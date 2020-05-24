Будущее общепита в России: когда опять откроются кафе и рестораны

В новый выпуск передачи «По-Стáриковски» мы пригласили двух питерских рестораторов Александр Затуливетров («Бутерbrodbsky bar», «Мыженаты») и Андрей Перцев (Litera G и Green 28).

Общепит – наряду с туризмом одна из самых пострадавших от «коронавируса» отраслей.

Александр Затуливетров в начале апрелянеожиданно заявил, что откроет свои заведения 15 апреля. Эта новость разошлась очень широко. Почему этого не произошло? Что или кто остановили его от этого шага? Как государство помогает, и что надо сделать?

Во время обсуждения этого выяснился ряд интересных нюансов:

Ограничительные меры – у нас и за границей.

Есть ли в кризисе хоть что-то положительное?

Может конкуренты уйдут, место хорошее освободится, можно расширить свою сеть?

Арендодатели идут ли навстречу со снижением платы за помещения?

Насколько помогает пережить сложный период доставка блюд?

Когда откроются рестораны и кафе в России?

И что ждет в этот первый день посетителей и рестораторов…

В новом выпуске программы «По-стАриковски», которая выходит на ФАН ТВ…



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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/budushhee-obshhepita-v-rossii-kogda-opjat-otkrojutsja-kafe-i-restorany-115664