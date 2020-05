США объявили Баренцево море «своим водоемом»

Первая двадцатка самых дорогих яхт, принадлежащих наиболее обеспеченным людям России, при постройке обошлась владельцам дороже, чем бюджету страны корабли военно-морского флота, спущенные на воду за последнее десятилетие.

Что могут предложить своим владельцам современные морские яхты, стоимость которых составляет десятки миллионов долларов? Радары, сопоставимые по характеристикам с военными, энергетические установки, мощностью с небольшую АЭС, локальное бронирование, системы радиоэлектронной борьбы, вертолетные площадки и даже мини-подлодки — список «фишек» можно продолжать очень долго.

Не имеют себе равных эти суда и по размерам — некоторые из них по габаритам и водоизмещению больше ракетных крейсеров и даже внешне похожи на них. Вот что пишет об этой необычной тенденции немецкое издание Bild:

«Это тренд нашего времени. Частные яхты становятся похожи на военные корабли, олицетворяя силу и решительность своих владельцев».

Современная мегаяхта — это не просто прихоть человека, которому некуда девать деньги. В первую очередь — это вызов стихии и обществу, личная территория, обитатели которой не зависят от санкций и прочих превратностей судьбы. Вилла или дворец с парком — это хорошо, но их не возьмешь с собой, сняв с якоря. Яхта является инструментом, способным изолировать владельца и его близких от проблем, а также выгодным капиталовложением, которое, в отличие от недвижимости, можно забрать в любой уголок планеты.

Вот список 20 наиболее известных во всем мире частных яхт, которые стоят дороже военного флота: Dilbar, Eclipse, Luna, Madam Gu, Serene, Ocean Victory, Sailing Yaght «A», Palladium, Here Comes The Sun, Motor Yacht «A», Nirvana, Anastasia, Rahil, Tango, Quantum Blue, Ice, Graceful, Kibo, Barbara, Galactica Super Nova. Суммарная стоимость затрат на строительство этих красавиц составляет 6 миллиардов евро.

Для сравнения можно привести тот факт, что 10 фрегатов FREMM для итальянских ВМС обошлись в 5,9 млрд евро, а британская серия из 6 ракетных эсминцев «Дэринг» стоила королевскому флоту 6 млрд. фунтов стерлингов. Но российские яхты никому не угрожают — они вызывают трепет и восторг у зевак на набережных Ниццы и Дубая, удивляют отдыхающих на пляжах Майами и Сиднея, пробуждают острую зависть богачей на параде яхт в Форт Лодердейле (Флорида).

Несомненным лидером этой внушительной эскадры является 162-метровая яхта Eclipse («Затмение»), принадлежащая Роману Абрамовичу. На этой яхте есть абсолютно все, что может себе позволить фантазия человека с неограниченными финансовыми возможностями. Поговаривают, что одна из французских компаний, выпускающих вооружение, оснастила судно даже системой противоракетной защиты.

Строительство Eclipse обошлось в 1,2 миллиарда долларов, но это не единственная дорогая игрушка такого рода, принадлежавшая российскому олигарху. В его собственности, до недавних пор, также находилась менее впечатляющая 115-метровая Luna, стоимостью 800 миллионов долларов, которую он продал Фархаду Ахмедову.

Для чего человеку, владеющему Eclipse еще одна мега-яхта? Все просто — флагман яхтенного флота является местом отдыха и развлечений, а Luna — это экспедиционное судно, способное ходить в любых широтах, вплоть до самых высоких. Сверхпрочный корпус яхты способен выдержать ярость «ревущих сороковых» и доставить владельца к берегам Антарктиды. Судну не страшны даже полярные льды, а инновационные дизельные агрегаты позволяют на одной заправке совершить кругосветное путешествие.

Еще одним «морским чудом» можно назвать Dilbar принадлежащую Алишеру Усманову. Со своей 156-метровой длиной она несколько уступает Eclipse в размерах, но при этом уверенно «делает» ее по некоторым другим параметрам. Уникальность этого судна в генераторных установках, имеющих мощность 30 мегаватт. Чтобы понять, что это немало, можно привести простой пример — такую же мощность имеет один из энергоблоков плавучей АЭС «Михаил Ломоносов».

Зачем господину Усманову такая энергетическая мощь? Все просто — Dilbar не имеет равных по количеству электрического оборудования на борту. Кроме военных радаров судно оснащено системой подавления качки, многочисленными лифтами и электрическими приводами всего что только возможно.

Замыкает тройку лидеров Sailing Yacht A, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко. Восьмипалубное 143-метровое судно по своему водоизмещению крупнее, чем барки «Крузенштерн» и «Седов» вместе взятые. Три мачты этого парусника изготовлены из композитных материалов и имеют автоматически раскрывающиеся реи. Для удобства их обслуживания внутри каждой предусмотрены лифты, способных доставить человека на 100-метровую высоту за несколько секунд.

Площадь парусов Sailing Yacht A превышают по площади футбольное поле, а для полного штиля и прохода через Суэцкий канал и Босфор, судно оснащено инновационными гибридными двигателями, работающими тихо и с минимальными выбросами.

Яхта насыщена системами безопасности, такими как интеллектуальные системы распознания и дактилоскопические датчики. Также поговаривают, что хозяин яхты заказал себе на ее борту особое бронированное убежище, массивные стены которого соперничают по эффективности защиты с броней боевых рубок крейсеров.

Как водится у миллиардеров, суперяхта должна иметь дублера. В частной флотилии Андрея Мельниченка эта скромная роль отведена 119-метровой Motor Yacht A, прозванной «русским Замволтом», в честь новых американских миноносцев. Скоростная яхта с характерным хищным очертанием, уменьшила планету до размеров приусадебного участка. Владелец может выбирать, в каком океане он желает встретить рассвет, а в каком отужинать под звездами.

Если вы считаете, что на этом фантазия владельцев мега-яхт оскудела, то вы глубоко заблуждаетесь. Большое судно требует обслуживания, ремонта и постоянного пополнения запасов топлива, продовольствия и других видов ресурсов. В связи с этим в тренде сегодня также и вспомогательные суда, которые как военные корабли поддержки повсюду следуют за своим роскошным флагманом.

Запасной вертолет, цистерны с дизельным топливом, запасные части, еще одна мини-субмарина — теперь весь этот нехитрый миллиардерский скарб можно без проблем прихватить с собой в кругосветное путешествие и вообще не заходить в порты, наслаждаясь открытым океаном и своей невероятной крутизной.