитей связаны с офшорными юрисдикциями. Поэтому общеевропейский реестр даст широкую панораму бенефициаров офшорного бизнеса в разных уголках мира. Даже если компания учреждается в офшорной юрисдикции, она почти всегда открывает счета в солидных западных банках. Европейские банки также обязаны участвовать в создании реестра, в том числе в части, касающейся офшорных компаний.

Наша офшорная аристократия находится в полной растерянности. Уже не за горами 2018 год, а выполнение обязательств по конвенции MCAA может быть сорвано. В Думе идет вялотекущий процесс подготовки законопроекта о присоединении России к международному автоматическому обмену налоговой информацией. ОЭСР на своем сайте дает информацию о том, что Россия является участником конвенции, а в Москве, оказывается, так не считают. Мол, надо одобрить законодательно. И это при том, что наши чиновники уже два года твердили, что мы подписали конвенцию.

Ситуация крайне мутная. Думаю, что до президентских выборов наши «народные избранники» будут имитировать процесс обсуждения упомянутого законопроекта. Заключение Россией двухсторонних соглашений об обмене налоговой информацией вообще подобно смерти для представителей нашей офшорной аристократии. Думаю, что максимум на что Россия при нынешнем засилье офшорной аристократии в нашей власти может пойти, — просто ратифицировать (путем принятия закона) конвенцию. А никаких двухсторонних соглашений не подписывать. Как это делают Саудовская Аравия, Кувейт или Турция.

Судя по всему, основным конечным пунктом перемещения денег и активов из России в ближайшее время может стать Америка. Она гарантирует нашим клептоманам, что они не окажутся под колпаком системы CRS. Впрочем, когда все наши клептоманы окажутся под колпаком офшора со звучным названием «USA», начнется последний акт спектакля «Деофшоризация российской экономики». Произойдет экспроприация российских экспроприаторов. Дарвиновские законы «естественного отбора» при капитализме действуют безупречно.