Учения проходят под названием «Cold Response-2022» («Холодный ответ»). Ранее заявлялось, что основная задача предстоящих крупномасштабных маневров — отработка взаимодействия сил Североатлантического альянса с целью противодействия якобы растущему влиянию России в Арктическом регионе. Сегодня цель несколько изменилась — отработка действий по оказанию военной поддержки государству, подвергшемуся нападению с востока.

Звучит как откровенный намек на спецоперацию российских ВС на Украине. Но главным образом, как предостережение тем скандинавским странам, которые колеблются, вступать ли им в альянс, — Швеции и Финляндии. В Швеции, кстати, вопрос о присоединении к НАТО который уже год находится в стадии обсуждения. А вот в Финляндии ситуация иная: 62% жителей поддерживают вступление страны в альянс, сообщает телекомпания Yle, притом что в 2017 г. «за НАТО» высказались 22% опрошенных. Видимо, в этих странах не совсем ясно представляют себе, куда они хотят вступить.

По оценкам специалистов, это самые крупные маневры за последние 30 лет. В них примут участие 50 кораблей, около 30 тыс. военнослужащих, 200 самолетов из 27 стран. Дополнительно привлекается еще 5 тыс. солдат и офицеров из стран-партнеров альянса.

«Боевые» действия пройдут в условиях холодного климата Норвегии, в том числе в Арктике, и всего в нескольких сотнях километров от российской границы. Следует сказать, что в 2020 г. в аналогичных учениях, отмененных из-за пандемии, планировалось в общей сложности задействовать 15 тыс. военных альянса и его союзников.

«Эти учения чрезвычайно важны для безопасности Норвегии и ее союзников. Мы отработаем союзническое подкрепление Норвегии», — отметил министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен. Согласно информации норвежского военного ведомства, участниками маневров станут 14 тыс. солдат и офицеров сухопутных войск, 13 тыс. моряков, а также 8 тыс. летчиков и обслуживающий персонал военно-воздушных сил. Но основная часть военнослужащих направлена армиями США и Великобритании. В учениях «Cold Response-2022» в основном будут использованы силы быстрого реагирования НАТО и Объединенная оперативная группа повышенной готовности альянса. Обе группировки действуют в рамках оборонной концепции Норвегии.

Учения будут проводиться в два этапа. Морская часть пройдет в Норвежском море, а сухопутная — в центральной части и в северных районах Норвегии. Один из основных вопросов сухопутной части учений «Cold Response-2022» — организация быстрой доставки сил альянса на территорию Норвегии и их последующее развертывание. Но главное внимание командование блока сосредоточит на проведении десантной операции. Несмотря на то, что руководство НАТО везде заявляет о сугубо оборонительном характере учений «Cold Response-2022», отработка высадки морского десанта, организация его прикрытия, как с моря, так и силами ПВО, прямо указывают на решение, в первую очередь, наступательных задач в ходе маневров.

Местом военных игрищ станет пространство, расположенное между военной базой в населенном пункте Порсангермоен на севере страны, портом Нарвик и базой Королевских ВВС Норвегии в Будё. Важно отметить, что все полигоны находятся за Полярным кругом, а некоторые из них в явной близости к российской границе.

К этим самым масштабным за последние десятилетия маневрам Североатлантического альянса в Арктике привлекается сразу два авианосца — американский атомный авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) и новейший британский авианосец HMS Prince of Wales (CVF«Принц Уэльский»).

Никогда ранее два крупнейших корабля наступательного класса одновременно не участвовали в маневрах подобного рода, что подчеркивает агрессивный характер «Cold Response-2022».

Кстати, решение Пентагона о переброске «Harry S. Truman», скорее всего, связано с желанием командования ВМС США восстановить его подмоченную репутацию. В 2018 г. авианосец принимал участие в учениях «Trident Juncture» и попытался зайти в Баренцево море. Из-за морозов и сильного ветра его палуба со взлетно-посадочной полосой и надстройками обледенела. Часть оборудования вышла из строя, и корабль вынужден был повернуть обратно. На этот раз командование НАТО заявило, что американский и британский авианосцы в Баренцево море заходить не будут. Им вообще, было бы лучше держаться подальше от российских границ.

Но что касается конкретно британского авианосца HMS Prince of Wales (CVF), то это второй корабль класса HMS Queen Elizabeth, R08. Как и первый британский авианосец, он предназначен для использования самолетов Lockheed Martin F-35В Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Еще одна важная деталь. С начала 2022 г. Королевские ВМС Великобритании приняли от ВМС Франции командование оперативной группой НАТО. Это означает, что «Prince of Wales» стал командным кораблем Морских сил повышенной готовности НАТО, которые теперь возглавляет британский контр-адмирал Майкл Атли со своим штабом, расположенным на авианосце. Похоже, англосаксы вознамерились актуализировать свой старый гимн «Правь Британия морями и волнами». Под его звуки были уничтожены миллионы людей. С лица планеты исчезли десятки наций и целых народов. Население целых государств попало в рабство. Тревожные, однако, аналогии напрашиваются… Для Британии, прежде всего.

Кроме морской компоненты учений «Cold Response-2022», планируется их воздушная составляющая. С территории Норвегии будут задействованы четыре американских стратегических бомбардировщика Rockwell В-1В Lancer. В феврале прошлого года самолеты прибыли с техасской авиабазы Дайс на норвежскую авиабазу Орланд.

Стало также известно, что США поднимали в воздух четыре самолета, которые предназначены для использования во время ядерной войны. Воздушные суда «Судного дня» были разработаны для коммуникации на случай ядерного противостояния.

Эти самолеты могут быть подняты в воздух только в том случае, если будут задействованы ядерные силы Соединенных Штатов Америки. То есть фактически это демонстрация готовности применить ядерное оружие, если НАТО решит, что для этого есть подходящие условия,

Надо сказать, что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности, принятым на Форуме ОБСЕ в 2011 г., Норвегия заранее уведомила командование Северного флота ВМФ России о предстоящих учениях.

С российской стороны за учениями НАТО «Cold Response-2022» будет наблюдать фрегат «Адмирал Горшков». Этот корабль в 2021 г. успешно произвел более 10 пусков гиперзвуковых ракет «Циркон», которые на Западе назвали убийцами авианосцев. Россия практически в один день с НАТО объявила, что проведет свои ответные учения. Они пройдут в северных водах Атлантического океана, в Охотском и Северном морях. В российских учениях будут участвовать в общей сложности 10 тыс. военнослужащих, 140 кораблей и более 60 самолетов.

В апреле прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен предсказал «новый театр конфликта» в Арктике из-за растущей роли России в регионе. Он также отметил, что Россия строит в регионе новые базы, в том числе одну в 300 милях (480 км) от Аляски. Командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев говорил, что подобного не было со Второй мировой войны. «Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США. При этом происходит смещение районов их (мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС) проведения к границам РФ», — сказал адмирал и подчеркнул существенный рост интенсивности полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. По словам Моисеева, подобные действия «носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом».

«Cold Response-2022» — это в основной своей части учения сил быстрого реагирования НАТО и Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО в рамках оборонной концепции Норвегии для быстрого прибытия сил союзников на ее территорию в случае возникновения военного кризиса. И если же внимательней присмотреться к подобного рода военным учениям Норвегии с НАТО, то становится ясно, что норвежцы с их англосаксонскими союзниками играют в ходе Cold Response в военный эпизод апреля — июня 1940 г., известный как битва при Нарвике. Отсюда в сценарии и прибытие морской группы с кораблями, и отработка высадки десанта союзников в районе все того же Нарвика со встречными боями с вероятным противником, закрепившемся в этом районе. Заметим, что в 1940 г. высадившиеся на севере Норвегии союзники проиграли битву за Нарвик. Но до сих пор так и не сделали выводов из своих исторических ошибок.

На днях президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО. По словам американского лидера, Белый дом специально отправил к российским границам войска, чтобы иметь возможность оперативно «ответить на любой шаг в сторону» альянса.

Байден подчеркнул, что США готовы к такому развитию событий, но при этом осознают, что они неизбежно перерастут в третью мировую войну. В то же время, указал американский президент, Вашингтон не хочет такого сценария, поэтому США не будут воевать с Россией на Украине. Тем не менее министерство обороны США приняло решение активировать систему TACAMO. Она предназначается для использования в условиях ядерной войны для поддержания связи между командованием, принимающим решения о нанесении стратегических и тактических ядерных ударов и триадой стратегических систем доставки ядерного оружия. Это свидетельствует как о подготовке Пентагоном сил к нанесению ядерных ударов, так и об отработке таких задач.

Подобные действия со стороны США вызывают очень серьёзную обеспокоенность, особенно, если принимать во внимание провокации, устраиваемые США из-за Украины. В Пентагоне пока не комментируют, с чем связана активация системы TACAMO. При этом в оборонном ведомстве США не комментируют и вопросы о том, являются ли подобные действия учебными, однако, повторим, четыре американских борта, координирующих работу в условиях ядерной войны, действительно были подняты в воздух. Специалисты обращают, кроме прочего, внимание и на тот факт, что недавно в Европу были переброшены дополнительные американские самолеты-заправщики, прилет которых вполне может быть связан с текущей ситуацией.

Новые базы за Полярным кругом, боевые корабли в Баренцевом море и арктические спецподразделения — американцы хотят получить свободный доступ к Арктике. В ближайшее время Пентагон резко нарастит силы в регионе, чтобы оспорить право Москвы на природные ресурсы и Северный морской путь. Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, это продемонстрировало смену общей стратегии. Если раньше американцы не рассматривали ВМФ России как серьезного противника, то теперь признают: позиции Кремля в Арктике крайне прочны. И чтобы их расшатать, потребуется немало усилий.

У России гораздо более выгодная позиция. В северных широтах создана крупнейшая сеть военных баз и аэродромов. А развернутые в регионе войска готовы выполнять боевые задачи в самых экстремальных погодных условиях.

Почти вся сухопутная техника смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь», которым не страшны морозы до минус 55 градусов по Цельсию. Некоторые модификации могут преодолевать водные преграды, что значительно повышает мобильность. В Арктике размещены дальнобойные зенитно-ракетные С-400 под прикрытием новых систем ПВО «Панцирь» и «Тор». А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы.

Все это оружие — в распоряжении первого полноценного арктического соединения сухопутных войск, 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области. Для боевых действий здесь есть все необходимое — от полноприводных грузовиков, танков, снегоходов до собачьих и оленьих упряжек. Также имеется специальная модификация вертолетов Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.



Интересный факт. На днях британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвященную, как написали британцы, «леденящим душу» кадрам пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Издание сообщило, что ролик, показанный на прошлой неделе и продемонстрировавший декабрьский запуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море, был, возможно, намеренно «придержан» для того, чтобы усилить психологический шок у Запада. Надо бы этот ролик показать всем участникам учений «Cold Response-2022». Да и сам «Адмирал Горшков» находится неподалеку. В этой связи вспоминается русская пословица «На чужой каравай рот не разевай». Арктика — это тот самый «каравай», о который НАТО может поломать все свои военно-морские «зубы».



