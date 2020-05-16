США объявили Баренцево море «своим водоемом»
В Баренцевом море с 4 по 8 мая находись американские военные корабли — сразу три эсминца — USS Donald Cook, USS Porter и USS Roosevelt. Компанию им составил фрегат Британского Королевского флота HMS Kent.
Вашингтон поставил Москву перед фактом 4 мая, «чтобы избежать неверных представлений, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию». Американцы тем самым подтвердили, что оказались в зоне прямых национальных интересов России, демонстрируя свою наглость рядышком с Мурманском, где находится наш Северный флот. Операция была объявлена в рамках стратегии FONOP — «Борьбы за свободу судоходства».
В ответ на слабую реакцию из российского Совфеда, США заявили, что «это был хороший (с их стороны — авт.) первый шаг». Дескать, пускай сколько угодно сенатор Алексей Пушков и ему подобные русские «говорящие головы» твердят об опасности пребывания ВМС США вблизи Мурманска, Вашингтону это до лампочки.
Отметим, что такая мощная военная группировка «мирового гегемона» в этом регионе оказалась впервые с середины 1980-х годов.
Итоги американской «свободы судоходства» в русской Арктике подвел Джери Хендрикс, вице-президент Telemus Group, отставной капитан ВМС США и консультант Совета по науке заокеанского Минобороны. По его словам, Америка обязана разрушить «железный занавес», который Москва воздвигла вдоль своей береговой линии Ледовитого океана.
«Чтобы переломить эту тенденцию, США будут проводить последовательные операции по обеспечению свободы судоходства в Арктике», — озвучил позицию Вашингтона ключевой эксперт Telemus Group — аналитический подрядчик Пентагона, ответственный за разработку военных стратегий США.
Проблема в том, что у американцев здесь маловато сил. Были бы в Соединенных Штатах боевые ледоколы, они поставили бы крест на русском Северном морском пути. Но ничего, янки наверстают упущенное, уверен Хендрикс.
Судя по всему, речь идет о выделении огромных «инвестиций в типы судов, необходимых Соединенным Штатам для защиты своих интересов и интересов своих союзников в Арктическом регионе».
Кстати, сам термин FONOP, который озвучил Хендрикс, не сулит ничего хорошего для Северного флота РФ. Такие операции американцы регулярно проводят в Южно-Китайском море, что нередко приводит к очень опасным инцидентам. Корабли идут на таран, испытывая нервы противника, а над ними с каждой стороны висят целые эскадрильи истребителей и бомбардировщиков.
Другими словами, объявление FONOP в Баренцевом море выводит противостояние США и РФ на самый опасный уровень. Причем, как показывает история, если американцы хотя бы один раз пришли с такой миссией, то продолжат ее и на следующий год.
Мало кто знает, что до этого походы американских кораблей к нашим северным морским границам назывались PASSEX — учениями двух или более флотов для координации во время войны или гуманитарных катастроф. Что касается FONOP в Арктике, то эти операции против нас американцы не проводили даже в годы холодной войны. Специалисты по морскому праву объясняли разницу в терминологии уважением Соединенными Штатами права России на сегмент Ледовитого океана, где проходит Севморпуть.
Значит, хочет того Москва, или нет, она должна будет симметрично отвечать инвестициями в инфраструктуру и в корабли Северного флота. А это уже прямой путь к гонке вооружений.
На сайте американского Минобороны имеется информация о более 400 операций FONOP, большинство из которых проведено против КНР и Ирана. Так вот: в рамках «свободы судоходства» корабли ВМС США нередко проводили свои маршруты вдоль 12-ти морских миль от берега «нехороших стран». Называется это — «оспорить чрезмерные базовые претензии». На самом же деле нанести серьезный политический ущерб.
Правда, КНР отодвинула свою морскую границу за счет насыпных островов и бодается с США далеко от материка, что не скажешь об Иране. Повторить же китайский опыт Россия вряд ли сможет — побоится. Иначе жди мощные санкции со стороны США и ЕС, слишком уж куцая у нас экономика.
Что важно, перед проведением операции FONOP, Вашингтон указывает их причины: среди них есть даже «право на судоходство в территориальных водах тех или иных стран», если такие ограничения мешают глобальной торговле. Маскируются наглые действия под «мирный транзит через международные проливы». Да, здесь есть своя специфика, но в любом случае нарушается суверенитет.
Другими словами, не исключено, что однажды USS Donald Cook, USS Porter и USS Roosevelt (или другие корабли) остановятся чуть дольше 22 км от Мурманска, после чего американские моряки демонстративно «отольют» в наши территориальные воды. Возможно, случится это не сразу, но с каждым разом «звездно-полосатые» эсминцы будут приближаться все ближе и ближе, анализируя реакцию Москвы. Понятно, что протесты в расчет браться не будут, поскольку в Вашингтоне понимают только реальную силу.
Эксперты Telemus Group считают, что Севморпуть должен иметь статус международного пролива, поскольку транзит через него «позволит течь миллионам тонн грузов из Азии в Европу по самому короткому пути». То есть, если у США появятся боевые ледоколы, то они будут сопровождать караваны иностранных сухогрузов, не платя в нашу казну ни копейки. Ясное дело, без разрешений Москвы.
Тот же Хендрикс пишет: «Русские нас обставили. СПГ с Ямала идет по Северному морскому пути в Азию за копейки, что делает американский сжиженный газ не конкурентным по определению». Кроме того, потепление в Арктике открыло Северный Ледовитый океан для добычи нефти и природного газа, а также минерально-сырьевых ресурсов со дна моря. Значит, и США должны иметь свою долю в российском секторе за Полярным кругом.
Однако вернемся к походу американских эсминцев в Баренцево море. Судя по всему, они зашли в воды, ранее принадлежавшие России и переданные Норвегии в ходе предательского соглашения о делимитации границы, вступившего в силу 7 июля 2011 года.
Да, между странами был территориальный спор, но «мяч был у нас», как говорят политики. Именно поэтому Осло назвал тот документ историческим, поскольку получил от бывшего президента Медведева подарок в виде 88 000 кв. км континентального шельфа, входящего в 175 тыс. кв. км предательски отданного морского пространства.
Возникает вопрос: почему Совфед и лично сенатор Алексей Пушков в связи с откровенно враждебной операцией FONOP в Баренцевом море не поднимает вопрос о персональной ответственности лиц, принявших решение о сдачи наших национальных интересов?
Удивляет и то, что подарок 175 тыс. кв. км морского пространства объясняется «дружбой» с Осло. «На итоговой пресс-конференции Дмитрий Медведев (после его встречи в Мурманске с премьер-министром Норвегии Столтенбергом в сентябре 2010 года — авт.) отметил, что подписание Договора… позитивно повлияет на укрепление международной и региональной безопасности, на углубление взаимодействия арктических стран».
Да уж! Вот и «подружились». Не прошло и десяти лет, как в русской Арктике буквально взорвалась региональная безопасность.
Россия строит свой флот . Вот только предназначен он отдьне не для противодействия ВМС США.
20 яхт российских миллиардеров , которые стоят дороже , чем ВМФ России .
Первая двадцатка самых дорогих яхт, принадлежащих наиболее обеспеченным людям России, при постройке обошлась владельцам дороже, чем бюджету страны корабли военно-морского флота, спущенные на воду за последнее десятилетие.
Что могут предложить своим владельцам современные морские яхты, стоимость которых составляет десятки миллионов долларов? Радары, сопоставимые по характеристикам с военными, энергетические установки, мощностью с небольшую АЭС, локальное бронирование, системы радиоэлектронной борьбы, вертолетные площадки и даже мини-подлодки — список «фишек» можно продолжать очень долго.
Не имеют себе равных эти суда и по размерам — некоторые из них по габаритам и водоизмещению больше ракетных крейсеров и даже внешне похожи на них. Вот что пишет об этой необычной тенденции немецкое издание Bild:
«Это тренд нашего времени. Частные яхты становятся похожи на военные корабли, олицетворяя силу и решительность своих владельцев».
Современная мегаяхта — это не просто прихоть человека, которому некуда девать деньги. В первую очередь — это вызов стихии и обществу, личная территория, обитатели которой не зависят от санкций и прочих превратностей судьбы. Вилла или дворец с парком — это хорошо, но их не возьмешь с собой, сняв с якоря. Яхта является инструментом, способным изолировать владельца и его близких от проблем, а также выгодным капиталовложением, которое, в отличие от недвижимости, можно забрать в любой уголок планеты.
Вот список 20 наиболее известных во всем мире частных яхт, которые стоят дороже военного флота: Dilbar, Eclipse, Luna, Madam Gu, Serene, Ocean Victory, Sailing Yaght «A», Palladium, Here Comes The Sun, Motor Yacht «A», Nirvana, Anastasia, Rahil, Tango, Quantum Blue, Ice, Graceful, Kibo, Barbara, Galactica Super Nova. Суммарная стоимость затрат на строительство этих красавиц составляет 6 миллиардов евро.
Для сравнения можно привести тот факт, что 10 фрегатов FREMM для итальянских ВМС обошлись в 5,9 млрд евро, а британская серия из 6 ракетных эсминцев «Дэринг» стоила королевскому флоту 6 млрд. фунтов стерлингов. Но российские яхты никому не угрожают — они вызывают трепет и восторг у зевак на набережных Ниццы и Дубая, удивляют отдыхающих на пляжах Майами и Сиднея, пробуждают острую зависть богачей на параде яхт в Форт Лодердейле (Флорида).
Несомненным лидером этой внушительной эскадры является 162-метровая яхта Eclipse («Затмение»), принадлежащая Роману Абрамовичу. На этой яхте есть абсолютно все, что может себе позволить фантазия человека с неограниченными финансовыми возможностями. Поговаривают, что одна из французских компаний, выпускающих вооружение, оснастила судно даже системой противоракетной защиты.
Строительство Eclipse обошлось в 1,2 миллиарда долларов, но это не единственная дорогая игрушка такого рода, принадлежавшая российскому олигарху. В его собственности, до недавних пор, также находилась менее впечатляющая 115-метровая Luna, стоимостью 800 миллионов долларов, которую он продал Фархаду Ахмедову.
Для чего человеку, владеющему Eclipse еще одна мега-яхта? Все просто — флагман яхтенного флота является местом отдыха и развлечений, а Luna — это экспедиционное судно, способное ходить в любых широтах, вплоть до самых высоких. Сверхпрочный корпус яхты способен выдержать ярость «ревущих сороковых» и доставить владельца к берегам Антарктиды. Судну не страшны даже полярные льды, а инновационные дизельные агрегаты позволяют на одной заправке совершить кругосветное путешествие.
Еще одним «морским чудом» можно назвать Dilbar принадлежащую Алишеру Усманову. Со своей 156-метровой длиной она несколько уступает Eclipse в размерах, но при этом уверенно «делает» ее по некоторым другим параметрам. Уникальность этого судна в генераторных установках, имеющих мощность 30 мегаватт. Чтобы понять, что это немало, можно привести простой пример — такую же мощность имеет один из энергоблоков плавучей АЭС «Михаил Ломоносов».
Зачем господину Усманову такая энергетическая мощь? Все просто — Dilbar не имеет равных по количеству электрического оборудования на борту. Кроме военных радаров судно оснащено системой подавления качки, многочисленными лифтами и электрическими приводами всего что только возможно.
Замыкает тройку лидеров Sailing Yacht A, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко. Восьмипалубное 143-метровое судно по своему водоизмещению крупнее, чем барки «Крузенштерн» и «Седов» вместе взятые. Три мачты этого парусника изготовлены из композитных материалов и имеют автоматически раскрывающиеся реи. Для удобства их обслуживания внутри каждой предусмотрены лифты, способных доставить человека на 100-метровую высоту за несколько секунд.
Площадь парусов Sailing Yacht A превышают по площади футбольное поле, а для полного штиля и прохода через Суэцкий канал и Босфор, судно оснащено инновационными гибридными двигателями, работающими тихо и с минимальными выбросами.
Яхта насыщена системами безопасности, такими как интеллектуальные системы распознания и дактилоскопические датчики. Также поговаривают, что хозяин яхты заказал себе на ее борту особое бронированное убежище, массивные стены которого соперничают по эффективности защиты с броней боевых рубок крейсеров.
Как водится у миллиардеров, суперяхта должна иметь дублера. В частной флотилии Андрея Мельниченка эта скромная роль отведена 119-метровой Motor Yacht A, прозванной «русским Замволтом», в честь новых американских миноносцев. Скоростная яхта с характерным хищным очертанием, уменьшила планету до размеров приусадебного участка. Владелец может выбирать, в каком океане он желает встретить рассвет, а в каком отужинать под звездами.
Если вы считаете, что на этом фантазия владельцев мега-яхт оскудела, то вы глубоко заблуждаетесь. Большое судно требует обслуживания, ремонта и постоянного пополнения запасов топлива, продовольствия и других видов ресурсов. В связи с этим в тренде сегодня также и вспомогательные суда, которые как военные корабли поддержки повсюду следуют за своим роскошным флагманом.
Запасной вертолет, цистерны с дизельным топливом, запасные части, еще одна мини-субмарина — теперь весь этот нехитрый миллиардерский скарб можно без проблем прихватить с собой в кругосветное путешествие и вообще не заходить в порты, наслаждаясь открытым океаном и своей невероятной крутизной.
Кретины.
Кто?
вероятно те ,кого он считает баранами
Америкосы и раньше присутствовали в Баренцевом море,но только не надводные корабли,а АПЛ.А мы присутствуем в Саргассовом море.Это нормально.
Яхты конечно классные,но таких денег явно не стоят.
Да-а-а, у путинской компашки начинают отжимать все.