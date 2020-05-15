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«Чудовищные истории»: Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

11:31. 15 мая 2020 193 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
«Чудовищные истории»: Симоньян сравнила здравоохранение в России и США | Русская весна

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.

«Истории ежедневно публикуются совершенно чудовищные, от которых просто сердце кровью обливается.

Вот американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама коронавирусом. Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать. У нас совсем другой подход.

Мы говорим: «Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, в США в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест, а скорую помощь местные жители не вызывают, потому что зачастую не могут себе позволить.

Согласно статистике, отметила Симоньян, 60% умирающих от коронавируса в США — темнокожие, потому что они относятся к самому бедному слою населения.

«В Америке, действительно, это надо признать, наверное, лучшая в мире, в Америке и Германии, медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава богу, осталось, ее просто нет», — сказала главред.

Она добавила, что в России бывают очереди в поликлиниках, полчаса можно прождать скорую, санитарка может нахамить, но при этом сейчас коечный фонд на 30% свободен.

«Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры», — заключила Симоньян.

Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству жертв и заразившихся COVID-19, Россия заняла вторую строчку.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589531511

Метки: Новости

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