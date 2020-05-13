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Михаил Хазин: «Сегодняшний кризис начался еще осенью 2008 года»

11:30. 13 мая 2020 119 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Михаил Леонидович Хазин стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски», которая выходит на Федеральном агентстве новостей (ФАН).
Вопросы, которые хотелось задать гостю, сегодня задают себе очень многие.

  • Что будет с экономикой России?
  • Как сегодня манипулируют курсом рубля? Какова роль ЦБ в этом?
  • Есть ли у курса рубля экономические причины для падения или роста? Или они всегда только политические?
  • Нужна ли прямая раздача денег населению?

Коронавирус сократил период, который должен был пройти между обвалом фондового рынка и началом экономического кризиса…
Структуру мировой экономики необходимо привести к соответствию с реалиями. Искусственные механизмы поддержания частного спроса больше не работают.
Это и многое другое – в очередном выпуске программы «По-Стáриковски» с Михаилом Хазиным.

Хронометраж:
01:25 — Следствием чего явился сегодняшний кризис
05:28 — Какова роль коронавируса в экономическом кризисе
08:30 — Как манипулируют курсом рубля
16:49 — Почему сейчас необходима (?) раздача денег населению
17:58 — Поможет ли прямая поддержка населения экономике России
19:00 — Почему при «нездоровом торговом балансе» у США не падает курс доллар по отношению к другим валютам
22:23 — Откуда берутся апокалипсические прогнозы о будущем экономики России
24:16 — Что по мнению М.Л. Хазина придёт на смену умирающему капитализму
26:53 — Что нужно конкретно делать для выведения экономики России из кризиса

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-hazin-segodnjashnij-krizis-nachalsja-eshhe-osenju-2008-goda-115415

Метки: блог, Видео

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