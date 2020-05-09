С Днем Победы!
Май 1945-го — то наилучшее доказательство жизнестойкости нашего народа и Русской цивилизации. Нас уже похоронили в 1941.
Но наши деды верили.
И победили.
Так давайте и мы будем верить.
В Бога, в Россию, в себя.
И все у нас получится.
В этот день нужно вспомнить и помянуть всех погибших.
Всех, кто не дожил до Победы.
И обязательно вспомнить того, кто возглавлял тогда страну и армию.
Того, кто привел свой народ к Победе.
Иосифа Виссарионовича Сталина.
С Великим триумфом русского духа и русского оружия поздравляю вас, уважаемые единомышленники!