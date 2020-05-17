Есть ли бизнес после карантина

В очередном выпуске программы «По-Стáриковски» гостем стал представитель крупного бизнеса – президент группы компаний ZENDEN , член Координационного совета Генсовета «Деловой России» Андрей Васильевич Павлов.

Группа компаний ZENDEN является единственным крупным налогоплательщиком на рынке фэшн-ретейла с российской юрисдикцией. Как на ней (а это три розничные сети из 352 магазинов одежды и обуви в 116 городах России, оборот в 40 млрд рублей) отразился кризис и закрытие розничной торговли?

Каковы перспективы? Какова помощь государства?

«Снижение НДС, налогов на зарплату и отсрочка по налогам. Это три самые важные меры, которые я ждал бы от государства», – сказал А.В. Павлов в одном из своих интервью. Почему же увеличение НДС «всего на 2%» так больно и так важно?

Андрей Павлов давно и последовательно выступает за то, чтобы у нас в стране не было пяти разных льготных налоговых режимов и призывает оставлять одну основную систему, чтобы все работали с НДС. Почему так? А что будет с малым и средним бизнесом?

«Представляете, если вам дадут возможность торговаться за бензин на бензоколонке? Цена топлива поднимется до 65 рублей, будут дисконтные карты и акции, чтобы купить бензин по 47 рублей. Пенсионеры смогут купить по 40 рублей, а малый бизнес — по 35. Через месяц окажется, что у нас в стране только пенсионеры и малый бизнес. Поэтому избыточное количество льгот вредно». Источник

Что такое внешняя и внутренняя конкуренция? Почему президент группы компаний ZENDEN, выступает за … ограничение времени работы торговых центров и магазинов?

Почему Андрей Павлов активно поддержал идею увековечивания памяти погибших героев-десантников из 6-й роты, погибших в Чечне? Им уже установлено 62 бюста – ещё 15 будут установлены – не помешает ли кризис и эпидемия этому благородному делу?

Обо всем этом в новом выпуске программы «По-СтАриковски»…



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https://riafan.ru/1277075-kak-perezhivaet-krizis-rossiiskii-obuvnoi-biznes-nikolai-starikov-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/est-li-biznes-posle-karantina-115529