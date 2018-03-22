Обещания Путина предложат оплатить населению . В. Катасонов.

Налоговая нагрузка на население России может быть резко повышена. В том числе, за счет подоходного налога на физлиц. Конкретные меры по изменению налогообложения обсуждались на совещании у премьера Дмитрия Медведева практически сразу после выборов президента РФ. Об этом в четверг, 22 марта, сообщили «Ведомости».

По информации издания, власти рассматривают следующие шаги:

— повышение НДФЛ на 2 п. п. до 15%, с введением необлагаемого минимума;

— введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) при снижении страховых взносов: Минфин хочет снизить слишком высокую нагрузку на труд, и такой маневр, по замыслу ведомства, будет способствовать выходу бизнеса из тени;

— отмену льготной ставки НДС в 10%, которая сейчас распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства (к 2020 году потери от этой льготы, по подсчетам Минфина, достигнут 600 млрд. рублей в год);

— введение (взамен льготной ставки НДС) прямой субсидии из бюджета для бедных семей и полный пересмотр пособий, чтобы объединить многочисленные социальные выплаты в единое универсальное пособие для бедных.

По мнению кабмина, эти меры направлены на исполнение поручений, которые президент РФ Владимир Путин дал по итогам своего Послания Федеральному Собранию. В нем, напомним, глава государства пообещал выстроить справедливую и стимулирующую налоговую систему, а также сделать соцподдержку в целом более адресной.

Как отмечают «Ведомости», изменение налогов нужно для дополнительных доходов бюджета, поскольку во время послания Владимир Путин объявил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру.

Росбанк в обзоре «Россия после выборов» уже подсчитал стоимость реформ: 20,5 трлн. рублей в период 2018—2024 годов. По оценке экономистов, эти средства можно изыскать за счет сокращения соцрасходов — 7,8 трлн. рублей, расходов на оборону — 6 трлн. рублей, увеличения доходов бюджета на 4 трлн. рублей и ослабления бюджетного правила, которое обеспечит 2,7 трлн. рублей.

Налоговая реформа позволит убить «двух зайцев» из этого перечня: сократить соцрасходы и увеличить доходы бюджета. Как ранее пояснял помощник президента Андрей Белоусов, около двух третей из 1,5% ВВП, которые потребуются на реализацию поручений Владимира Путина, будет получено за счет ускорения экономического роста, а остальное — за счет экономии.

Конечно, далеко не факт, что все новации, которые обсуждались у Медведева, будут воплощены в жизнь. Как заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, «в правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока — только предложения». Тем не менее, тренд в деятельности нового правительства намечается вполне ясный. И оптимизма он не вселяет.

— Если кабмин повысит НДФЛ до 15%, и отменит льготную ставку НДС, среднестатистический гражданин не особенно это заметит, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — С другой стороны, если планку НДФЛ поднимут до 20% - это будет уже очень заметно и очень серьезно.

Замечу, меня дискуссии в правительстве о подоходном налоге удивляют. Так и хочется спросить: когда же у членов кабмина заговорят остатки совести? Ведь ясно, что в России нужна прогрессивная шкала подоходного налога. Просто потому, что олигарх Роман Абрамович и какой-нибудь крестьянин из глубинки не должны платить налог по одной и той же ставке. Такого «равенства» нет ни в одной другой стране мира!

«СП»: — Что может представлять единое универсальное пособие для бедных, которое обсуждалось на совещании у Медведева?

— Думаю, правительственные эксперты начитались об экспериментах, которые проводят сейчас в Европе. Речь идет о БОД — безусловном основном доходе. Сейчас в ЕС действует разветвленная система социальных пособий, преференций и льгот. Ее предлагается аннулировать, и раздавать нуждающимся — вне зависимости от возраста и состояния здоровья — тот самый БОД.

Но надо понимать: в ЕС планируется раздавать пособия, которые безусловно обеспечивают прожиточный минимум. В Европе этот минимум рассчитывается таким образом, что на него можно реально жить, а не выживать.

В России же прожиточный минимум — это билет в нищету. Не исключаю, что в конце концов единое пособие для бедных в России сведется к символическим выплатам в 2−3 тысячи рублей в месяц на человека — только и всего. При этом за счет урезания прочих социальных выплат и льгот бюджет РФ сэкономит.

«СП»: — Насколько эффективны такие меры с точки зрения развития экономики?

— Правительство, как предсказывали многие эксперты, начинает после выборов закручивать гайки. С одной стороны, оно намерено секвестрировать социальные расходы, с другой — повышать налоги как на физических, так и на юридических лиц.

Замечу, все «горячие» вопросы президент Путин в своем Послании аккуратно обошел: и вопрос подоходного налога, и контроль над трансграничным движением капитала, и проблему деофшоризации. На мой же взгляд, деньги для подъема экономики России нужно искать как раз на зарубежном направлении.

Из данных ЦБ о платежном балансе РФ за первые два месяца 2018 прекрасно видно, какая дыра имеется в российской экономике.

Судите сами: чистый отток капитала за указанный период увеличился более чем в 2 раза, по сравнению с январем-февралем 2017 года — он составил $ 29,6 млрд. Экономический блок правительства уверял нас, что принятие мер, стимулирующих репатриацию капитала, закроет эту проблему. Но, как видим, эти меры не работают.

В целом, по моим подсчетам, только за 2017 год из РФ было выведено $ 106 млрд.

Отдельный вопрос — куда бежит капитал из России. По всему миру офшорные юрисдикции сейчас сжимаются, как шагреневая кожа. На мой взгляд, значительная часть беглых капиталов оказывается, в конце концов, в США.

Это значит, Россия вполне может лишиться этих триллионов долларов, выведенных за границу.

Нужно вернуть наши деньги из-за рубежа, и поставить барьер бегству капитала на Запад, пока не поздно. Но наш кабмин словно не видит этой проблемы. Российскому правительству, я считаю, проще взыскивать дополнительные копейки с граждан, повышая подоходный налог, чем возвращать из-за границы миллиарды долларов. И куда нас заведет такая политика — вопрос пока открытый.