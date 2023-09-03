С Днем Победы над Японией

В рамках первого официального празднования за несколько десятилетий Дня Победы над Японией, "Движение в поддержку флота" 2 сентября провело официальное мероприятие посвященное возвращению старого-доброго праздника, где была официально презентована памятная медаль с товарищем Сталиным в честь 78-й годовщины Победы над Японией. Первую медаль получил ветеран войны Федор Федорович Барилов. Ему уже 98 лет. На мероприятии присутствовали официальные лица из Китая, Северной Кореи и Монголии, которые пострадали от действий милитаристской Японии в тот период. Существенная часть Китая и вся территория КНДР были освобождены от японской оккупации войсками Красной Армии. В этих странах помнят вклад наших предков в их освобождение.

Участник СВО, подполковник Андрей Шин.

Военный атташе Китайской Народной Республики.

Представитель посольства КНДР Ли Кван Хэк.

Стихи от Федора Барилова. В 98 лет.



В целом, радует, что наконец то вернули старый праздник и начинают праздновать его при государственной поддержке. Это важно не только для сохранения нашей исторической памяти. Это в числе прочего и напоминание Японии, которая снова встает на путь милитаризма и продолжает поддерживать территориальные претензии к России, пытаясь вернуть утерянные Курильские острова. Как говорили в советское время – это нужно не мертвым, это нужно живым.

С праздником товарищи, с Днем Победы над милитаристской Японией!

На возложении цветов к Вечному Огню.Японист Андрей Смирнов и руководитель "Движения в поддержку флота" Владимир Мальцев (уже много лет возглавляет редакцию флотской газеты "На страже Заполярья".Военный атташе КНР Куй Янь Вэй и его помощиники.Приветственное письмо от генерала Картополова.Программа мероприятияВетеран Федор Барилов и генерал Соболев.Японист Анатолий КошкинСопредседатель "Движения в поддержку флота" Ольга Зиновьева.Видеоприветствие от дочери маршала Родиона Малиновского.Первый секретарь посольства Монголии Будбазар Ловуу-ИнгэнПредставитель "Клуба военачальников России" Василий Григорьев.Первый заместитель председателя "Клуба адмиралов" вице-адмирал Валерий ДорогинВыступление заслуженного артиста Большого Театра Владимира Кудашева.Федор Федоровия БариловPS. Мне тоже памятную медаль вручили. Много лет писал о необходимости возвращения этого праздника, так что теперь и этот гештальт закрыт.