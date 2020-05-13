Михаил Хазин: «Сегодняшний кризис начался еще осенью 2008 года»
Михаил Леонидович Хазин стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски», которая выходит на Федеральном агентстве новостей (ФАН).
Вопросы, которые хотелось задать гостю, сегодня задают себе очень многие.
- Что будет с экономикой России?
- Как сегодня манипулируют курсом рубля? Какова роль ЦБ в этом?
- Есть ли у курса рубля экономические причины для падения или роста? Или они всегда только политические?
- Нужна ли прямая раздача денег населению?
Коронавирус сократил период, который должен был пройти между обвалом фондового рынка и началом экономического кризиса…
Структуру мировой экономики необходимо привести к соответствию с реалиями. Искусственные механизмы поддержания частного спроса больше не работают.
Это и многое другое – в очередном выпуске программы «По-Стáриковски» с Михаилом Хазиным.
Хронометраж:
01:25 — Следствием чего явился сегодняшний кризис
05:28 — Какова роль коронавируса в экономическом кризисе
08:30 — Как манипулируют курсом рубля
16:49 — Почему сейчас необходима (?) раздача денег населению
17:58 — Поможет ли прямая поддержка населения экономике России
19:00 — Почему при «нездоровом торговом балансе» у США не падает курс доллар по отношению к другим валютам
22:23 — Откуда берутся апокалипсические прогнозы о будущем экономики России
24:16 — Что по мнению М.Л. Хазина придёт на смену умирающему капитализму
26:53 — Что нужно конкретно делать для выведения экономики России из кризиса
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Стал ли коронавирус причиной экономического кризиса в России. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Карантин по-немецки: вопросы и ответы
- Коронавирус в России и Германии – разница и общее
- Россия — Германия: разница режимов самоизоляции. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Что ожидает российский бизнес после эпидемии
- Что ожидает российский бизнес после эпидемии коронавируса? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- О захвате российских граждан иностранными государствами
- Свобода слова от Гугл — блокировка всех выпусков моей программы
- Нужно ли платить по кредитам на карантине
- Коронавирус и дистанционное обучение
Источник: https://nstarikov.ru/mihail-hazin-segodnjashnij-krizis-nachalsja-eshhe-osenju-2008-goda-115415
Всё те-же на манеже ))
Я — клоун!
Я затейник!
И выбегаю на манеж я ради денег
https://www.youtube.com/watch?v=TdRK4RWuVSU
Бля,ХОХОЛ,а ты тут на сайте че? Типа на общественных началах? Не ради бабла? Не смеши людей. Молодец ролик про себя… Долго я этого ждал…)) Бинго…)).