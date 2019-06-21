Идеология русской цивилизации есть?!!

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А чем в это время отвечаем мы, что заявляем, кем являемся, что предлагаем и к чему стремимся? Отдельные фразы уважаемых людей и программы действий появляются, но редко и у единиц, не пробивая глобальный информационный слой защиты. Даже у нас самих слышно: «Что такое русский мир? Какова русская идея? Есть ли она? Будет ли государственная идеология?».

Несмотря на все красивые заявления по оглашению, смотрим на плоды и спрашиваем: захочется ли всем жить в таком мире? Точно нет. Если так, то неминуемы еще более масштабные кризисы, с учетом развития технологий и средств уничтожения всего живого. Мир усложняется и при всех развивающихся способах контроля, его устойчивость только уменьшается, а фактор случая, повлекший за собой планетарную катастрофу, лишь увеличивается.

Объединенная западная цивилизация (как они любят себя называть «весь цивилизованный мир»), или восточные цивилизации (15.05.19 товарищ-император Си заявил, что китайцы, являются частью и лидерами цивилизации Азии), относят себя к конкретным цивилизациям и оглашают свои идеи, с которыми стремятся стать лидерами всего человечества.



И на протяжении последних лет, такие вопросы все чаще звучат в нашем информационном поле, но ответы на них не даются. У нас до сих пор является проблемой, что люди не могут отличить понятие «русский», как цивилизационное проявление, от народов его составляющих: великороссов, малороссов, белорусов, татар, чеченцев, башкир, калмык, аварцев, якут и так более 180 наций и народностей.



В информационном поле или пустота, или искаженность в заявлениях, способствующая к многочисленным спекуляциям на эту тему, стравливанием и разжиганием экстремизма. Необходимо проведения разъяснительных мероприятий. Наши люди должны себя соотносить с великой самобытной цивилизацией, которая не противоречит их происхождению, а только объединяет и усиливает.

Основой русской цивилизации выступает русский язык (для общего цивилизационного общения), русская культура (в самом широком смысле этого слова) и те идеалы, носителями которых является русский многонациональный народ.

В русском мире на данный момент есть ядро постоянных носителей, которое позволяет удерживать огромную территорию и выживать в конкурентной борьбе. Это небольшой процент от всех потенциальных носителей русской идеологии.



На разных этапах соотношение варьировалось, как правило, кое-какое осознание и изменение пропорций приходилось на экстремальные периоды нашей истории. Выдавая всем, известные русские феномены, быстрой сплоченности, координации, стойкости и в конечном итоге победы.



Но все это было только на короткие периоды, без постоянной устойчивости и осознанности. Отсюда последствия горьких поражений. В остальном же мире не наберётся и одна миллионная доля тех, кто действует и мыслит алгоритмами русского человека, в лучшем случае на уровне отдельных индивидов.



Все это показывает масштаб и потенциал возможностей для развития русских идей. Ведь человек, по настоящему, является только тем, каковы его идеалы и устремления, которые не всегда коррелируются с действительностью, но тем ни менее, лучше всего отображают его внутреннею сущность. А совокупность устойчивых идей, образуют систему под названием идеология.

Если идеология – это социально значимая система идей, в которой отражены интересы определённых групп, и которая служит закреплению или изменению общественных отношений.



А борьба ведется между многочисленными группами, с привлечением на свою сторону неопределившихся или заблуждающихся. Ведется числом и умением, с применением любых приемлемых для конкретной группы средств, без привязки ко времени. То в конечном итоге победит та группа, которой удастся расшириться до масштабов всего общества, на основе свих идей, показав путь к благополучию для всех. Альтернативы, по сути, нет: или постоянная борьба, до «пирровой» победы или общий крах всего.



Примером тому, вся мировая история. В каждой идеологии есть активная группа, ядро продвигающая её. Какая активная группа преобладает в данном обществе и цивилизации, такая идеология является главенствующая в конкретном государстве, даже если она законодательно не оформлена. Как только ядро русской цивилизации затухает, так сразу свободные ниши занимают другие, в конечном итоге приводя к кризису. Пока только в русской цивилизация был показан путь к счастью и гармонии для всех, кто этого желает.



Все остальные цивилизации, ведут борьбу, только для избранных, разнообразных узких групп. Если у группы продвигающей интересы русского пути, получится расшириться до всего общества, тогда идеология и вовсе не понадобится, все будет восприниматься, как само собой разумеющейся нормой бытия.

Идеология, как совокупность идей, должна описывать стратегию и средства для устойчивого развития цивилизации, тот конечный образ будущего, для всего человечества. Она должна опираться на определённые традиции, культуру, общепризнанные идеалы и ценности конкретной цивилизации. Тут нам есть, что предложить всему обществу — свой путь устойчивого развития для всех.



Но для этого надо повсеместно усилить информационную трансляцию, необходимо поднимать и оглашать тезисы о многонациональной самобытной русской цивилизации, со своей идеологией и видением будущего. Ведь идеалы у всего человечества, как вида, в конечном итоге, должны быть одни и те же, отличаясь только историческим и культурным становлением, каждой из них, на пути к глобальному объективному объединению.



При этом, в конечном итоге, сохранив разнообразие, самобытность и культуру каждой цивилизации.

Надо добиться такого эффекта, что бы каждый человек нашей цивилизации, ассоциировал и соотносил себя с ней, называя себя русским человеком. Тем, кем нас считают во всем мире, не задумываясь о национальности и текущем политическом моменте. И за этим словом должна стоять, мощная идеология, исторически подтверждённая многократно на деле, притягивающая к себе и вселяющая надежду в светлое будущее.

Какие же идеи и идеалы составляют основу русской идеологии?



Основы идеологиирусской цивилизации — Святая Соборная Справедливая Россия (СССР).



Святость.

Испокон веков высшим проявлением образца жизненного поведения для нашего многонационального и многоконфессионального народа являлись святые люди. Перефразируя одно советское выражение: «Не все святые канонизированы, и не все канонизированные являются святыми».



У нас, святые люди не назначались какими-либо институтами, они сами приобретали сокральность в народе, которому своей жизнью, помыслами, словом и делом указывали правильный путь или становились собирательным образом на основе массового (пусть даже иногда бытового) явления.



Например, как святые старцы, участники Святой Великой Отечественной и другие защитники Родины разных времён, герои труда, первооткрыватели, исследователи, конструктора важных проектов и многие другие неизвестные людей, показавшие своим жизненным примером не только свой профессионализм, но и глубокие морально-нравственные качества.



И потому для многих они являются святыми, которые живее всех живых, ушли из этого мира, но остались в вечности. Не смотря на всю тяжесть ситуации, неопределенность, каждый из них знал свой манёвр, что ему нужно делать, и как поступить, потому, что по-другому просто не может, не идя на компромиссы с совестью.

Святой у нас всегда ассоциировался с героизмом и подвигом, служением добру, аскетизмом, страданиями, готовым отдать жизнь за действительно великую идею. Но и без страданий, жертв можно пройти свой путь достойно. Каждый может выбрать праведное направление, стремиться к самопознанию, саморазвитию, развитию общества и преображение окружающего мира. Только многочисленные и постоянные благие деяния сделаю человека по истине богатым.



Стремясь к идеалу святости, БОГатство будет измеряется в количестве и качестве поступков совершенных каждым. Рано или поздно все уйдут в мир иной, но истинное удовлетворение от прожитой жизни смогут унести только те, кто оставил после себя наследие в виде великих и малых благих дел.



Больше ничего унести они не смогут, как бы не пытались накопить, сохранить и преумножить, будет только разочарование. Ведь духовное должно быть в гармонии с материальным, потому что для истинно духовного человека, материальное всегда является только средством преобразования и развития окружающего мира. Очень важно, для чего и каким средством оно служит.

Как говорится: «Место для подвига есть всегда», который бывает не только в бою. В военном аспекте примеров у нас столько, выделить одних, не справедливо будет умолчать о других, обо всех и не рассказать. В обыденной жизни их тоже хватает.



Можно наглядно привести созданные собирательные образы в ряде многочисленных литературных произведений или на примерах: по трудовому направлению х/ф «Премия» (1974 г) или «Председатель» (1964 г); по семейно-бытовому х/ф «Мужики» (1981 г) или «Мачеха» (1973 г); а по личностному х/ф «Остров» (2006 г).



Зачастую, даже обычные дети считаю своих родителей святыми. Ведь они непосредственно могут оценить их поступки. Дело даже не в любви, сколько, в постоянном пример перед глазами: заботы, любви, трудолюбии, лишении и преодолении ради будущего. И какой наилучшей благодарностью им можно ответить? Наверное, лучше всего тем же, что бы ни было мучительно стыдно перед родными, людьми и Богом.



Так же можно наблюдать, как пожилые люди умудренные жизнью, все меньше тяготею к материальному, становясь аскетичными в быту, начинают больше перебирать свои жизненный путь, задумываться об ошибках и свершениях, оценивать прожитое. Так не лучше ли заранее подумать о наследии!

Сейчас необходимо, что бы каждый осознал, что от него много что зависит, брал на себя ответственность за будущее и стремился воплощать русские идеалы мироустройства на месте, начиная с себя, по мере развития своих способностей и возможностей, показывая путь другим, на собственном примере.



Главный принцип «Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть», для достижения праведных целей. Каждому человеку необходимо стать Человеком с большой буквы и стремиться к святости, как наивысшему идеалу личностного развития.

Один человек в поле воин, но до определённых пределов, поэтому необходимо объединение на основе соборности.

Соборность.

Проявляется в склонности русского многонационального народа к коллективизму и общинности («Сам погибай, а товарища выручай»). Это качество прошло у нас через века и выразилось в сохранении Русской цивилизации на большой общей территории (в отличии, от разбросанных колониальных с метрополией), несмотря на разные кризисы и периодические огромные социальные потрясения.



Когда официальной структуры управления уже не было, то наша цивилизация выстаивала за счет русского духа, с трудом, но удавалось удержать одну целостную общность. Если какая часть временно и откалывался, то все ровно постепенно перестраивалась и воссоединялась в расширенных границах.

На местном же, локальном уровне, это выражалось как саморегулируемый и самодостаточный элемент системы русской цивилизации. Где все вопросы, в конечном счете, решались исходя из понимания устоев и праведности, не смотря, а иногда и в разрез с принятыми законами, которые чаще всего сухи, обобщены и не всегда праведны.

Соборность объединяет людей близких по духу, на основе общих идеалов, с праведными целями, а не по крови (родоплеменному), или по другим признакам и интересам узких групп (корпоративности, ведомственности, клубности).



Они ощущают этот дух, и он придает силы, уверенность и легкость на душе, в осознании праведных деяний, не зависимо от последствий для человека. Близкими по духу и взглядам, могут оказаться люди с любым статусом, профессией, материальным достатком, окружением и разными стартовыми и текущими условиями.



Поэтому в русском мире никогда не будут мериться с эксплуатацией одних другими, и передачей привилегий по кровному или корпоративному признаку, все только по способностям и заслугам каждого. Любая несправедливость остро чествуется и резонирует, приводя к недовольству и кризисам, запуская новый круг возможностей справедливого мироустройства.

Русский дух посещает, каждого русского человека, но не каждый может удержаться в этом состоянии, осознать его, но это же и является защитой нашей цивилизации. Человек может быть не самым умным, образованным, честным, смелым, у каждого есть недостатки, совершенных людей нет, но когда необходимо русский человек может выдать такое, что никто не сумеет просчитать и предугадать.



Поэтому то, воздействие на конкретных людей было бесполезно, так как неожиданно появлялись новые и в лучшем качестве, что обнуляло достижения злонамеренных. А потом, как всегда, эти вечные стенания: «Кто их, русских, поймет?», или: « Умом Россию не понять».

Не раз пытались изжить этот дух целиком, путем геноцида носителей русской идеи. Самая мощная попытка была в Великую Отечественную, но ответ не понравился никому.



Русский дух пробудился настолько сильно, проник в каждого нормального человека. Все действовали стойко, слаженно, как единый механизм, от мало до велика, не жалея себя, на конкретном своем участке, перемололи всех, кто пришел к нам с «мечем». Надолго отбили охоту пробовать. Пока не выросло другое поколение, не знавшее и не прошедшее испытаний, не проникшиеся русским духом, без внутренних ощущений великой Идеи и великой Победы.

Сейчас все так же пробуют убить Великий русский дух, так режет глаз им «БеЗсмертный полк» и парад Победы. Пытаются все выхолостить, спустить энергию в пустоту, дискредитировать. Но все бесполезно, все кто осознал или просто почувствовал, проникся этим духом, отдал дань памяти героям — тот не забудет этих ощущений никогда. А для кого-то опять все напрасно, уже не первое столетие, сколько времени и энергии потеряно зря, а результата нет, и не будет!

На этой духовной основе можно и дальше всем в мире развиваться, ведь основа русского духа — правда и справедливость.

Справедливость.

Высший идеал русской цивилизации. На практике измеряется совестью каждого человека, приводя к одним и тем же выводом — о всеобщей социальной справедливости. Если совести нет, то и появляются выражения ограниченных людей: «Справедливость и совесть у каждого своя».



Ведь все в мире взаимосвязано, частичка космоса и Бога есть у каждого и все это переплетено, взаимосвязано и ощущается при любви ко всему в мире. Отрицающие это, потерявшие меру, упускаю эту связь, с дальнейшими для себя негативными жизненными последствиями.



Поскольку все связанно и цело, то нет смысла действовать против какой-либо части или быть эгоистом, все ровно, что бороться со своей левой рукой, отрицая её. Развиваясь сам, развивай мир вокруг себя, меняя среду и расширяя возможности для всех, стремясь к идеалу всеобщей социальной справедливости, на основе равных возможностей.



Каждому дается возможность пройти свой жизненный путь со своими достижениями и ошибками, включая их последствия. Общество же должно находиться в условиях, стимулирующих к развитию, а не гедонизму и деградации. Но в этом не нуждаются люди, осознавшие необходимость развиваться и действовать в любых условиях.

Каждый индивид должен стать Человеком, а иначе альтернатива только одна — бесконечные кризисы, протекающие в разных сферах общества и планеты в целом. До тех пор пока баланс в управлении не сместится в сторону гармоничного природоподобного устойчивого развития всего общества, создав условия равных возможностей.



И люди, которые упираются в этом, при наличии высокого интеллекта, статуса и других возможностей, должны уйти от вопросов: «А что мне (нам) с этого? Какая моя выгода?», и до конца ответить на вопросы: «А зачем все это? Что дальше, через несколько шагов, за горизонтом предвидения? Какой смысл в достигнутом?».



Ведь существует непосредственная связь, между усложнением каждого элемента и развитием всей системы. При этом все элементы должны действовать синхронно, в одной парадигме, а то будут, как раковые клетки, которые живут сами по себе от остального организма, со всеми вытекающими. Совсем не велика честь стать первым бабуином в стае, но неимоверно прекрасно быть Человеком среди равных, разнообразных, высокоморальных единомышленников, с которыми можно достичь любых высот.



Все промежуточные варианты будут приводить к не стабильности и дальнейшему краху задуманного. Впереди, должна появиться новая этика отношений.

У нас, по мере постепенного развития и построения справедливого общества, исторически сложилась русская государственность, для более эффективного решение социальных, хозяйственных, военных и других разноплановых задач.



Она в разное время оформлялась на определенной территории, дробилась, вновь собиралась, но всегда являлась основой и ядром нахождения носителей русских идеи и цивилизации в целом – в итоге образовав государство Россия.

Россия.

Россия – государство, как упорядоченное, системное проявление русской цивилизации на конкретной территории, составляющей основу для носителей русской идеологии, а так же совокупность целостно структурированных разнозадачных институтов, для лучшего функционирования все цивилизации.

В конечном итоге, государство Россия должно расшириться до всей территории русской цивилизации, для более эффективного функционирования, с целью решение конкретных задач. А сама русская цивилизация должна стать лидером и вдохновителем всего человечества.

Первыми и быстрее всего должны идти идеи, а уже потом расширение государства, по мере принятия населением идей, для него приемлемых. Но государственной идеологии быть не должно, так как она всегда мешает развитию государства.



Бюрократическая машина всегда будет запаздывать со скоростью, в постоянно изменяющихся условиях. Обычно, только по итогам, фиксируя и регулируя сложившуюся жизнь, законодательными нормами. А идеи захватывают умы моментально, при оглашении. Поэтому русская цивилизация всегда будет распространяться быстрее государства.

Нужно еще учитывать фактор противостояния и борьбы оппонентов, в том числе на государственном уровне. Поэтому во избежание дискредитации и выхолащивания идей, необходимо, что бы они звучали в живой речи (а не законах), как можно чаще, по всем каналам распространения информации, но выражая, свое сугубо личное мнение, без всякого официоза, включая высших должностных лиц, а так же других людей, мнение которых авторитетно, и тех, кто разделяет эти идеи.



Пусть каждый сам задумается, осмыслит, примет или отвергнет, пересмотрит или скорректирует своё мировоззрение.

Результаты нашей цивилизации и государства на данный момент показывают итог, что наш путь поможет всему человечеству сохранить природные богатства (леса, животный мир, ресурсы и в целом экосистему) при небольшом населении, управлять и защищать от посягательств. По многим показателям мы до сих пор №1 в мире.



Осталось уравновесить все это, сбалансировать, гармонизировать и приступить к дальнейшему развитию своей территории. Показав привлекательность русского пути для всего мира.

Чем же мы отличаемся от других цивилизаций, какие наши конкурентные преимущества за лидерство в становлении именно нашего образа будущего на пути к глобальному объединению всего человечества во всем его многообразии?



Развитие русской цивилизации.



Наша цивилизация уже наелась разнообразными идеологическими …измами, которые всегда изначально привносились к нам извне. А мы все принимали, переваривали и отвергали, показывая тупиковый путь. Идеологическая ниша никогда не бывает пустой, там, где вакуум, всегда появляется нечто.



Вот и пора осознать наш исторический путь развития, исходя из понимания глубинных процессов на нашей земле. Наполнить его конкретными идеями и делами, в конечном итоге обеспечив устойчивое развитие своей цивилизации, а в дальнейшем и всего человечества. Ведь в этом мире место найдется каждому, и нет предела совершенству и развития для всего общества.



Все глобальные и насущные проблемы можно решить. Для этого есть всё, и знания и средства. Нет только понимания происходящего и наличие ложных целей у большинства.

А русские идеи должны стать основой сближения всех народов и государств, соблюдая и развивая долгосрочные интересы каждого из них. Так, когда то и Россия стала самой большой страной в мире, когда народы сами вливались в общерусскую семью, видя возможности для своего развития.



Но для этого, на первоначальном этапе у всех должна быть общая идеологическая основа, которая объединяет всех, делает сильней и устойчивей. И хотя во всем мире существует много учений, религий, мировоззрений, в основе которых лежит доброе и вечное, но практика показывает, что это не помогает всему обществу жить в гармонии и развиваться.



Поэтому только делом возможно доказать остальным, успешность и притягательность русского пути, для блага всего человечества, став лидерами среди равных и разнообразных цивилизаций мира.

Все вышеизложенное в реальной жизни намного сложнее, переплетено в разнообразных взаимосвязях и противоречиях. Еще много чего можно сказать, дальше разворачивать, углублять, писать трактаты, неся во все сферы жизни, но здесь была изложена суть с максимально возможными обобщениями и приближениями.



Уже слышны голоса людей, которые понимают, что мы отдельная цивилизация, со своим культурным и духовным ядром, кто то рассматривает это в исторической ретроспективе, кто то интуитивно чувствует, не явно высказываясь об этом, а кто-то погибает, просто защищая нашу Родину, проявляя наивысший социальный героизм и ответственность перед нами и будущим.



Но лучше все делать осмысленно, с осознанием дела, эволюционно и без кризисно.



Надеюсь, данное описание хоть в какой-то мере даст основу для развития и информационного проявления этой темы, на благо светлого будущего нашей русской многонациональной цивилизации и всего человечества в целом.

А.К.- русский человек белоруской национальности.



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