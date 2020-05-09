С Днем Победы!

Май 1945-го — то наилучшее доказательство жизнестойкости нашего народа и Русской цивилизации. Нас уже похоронили в 1941.

Но наши деды верили.

И победили.

Так давайте и мы будем верить.

В Бога, в Россию, в себя.

И все у нас получится.

В этот день нужно вспомнить и помянуть всех погибших.

Всех, кто не дожил до Победы.

И обязательно вспомнить того, кто возглавлял тогда страну и армию.

Того, кто привел свой народ к Победе.

Иосифа Виссарионовича Сталина.

С Великим триумфом русского духа и русского оружия поздравляю вас, уважаемые единомышленники!

Источник: https://nstarikov.ru/s-dnem-pobedy-3-115336