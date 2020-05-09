Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС
08:11. 9 мая 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: © Кадр Роскосмос ТВ / youtube.com
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы. Видео, записанное космонавтами на фоне копии Знамени Победы, опубликовано на сайте “Роскосмоса”, передает РИА Новости.
“Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты “Роскосмоса” Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие – свою жизнь”, – сказал Иванишин.
“Война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней. Она объединила многие народы. И сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником, с Днем Победы!” – добавил Вагнер.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в преддверии 9 мая на МКС была доставлена копия Знамени Победы. Космонавты записали видеообращение на его фоне. После этого знамя вернули на Землю.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51675-kosmonavty-pozdravili-rossiyan-s-dnem-pobedy-s-borta-mks.html