Михаил Хазин: «Сегодняшний кризис начался еще осенью 2008 года»

Михаил Леонидович Хазин стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски», которая выходит на Федеральном агентстве новостей (ФАН).

Вопросы, которые хотелось задать гостю, сегодня задают себе очень многие.

Что будет с экономикой России?

Как сегодня манипулируют курсом рубля? Какова роль ЦБ в этом?

Есть ли у курса рубля экономические причины для падения или роста? Или они всегда только политические?

Нужна ли прямая раздача денег населению?

Коронавирус сократил период, который должен был пройти между обвалом фондового рынка и началом экономического кризиса…

Структуру мировой экономики необходимо привести к соответствию с реалиями. Искусственные механизмы поддержания частного спроса больше не работают.

Это и многое другое – в очередном выпуске программы «По-Стáриковски» с Михаилом Хазиным.

Хронометраж:

01:25 — Следствием чего явился сегодняшний кризис

05:28 — Какова роль коронавируса в экономическом кризисе

08:30 — Как манипулируют курсом рубля

16:49 — Почему сейчас необходима (?) раздача денег населению

17:58 — Поможет ли прямая поддержка населения экономике России

19:00 — Почему при «нездоровом торговом балансе» у США не падает курс доллар по отношению к другим валютам

22:23 — Откуда берутся апокалипсические прогнозы о будущем экономики России

24:16 — Что по мнению М.Л. Хазина придёт на смену умирающему капитализму

26:53 — Что нужно конкретно делать для выведения экономики России из кризиса

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-hazin-segodnjashnij-krizis-nachalsja-eshhe-osenju-2008-goda-115415