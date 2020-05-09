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С Днем Победы!

09:24. 9 мая 2020 9 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Май 1945-го — то наилучшее доказательство жизнестойкости нашего народа и Русской цивилизации. Нас уже похоронили в 1941.
Но наши деды верили.
И победили.
Так давайте и мы будем верить.
В Бога, в Россию, в себя.
И все у нас получится.

В этот день нужно вспомнить и помянуть всех погибших.
Всех, кто не дожил до Победы.
И обязательно вспомнить того, кто возглавлял тогда страну и армию.
Того, кто привел свой народ к Победе.
Иосифа Виссарионовича Сталина.

С Великим триумфом русского духа и русского оружия поздравляю вас, уважаемые единомышленники!

Источник: https://nstarikov.ru/s-dnem-pobedy-3-115336

Метки: блог

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