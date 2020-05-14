Прибалтийские бизнесмены выкачивают деньги из России со времён 90-х: пора с этим заканчивать

Прибалтийские бизнесмены, пользуясь экономическими связями с Россией, сохранившимися ещё со времён СССР, мошенническим образом вывозят деньги за границу.

Предприниматели из стран Прибалтики ещё в 90-е приехали в Россию и, пользуюсь юридическим и экономическим беспорядком , грабительским образом выкачивали деньги из экономики страны. То время прошло, но прибалтийские предприниматели продолжают нарушать законы нашей страны и выводить деньги в офшоры.

При этом российские власти продолжают лояльны к бизнесменам из Латвии, Литвы и Эстонии. Предприятия зарубежных бизнесменов даже получают поддержку от государства в условиях коронавирса наравне с нашими предпринимателями.

В тоже время наши предприниматели, ведущие бизнес в Прибалтике, не получают никаких преференций и вынуждены существовать в неравных условиях из-за русофобской политики. В последнее время всё больше российских предпринимателей покидают прибалтийский рынок и возвращаются в Россию.

Очевидно, что пора прекращать содержать прибалтийских предпринимателей, паразитирующих в нашей стране, и поскорее выдворять их на родину.