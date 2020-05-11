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Не существует борьбы за идеологию, есть борьба за доминирование в мире

23:16. 11 мая 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: planet-today.ru

Идеологические различия никогда не были причиной противостояния Соединенных Штатов с Советским Союзом, а после и с Россией. Ими руководило лишь стремление к мировому доминированию. Такой точки зрения придерживается политолог Николай Стариков. На своем YouTube-канале эксперт раскрыл свое видение этого вопроса подробнее.

«В чем проблема советской историографии? Она говорила, что противостояние Западного блока во главе с США и НАТО связано исключительно с идеологией. Из этого потом умные западные пропагандисты сделали тезис, который помог нашим «перестройщикам» разрушить страну», — отмечает Стариков.

Суть тезиса, говорит политолог, заключался (да и сейчас заключается) в том, что, если борьба между государствами происходит исключительно из идеологических разногласий, то для окончания этой борьбы Советскому Союзу стоит лишь отказаться от своей идеологии. А почему отказаться от идеологии должен именно СССР? Потому что его идеология является исключительно неправильной.

И дабы подтвердить это суждение в советских изданиях начали появляться различного рода статьи, приправленные осколками правды, в которых рассказывалось о жестоком обращении советской власти к своим людям. Спустя годы это дало свой эффект и люди начали верить в предложенные альтернативные исторические факты. Ну а этого геополитические противники СССР и добивались. Ведь битва за идеологию советским руководством была полностью проиграна, что вылилось в другие неприятные для страны потрясения.

«В итоге нас на этом тезисе и поймали», — говорит политолог. Закономерным итогом стали развал Советского Союза и продолжение политики «соглашения с чужой идеей». Вот только противостояние никуда не исчезло, не считая момента, когда у власти в России оказались руководители во всем согласные с Западом. И все бы ничего, но смысл такого соглашения сводился к тому, чтобы предоставить максимальную выгоду тому самому Западу. Ну а Россия оставалась ни с чем.

«Нет противостояния на идеологической основе. Это все – обертка. А конфета – это вечное противостояние в мире, борьба за доминирование», — подвел итог своей мысли Николай Стариков.

В этом и заключается суть всего человечества. Пусть мы и продвинулись значительно в вопросах технологии и понимания окружающего мира, но принципы мироустройства всегда были и остаются низменными. Ну а потому мир неустанно будет утопать в войнах.

Источник: https://nstarikov.ru/ne-sushhestvuet-borby-za-ideologiju-est-borba-za-dominirovanie-v-mire-115348

Метки: чит.клуб

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