США объявили Баренцево море «своим водоемом»

В Баренцевом море с 4 по 8 мая находись американские военные корабли — сразу три эсминца — USS Donald Cook, USS Porter и USS Roosevelt. Компанию им составил фрегат Британского Королевского флота HMS Kent.

Вашингтон поставил Москву перед фактом 4 мая, «чтобы избежать неверных представлений, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию». Американцы тем самым подтвердили, что оказались в зоне прямых национальных интересов России, демонстрируя свою наглость рядышком с Мурманском, где находится наш Северный флот. Операция была объявлена в рамках стратегии FONOP — «Борьбы за свободу судоходства».

В ответ на слабую реакцию из российского Совфеда, США заявили, что «это был хороший (с их стороны — авт.) первый шаг». Дескать, пускай сколько угодно сенатор Алексей Пушков и ему подобные русские «говорящие головы» твердят об опасности пребывания ВМС США вблизи Мурманска, Вашингтону это до лампочки.

Отметим, что такая мощная военная группировка «мирового гегемона» в этом регионе оказалась впервые с середины 1980-х годов.

Итоги американской «свободы судоходства» в русской Арктике подвел Джери Хендрикс, вице-президент Telemus Group, отставной капитан ВМС США и консультант Совета по науке заокеанского Минобороны. По его словам, Америка обязана разрушить «железный занавес», который Москва воздвигла вдоль своей береговой линии Ледовитого океана.

«Чтобы переломить эту тенденцию, США будут проводить последовательные операции по обеспечению свободы судоходства в Арктике», — озвучил позицию Вашингтона ключевой эксперт Telemus Group — аналитический подрядчик Пентагона, ответственный за разработку военных стратегий США.

Проблема в том, что у американцев здесь маловато сил. Были бы в Соединенных Штатах боевые ледоколы, они поставили бы крест на русском Северном морском пути. Но ничего, янки наверстают упущенное, уверен Хендрикс.

Судя по всему, речь идет о выделении огромных «инвестиций в типы судов, необходимых Соединенным Штатам для защиты своих интересов и интересов своих союзников в Арктическом регионе».

Кстати, сам термин FONOP, который озвучил Хендрикс, не сулит ничего хорошего для Северного флота РФ. Такие операции американцы регулярно проводят в Южно-Китайском море, что нередко приводит к очень опасным инцидентам. Корабли идут на таран, испытывая нервы противника, а над ними с каждой стороны висят целые эскадрильи истребителей и бомбардировщиков.

Другими словами, объявление FONOP в Баренцевом море выводит противостояние США и РФ на самый опасный уровень. Причем, как показывает история, если американцы хотя бы один раз пришли с такой миссией, то продолжат ее и на следующий год.

Мало кто знает, что до этого походы американских кораблей к нашим северным морским границам назывались PASSEX — учениями двух или более флотов для координации во время войны или гуманитарных катастроф. Что касается FONOP в Арктике, то эти операции против нас американцы не проводили даже в годы холодной войны. Специалисты по морскому праву объясняли разницу в терминологии уважением Соединенными Штатами права России на сегмент Ледовитого океана, где проходит Севморпуть.

Значит, хочет того Москва, или нет, она должна будет симметрично отвечать инвестициями в инфраструктуру и в корабли Северного флота. А это уже прямой путь к гонке вооружений.

На сайте американского Минобороны имеется информация о более 400 операций FONOP, большинство из которых проведено против КНР и Ирана. Так вот: в рамках «свободы судоходства» корабли ВМС США нередко проводили свои маршруты вдоль 12-ти морских миль от берега «нехороших стран». Называется это — «оспорить чрезмерные базовые претензии». На самом же деле нанести серьезный политический ущерб.

Правда, КНР отодвинула свою морскую границу за счет насыпных островов и бодается с США далеко от материка, что не скажешь об Иране. Повторить же китайский опыт Россия вряд ли сможет — побоится. Иначе жди мощные санкции со стороны США и ЕС, слишком уж куцая у нас экономика.

Что важно, перед проведением операции FONOP, Вашингтон указывает их причины: среди них есть даже «право на судоходство в территориальных водах тех или иных стран», если такие ограничения мешают глобальной торговле. Маскируются наглые действия под «мирный транзит через международные проливы». Да, здесь есть своя специфика, но в любом случае нарушается суверенитет.

Другими словами, не исключено, что однажды USS Donald Cook, USS Porter и USS Roosevelt (или другие корабли) остановятся чуть дольше 22 км от Мурманска, после чего американские моряки демонстративно «отольют» в наши территориальные воды. Возможно, случится это не сразу, но с каждым разом «звездно-полосатые» эсминцы будут приближаться все ближе и ближе, анализируя реакцию Москвы. Понятно, что протесты в расчет браться не будут, поскольку в Вашингтоне понимают только реальную силу.

Эксперты Telemus Group считают, что Севморпуть должен иметь статус международного пролива, поскольку транзит через него «позволит течь миллионам тонн грузов из Азии в Европу по самому короткому пути». То есть, если у США появятся боевые ледоколы, то они будут сопровождать караваны иностранных сухогрузов, не платя в нашу казну ни копейки. Ясное дело, без разрешений Москвы.

Тот же Хендрикс пишет: «Русские нас обставили. СПГ с Ямала идет по Северному морскому пути в Азию за копейки, что делает американский сжиженный газ не конкурентным по определению». Кроме того, потепление в Арктике открыло Северный Ледовитый океан для добычи нефти и природного газа, а также минерально-сырьевых ресурсов со дна моря. Значит, и США должны иметь свою долю в российском секторе за Полярным кругом.

Однако вернемся к походу американских эсминцев в Баренцево море. Судя по всему, они зашли в воды, ранее принадлежавшие России и переданные Норвегии в ходе предательского соглашения о делимитации границы, вступившего в силу 7 июля 2011 года.

Да, между странами был территориальный спор, но «мяч был у нас», как говорят политики. Именно поэтому Осло назвал тот документ историческим, поскольку получил от бывшего президента Медведева подарок в виде 88 000 кв. км континентального шельфа, входящего в 175 тыс. кв. км предательски отданного морского пространства.

Возникает вопрос: почему Совфед и лично сенатор Алексей Пушков в связи с откровенно враждебной операцией FONOP в Баренцевом море не поднимает вопрос о персональной ответственности лиц, принявших решение о сдачи наших национальных интересов?

Удивляет и то, что подарок 175 тыс. кв. км морского пространства объясняется «дружбой» с Осло. «На итоговой пресс-конференции Дмитрий Медведев (после его встречи в Мурманске с премьер-министром Норвегии Столтенбергом в сентябре 2010 года — авт.) отметил, что подписание Договора… позитивно повлияет на укрепление международной и региональной безопасности, на углубление взаимодействия арктических стран».

Да уж! Вот и «подружились». Не прошло и десяти лет, как в русской Арктике буквально взорвалась региональная безопасность.

Россия строит свой флот . Вот только предназначен он отдьне не для противодействия ВМС США.

20 яхт российских миллиардеров , которые стоят дороже , чем ВМФ России .