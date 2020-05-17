Есть ли бизнес после карантина
В очередном выпуске программы «По-Стáриковски» гостем стал представитель крупного бизнеса – президент группы компаний ZENDEN , член Координационного совета Генсовета «Деловой России» Андрей Васильевич Павлов.
Группа компаний ZENDEN является единственным крупным налогоплательщиком на рынке фэшн-ретейла с российской юрисдикцией. Как на ней (а это три розничные сети из 352 магазинов одежды и обуви в 116 городах России, оборот в 40 млрд рублей) отразился кризис и закрытие розничной торговли?
Каковы перспективы? Какова помощь государства?
«Снижение НДС, налогов на зарплату и отсрочка по налогам. Это три самые важные меры, которые я ждал бы от государства», – сказал А.В. Павлов в одном из своих интервью. Почему же увеличение НДС «всего на 2%» так больно и так важно?
Андрей Павлов давно и последовательно выступает за то, чтобы у нас в стране не было пяти разных льготных налоговых режимов и призывает оставлять одну основную систему, чтобы все работали с НДС. Почему так? А что будет с малым и средним бизнесом?
«Представляете, если вам дадут возможность торговаться за бензин на бензоколонке? Цена топлива поднимется до 65 рублей, будут дисконтные карты и акции, чтобы купить бензин по 47 рублей. Пенсионеры смогут купить по 40 рублей, а малый бизнес — по 35. Через месяц окажется, что у нас в стране только пенсионеры и малый бизнес. Поэтому избыточное количество льгот вредно».
Что такое внешняя и внутренняя конкуренция? Почему президент группы компаний ZENDEN, выступает за … ограничение времени работы торговых центров и магазинов?
Почему Андрей Павлов активно поддержал идею увековечивания памяти погибших героев-десантников из 6-й роты, погибших в Чечне? Им уже установлено 62 бюста – ещё 15 будут установлены – не помешает ли кризис и эпидемия этому благородному делу?
Обо всем этом в новом выпуске программы «По-СтАриковски»…
Подробности на РИА ФАН:
https://riafan.ru/1277075-kak-perezhivaet-krizis-rossiiskii-obuvnoi-biznes-nikolai-starikov-fan-tv
P.S. Предыдущие выпуски:
- Как переживает кризис российский крупный бизнес. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Михаил Хазин: «Сегодняшний кризис начался еще осенью 2008 года»
- Стал ли коронавирус причиной экономического кризиса в России. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Карантин по-немецки: вопросы и ответы
- Коронавирус в России и Германии – разница и общее
- Россия — Германия: разница режимов самоизоляции. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Что ожидает российский бизнес после эпидемии
- Что ожидает российский бизнес после эпидемии коронавируса? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- О захвате российских граждан иностранными государствами
- Свобода слова от Гугл — блокировка всех выпусков моей программы
Источник: https://nstarikov.ru/est-li-biznes-posle-karantina-115529