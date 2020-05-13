Пять новых фактов о COVID-19
Профессор Стэнфордского университета доктор медицины Скотт Атлас (Scott Atlas) в конце апреля опубликовал статью «Вот данные — остановите панику и прекратите тотальную изоляцию» (The data is in — stop the panic and end the total isolation). А те данные, которые упомянуты в заголовке статьи, сведены в пять групп, или пять фактов.
Факты, изложенные профессором Атласом (преимущественно статистические данные), касаются США, большая их часть относится к ситуации в Нью-Йорк и штату Нью-Йорк, где фиксируется основная часть инфицированных коронавирусом и умерших. Вкратце изложу эти факты, ибо они, как мне кажется, заставят читателя задуматься о ситуации с коронавирусом и в России.
Факт № 1
Недавнее исследование Стэнфордского университета показывает, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет от 0,1 до 0,2% от числа инфицированных. Это примерно в 20−30 раз ниже того показателя смертности, который предсказывала ВОЗ в тот момент, когда объявила о пандемии COVID-19 11 марта 2020 года.
В Нью-Йорке, на который приходится более трети всех заявленных смертей от COVID-19 в США, коэффициент смертности людей в возрасте до 18 лет, практически равен нулю. В возрастной группе от 18 до 45 лет этот показатель равен 0,01%. Это означает 10 человек в расчете на 100 тысяч. А вот в возрастной группе от 75 лет показатель смертности в 80 раз выше — 0,8% Это значит, что умирает 800 человек на 100 тысяч, инфицированных COVID-19.
А вот статистика по штату Нью-Йорк. 2/3 всех умерших от коронавируса в этом штате — лица старше 70 лет. Более 95% - старше 50 лет. Примерно 90% летальных исходов приходится на лиц, имевших до инфицирования какие-то серьезные заболевания. Автор отмечает, что в Стэнфордском университете было проведено обстоятельное изучение 6570 случаев смертельных исходов с диагнозом COVID-19. Выяснилось, что по 6520 случаям (99,2% всех случаев) у умерших имелись весьма серьезные заболевания. Иначе говоря, умерли они не от коронавируса, а с коронавирусом. Т.е. первоначальные диагнозы (COVID-19) оказались, мягко говоря, сомнительными.
Факт № 2
Половина всех людей, у которых результаты тестирования являются положительными, не имеют никаких симптомов заболевания. Подавляющая часть людей молодого возраста, людей с крепким здоровьем, не нуждаются в сколь-нибудь существенной медицинской помощи в случае, если они «хватают» инфекцию. Короче говоря, госпитализировать следует почти исключительно лишь пожилых людей, а также более молодых при наличии хронических и иных тяжелых сопутствующих заболеваний.
Факт № 3
Изоляция лишь тормозит процесс завершения эпидемии. Чем быстрее произойдет инфицирование, тем быстрее эпидемия закончится. Задача состоит в том, чтобы исключить из этого процесса взаимного опыления вирусами людей, относящихся к группам риска. Именно таким людям нужна изоляция и иные меры осторожности. «Фактически, инфицированные люди без серьезных заболеваний и являются главным средством установления иммунитета к вирусу в масштабах социума», — отмечает профессор С. Атлас. И, как он говорит, никакой Америки он тут не открывает. Все это можно найти в учебниках по инфекциям и другой медицинской литературе.
Факт № 4
Без должной медицинской помощи остались миллионы американцев, страдающих от хронических и опасных болезней. Во многих штатах и госпиталях объявлено о прекращении многих процедур и хирургических операций. Например, больные раком остались без химиотерапии. Были отменены на неопределенный срок около 80% запланированных операций головного мозга. Приводится много других примеров. В результате «замораживания» помощи тяжело больным, среди них увеличилась смертность, а те, кто еще не умер, чувствуют себя намного хуже.
Факт № 5
У нас в Америке, как рассуждает профессор С. Атлас, есть вполне четко очерченный контингент населения, который находится в зоне риска и в отношении которого должно быть организовано «прицельное» лечение. Учет таких больных в Америке налажен, выявление их не представляет большой сложности. Именно в отношении этой группы населения должна проводиться последовательная политика изоляции. Как по месту проживания, так и в госпиталях.
Заключает список фактов профессор С. Атлас следующим выводом: «Правильная политика, базирующаяся на фундаменте биологической науки и уже имеющихся в нашем распоряжении фактов, заключается в том, чтобы выстроить сфокусированную стратегию…
Обеспечить строгую защиту известной уязвимой части населения, организовать самоизоляцию людей с несколько ослабленным здоровьем и предоставить доступ к рабочим местам и разрешить функционирование малого бизнеса с соблюдением мер предосторожности для людей, находящихся в рамках ограниченного пространства.
Такие меры обеспечат социализацию, необходимую для выработки иммунитета среди того контингента, который имеет минимальные риски возникновения серьезных последствий инфицирования. И в то же время это позволит спасти человеческие жизни, предотвратить перегруженность госпиталей и ограничить тот гигантский вред, который порождает непрерывная тотальная изоляция
Каждый факт, приводимый профессором Атласом, подтверждается многими честными медиками из разных стран мира. Так, швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца (Pietro Vernazza) в середине апреля в интервью объяснил, что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей в статистике, умерли не только от COVID-19
Немецкий эпидемиолог доктор Кнут Витковский (Knut Wittkowski) в интервью, данном в конце апреля, сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 сравним с гриппом, а пик был пройден в большинстве стран еще до введения карантинов. Блокирование всего общества было «катастрофическим решением» без каких-либо выгод, но нанесло огромный ущерб.
5 мая в своем видео выступлении немецкий вирусолог Хендрик Стрик (Hendrik Streeck) заявил, что верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%, вероятнее, она находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. При этом он добавил, что почти все летальные случаи приходятся на людей преклонного возраста. Средний возраст умерших с положительным результатом теста, по его данным, составил примерно 81 год.
Примечательно, что два месяца назад (11 марта) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим пандемии коронавируса в мире. Ею была названа цифра возможных человеческих потерь от COVID-19 — 3,4% от численности инфицированных. Нетрудно посчитать, что при допущении того, что степень инфицирования будет составлять 50 процентов (средний показатель по многим видам вирусных инфекций), то в мире погибнет более 130 млн. человек!
Можно себе представить, в какой ужас ввергла многих озвученная ВОЗ цифра. А вот Хендрик Стрик говорит о 0,24−0,26%. Это в 13−14 раз меньше страшной цифры ВОЗ. Строго говоря, никакой вирусной пандемии не было и нет. А есть лишь атмосфера страха и порождаемая ею животная рефлексия многих правительств, которые своими действиями усугубляют ситуацию. Не только экономическую, но и ситуацию, касающуюся здоровья людей.
Спроецируем выводы профессора Атласа на Россию. Проводимая с третьей декады марта политика тотальной «добровольной самоизоляции» населения в нашей стране не дает завершиться эпидемии коронавируса, которая при сохранении нормального ритма и порядка жизни уже, наверное, давно бы затухла.
Вспомним, что в предыдущие годы были сезонные гриппы и иные вирусные инфекции осенью и весной. И они всегда успешно кончались не позднее декабря и не позднее апреля. И так называемая «пандемия» COVID-19 закончилась бы уже к Пасхе и, тем более, к майским праздникам. Она, увы, искусственно пролонгируется тотальным карантином.
Вместо того, чтобы останавливать в стране всю жизнь, следовало бы четко выделить три группы населения и установить для каждой из них свой режим. Первая группа — люди почтенного возраста и люди с хроническими и острыми заболеваниями.
Вторая группа — промежуточная, с несколько ослабленным иммунитетом.
Третья — самая обширная группа — люди с нормальным здоровьем, крепким иммунитетом. Прежде всего, это молодежь. И с учетом этого уж точно не надо было прерывать учебный процесс в школах и вузах. Просто надо было бы установить определенный режим работы (включая, в частности, режим дистанцирования студентов от преподавателей, относящихся к другой возрастной группе). Точно также можно было бы провести «селекцию» работников разных организаций и предприятий с тем, чтобы лица, относящиеся к группам риска (первая и вторая группы), были бы отправлены да завершения вирусной эпидемии в карантинный отпуск.
Вторая группа действительно могла бы находиться на режиме «добровольной самоизоляции». Что касается третьей группы, то часть ее могла находиться также в «добровольной самоизоляции», а часть госпитализирована или защищена каким-то иным способом (более надежным, чем домашняя самоизоляция). Между прочим, сегодня людей с хроническими и острыми заболеваниями у нас насчитывается несколько миллионов. Весь медицинский персонал сегодня брошен на фронт борьбы с коронавирусом.
А ведь фронты борьбы с другими тяжелыми и серьезными заболеваниями оказались оголенными. На тех фронтах людские потери из-за отложенных хирургических операций и жизненно необходимых процедур оказываются существенно большими, чем потери от COVID-19. Жаль, что у нас никто до сих пор не провел исследования, подобного тому, какое было проведено Стэнфордским университетом (выявление истинных причин смерти людей с диагнозом COVID-19). Если бы оно было проведено, то я не удивился бы возможному его выводу: люди умерли не от коронавируса, а с коронавирусом.
И долго ещё будет длиться этот спектакль, поставленный меньшинством, с явными психическими отклонениями, когда это меньшинство навязывает отуплённому большинству мнимую угрозу, за которой скрывается глобальный экономический кризис?
Вячеслав,я не полностью с Вами согласен.Зараза есть. У сына невеста работает медсестрой. Вчера с ней общались. Она показала съемки из реанимации. По понятным причинам здесь публиковать не буду. У ней смена 12 часов,с 8 утра. Одевают подгузники,скафандры,респираторы,очки. Говорит что за смену 7 потов сходит,вся мокрая. После смены душ обязательно. Потому что вся липкая от пота. Говорит что за сутки у одного человека легкие превратились в паутину,он скончался.Сутки был на ИВЛ,не помогло. Быстро. Вчера еще смеялся и шутил,через сутки-труп.Патологоанатом сказал что легких нет,плесень и паутина. Вот как? С этим коронавирусом много непоняток,но есть и реальные свидетельства,страшные. Это есть,не дай Бог….
Вирус есть и это КАРИЕС.
Просто врачи скрывают что ВСЕ умершие на планете ВСЕ до единого болели КАРИЕСОМ.
В любой части планеты если человек умер у него есть КАРИЕС.
Если лёгкие в паутину или печень в слизь или в желудке дырка стоит проверить человека на КАРИЕС и всё понятно.
Во….проснулся? Видимо не совсем еще…) Ты это…давай,приходи в себя,а то постишь тут черт те что…кариес…)).
А Вы спросите у знакомой.
Она Вам скажет что не ВСЕ умершие болели КОВИТ но……
ВСЕ болели КАРИЕС.
Вот кто убивает.
100% смертность.
Никто не излечиваетя если у него есть зубы и рано или позже умирает.
У тебя что? Зубная боль? Так выпей таблетку “кетанов”,самое лучшее средство,через 15 минут забудешь. И перестань постить тут про кариес. Смешной ты,Русофил,цитирую:
=Никто не излечиваетя если у него есть зубы и рано или позже умирает.=
Да,умирают. У кого есть зубы. А еще глаза,шея и голова. Самое главное-голова. Ведь те,кто умирают без головы дико завидуют тем,у кого есть голова и…самое главное-зубы. А там-кариес проклятый,будь он неладен…)).
Напоминает, что когда говорят, мол, помер от водки – шёл пьяным по мосту, упал в реку и утонул… Получается, что не от водки помер, а от воды…
Ну у нас система работает четко: причина смерти:врач,делающий вскрытие смотрит… Если запах алкоголя есть,значит помер тот водки,если алкоголя в крови нет,значит захлебнулся. Вот,примерно так…))
Если только твоими, просто волшебными, умозаключениями…
Всё веришь в эти сказки? С таким же успехом это могли сделать и со свиным гриппом, птичьим, тараканьим… Те же маски, перчатки, злобные менты… Но вот захотелось им что-то новенькое и понеслоооось…
Они нас стращают всяческими карами за нарушение ИХ РЕЖИМА, а сами сидят в своей Думе без масок – это как ты назовёшь?
https://www.mk.ru/politics/2020/05/12/deputaty-gosdumy-publichno-narushili-masochnyy-rezhim-na-zasedanii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Сравни смертность прошлого года и соответствующий период этого и ты увидишь, что смертно, в целом, СНИЗИЛАСЬ…
А то, что власти, при, как они стращают, РОСТЕ ПАНДЕМИИ, разрешили открыть стройки с производствами, не поддаётся ВООБЩЕ НИКАКИМ умозаключениям…
Здравомыслие как бальзам на сердце.
Ну адекватные люди и про полёт на Луну американцев и про 11 сентября или Скрипалей рассказывали адекватно.
И что?
А ничего ))
Пандемия и изоляция СПОСОБ остановить ПЛАНЕТУ.
Её остановили.
Планетарное производство ВСТАЛО.
Организованно и согласованно.
А КАРИЕС 2020 это просто ШОУ
Вот один учёный круче другого один сказал создали военный вирус другой чихали мы на него третий вакцину создаёт четвертый предлогает стрелять нарушителей изоляции, а слабо учёным болезнь правильно назвать. Ибо грипп если это грипп не передается тактильно т.е. через кожу, предупреждается вакциной, заболевший и выздоровевший не является носителем болезни, при грипе у детей не бывает сыпи и т.д. всё это во всех мед справочниках и учебниках медицины есть. И всё таки грипп, зашибись ну так и лечат как как грипп, типа как дизентерию активированным углем.
Игорь,этот вирус искусственный,из лаборатории. И создали его пиндосы. Посмотрите сегодня на них :Они и их союзники(Канада,Австралия и прочие шавки) тычат пальцем на Китай. Это они,китайцы виноваты…. “На воре шапка горит”,так у нас говорят. Все гадости в этом Мире от пиндосов. Они развязывают войны,совершают перевороты в странах… Только так государство-паразит может существовать.
и это произносит человек связанный с Космосом и делящий мир на Хозяев и мух(исполнителей твоих жующих людей, как корм хозяев)и вдруг виновник всего в мире муха США.США всего лишь муха ,исполняющая указ,вчера ты так всё описал мне.Инструмент не может быть виновным абсолютно ,даже если он и возомнил себя главным среди мух и ему не хочется уходить с арены выгодоприобретателей .Так кто же руководит США и Трампом??
Рептиложиды.
Злые рептиложиды хотят погибели славяно-хохлам.
Для этого им придумали и интернет и гаджеты и кормят так что КАЖДЫЙ с избыточным весом.
гады.
А русофил – искусственно выведен или его, как Исуса, в хлеву нашли?
Прочитал комменты выше – только один повеселил.) Никто , ребята , никому ничего не докажет. Время такое. Просто берегите себя и родных.
“Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…” Есть ли Жизнь на Земле?!
Беседуют две блохи. Одна – другой :” А , вот , интересно, есть ли жизнь на другой собаке ?” ( анекдот)