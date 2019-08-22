Холод бюрократизма и День Победы над Японией

Совсем немного осталось до наступления святого для дальневосточников, в том числе для сахалинцев и курильчан, Дня Победы над Японией, установленного в 1945 году указом президиума Верховного совета СССР.

Традиция праздновать его в области идет и не прерывается с послевоенного времени. Официальное наименование этого дня на Сахалине и Курилах — «3 сентября — День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год)» (закон Сахалинской области №52 — ЗО от 17 июня 2008 года «О памятных днях Сахалинской области»).

В соответствии со статьёй 2 этого закона:

Органы государственной власти Сахалинской области информируют население Сахалинской области о памятных днях Сахалинской области, организуют освещение в государственных средствах массовой информации вопросов, связанных с памятными днями, проводят мероприятия общественно-политического характера…

Порядок подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным дням Сахалинской области, устанавливается Правительством Сахалинской области.

Памятные дни Сахалинской области вносятся в календари.

Однако последние годы этот памятный день в области никак не выделяется, находясь «в тени» общефедерального памятного дня 2 сентября — Дня окончания Второй мировой войны, а законодательство области в этой сфере не исполняется.

Органы государственной власти области перестали информировать население области об этом памятном дне, не проводят в этот день мероприятий общественно-политического характера. Исчез этот день и из издаваемых в Сахалинской области календарей.

Негативный характер имеет то обстоятельство, что руководство страны не замечает этих памятных дней, не поздравляет население страны ни с Победой над Японией, ни с окончанием Второй мировой войны, не направляет поздравлений населению Сахалинской области с очередной годовщиной освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, хотя не чурается поздравлений и по менее значительным поводам.

Всё это разрушительно для патриотического воспитания граждан страны, лишает естественной гордости сахалинцев и курильчан, помнящих о подвигах наших отцов и дедов, о крови, пролитой при освобождении территорий, входящих в состав Сахалинской области и Российской Федерации.

Конформизм прежнего руководства области, желавшего угодить настроениям органов федерального центра, в ущерб сложившейся традиции по празднованию 3 сентября, вопреки входящему в правовую систему Российской Федерации указу президиума Верховного совета СССР об объявлении 3 сентября Днем всенародного торжества — Днём победы над Японией (с 1947 года — рабочего, но праздничного дня), оборачивается неисполнением как федерального, так и регионального законодательства, что, на наш взгляд, недопустимо.

До осознания федеральным центром смысловой ценности Дня Победы, необходимости его празднования в масштабах страны (ведь с Японией воевала не Сахалинская область, а вся страна) ряд общественных деятелей предложили ключевой датой планируемых на начало сентября 2019 года (и на последующее время) праздничных мероприятий сделать не 2 сентября, а 3 сентября, как того требует закон Сахалинской области.

В этой связи председатель Сахалинского областного Совета ветеранов З.Гльоговер, председатель межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы», доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, эксперт РАН, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны А.Кошкин, председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член центрального совета общероссийского движения поддержки флота С.Пономарёв обратились в Сахалинскую областную думу с предложением в порядке контроля за исполнением действующего законодательства организовать проверку исполнения закона Сахалинской области №52 — ЗО от 17.06.2008 г.

Надеясь на положительный и публичный ответ, предложили также обратиться к руководителям Государственной Думы и Совета Федерации с предложением о подготовке поздравлений к памятному дню Сахалинской области — Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

Ответом стал холодный душ, подписанный 19 августа и.о. председателя Сахалинской областной думы А.Ивашовым.

В соответствии с законом Сахалинской области от 28 апреля 2014 года №22-ЗО «О контрольной деятельности Сахалинской областной думы» Сахалинская областная дума вправе осуществлять контрольную деятельность за исполнением законов Сахалинской области в форме и порядке, установленных законом.

Сообщаем также, что ваши просьба и предложение взяты в работу постоянного комитета Сахалинской областной думы по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.

Не снизошел г-н Ивашов (кстати, политический деятель, руководитель фракции в областной думе и член указанного комитета) до высказывания своего мнения по существу предложений, не объяснил свою неконкретизированную ссылку на закон о контрольной деятельности.

Может, он хотел сказать, что предлагать контрольные мероприятия вправе только депутаты областной думы, а не население, не общественные организации?

Так бы и написал, что «сам как депутат напишу в правительство обращение, узнаю, когда и какие планируются памятные мероприятия». Впрочем, и писать не надо! Всё это г-ну Ивашову, наверняка, известно. Ведь до думы доведен утвержденный вице-губернатором С.Будкиным план мероприятий. И там ни слова о 3 сентября, о законе области!

Может, он хотел сказать, что, т.к. дума контрольные мероприятия производит по плану, то он обязательно внесет такое предложение о внесении в план проверки исполнения закона о памятных датах?

Если бы хотел — так бы и сказал.

Зачем направлять обращение на рассмотрение комитета, если очевидно, что его заседание состоится после праздника?

Неужели власти у руководителя областной думы не хватает для того, чтобы обратиться с просьбой к руководителям Федерального Собрания по неотложному поводу до того, как соберется находящийся на каникулах комитет?

Чего боится г-н Ивашов? Почему он не хочет, чтобы по его инициативе председатели Государственной Думы и Совета Федерации уже в этом году поздравили население Сахалинской области с нашим, а по сути, и общероссийским праздником?

Странный выбор делает г-н Ивашов между интересами населения и своим бюрократическим спокойствием. Впрочем, похоже, не первый раз.

Не он ли вопреки интересам сахалинцев в бытность мэром Анивского района согласовал размещение огромных свинарников вблизи жилья и вблизи Анивского залива?

Зато интересы команды прошлого губернатора были удовлетворены. Двинули исполнительного молодого человека в думу, на повышение. Справедливым, полагаю, было бы, чтобы не только анивчан преследовал запах свиного навоза, но и пособников размещения экологической бомбы на юге Сахалина.

Что касается поставленных нами вопросов, то если должностные лица Сахалинской областной думы не хотят представлять интересы населения, то придется обращаться непосредственно в другие органы.

Кстати, согласно справке, недавно полученной из Совета Федерации (от 28 мая 2019 №3.4.-32/1014), указ президиума Верховного совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября днём Победы действует.

Сергей Пономарёв.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107840