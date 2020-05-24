Будущее общепита в России: когда опять откроются кафе и рестораны
В новый выпуск передачи «По-Стáриковски» мы пригласили двух питерских рестораторов Александр Затуливетров («Бутерbrodbsky bar», «Мыженаты») и Андрей Перцев (Litera G и Green 28).
Общепит – наряду с туризмом одна из самых пострадавших от «коронавируса» отраслей.
Александр Затуливетров в начале апрелянеожиданно заявил, что откроет свои заведения 15 апреля. Эта новость разошлась очень широко. Почему этого не произошло? Что или кто остановили его от этого шага? Как государство помогает, и что надо сделать?
Во время обсуждения этого выяснился ряд интересных нюансов:
- Ограничительные меры – у нас и за границей.
- Есть ли в кризисе хоть что-то положительное?
- Может конкуренты уйдут, место хорошее освободится, можно расширить свою сеть?
- Арендодатели идут ли навстречу со снижением платы за помещения?
- Насколько помогает пережить сложный период доставка блюд?
- Когда откроются рестораны и кафе в России?
- И что ждет в этот первый день посетителей и рестораторов…
В новом выпуске программы «По-стАриковски», которая выходит на ФАН ТВ…
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P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Когда откроются кафе и рестораны в России? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Есть ли бизнес после карантина
- Как переживает кризис российский крупный бизнес. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Коронакризис – кому нужен, зачем и почему
- Михаил Хазин: «Сегодняшний кризис начался еще осенью 2008 года»
- Стал ли коронавирус причиной экономического кризиса в России. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Карантин по-немецки: вопросы и ответы
- Коронавирус в России и Германии – разница и общее
- Россия — Германия: разница режимов самоизоляции. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Что ожидает российский бизнес после эпидемии
Источник: https://nstarikov.ru/budushhee-obshhepita-v-rossii-kogda-opjat-otkrojutsja-kafe-i-restorany-115664