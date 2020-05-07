Карантин по-немецки: вопросы и ответы

В эфире программы «По-СтАриковски» главный редактор немецкого интернет-журнала «World Economy» Александр Сосновский (частый гость программ на ТВ и радио Владимира Соловьева) ответил на самые актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.

Взгляд на проблему из Берлина.

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Вопрос 1. Как называется режим нахождения граждан дома в Германии и когда он был введен?

Ответ: Режим называется «режим социального дистанцирования», однозначного и единственного названия для этого режима нет. Введет 10-11 марта. Это не режим карантина, не режим полной самоизоляции, это режим, при котором есть определенные запреты.

Какие есть запреты: на улице нельзя собираться группами больше 2 человек. Но больше, чем по двое ходить по улицам нельзя. Исключение только в том случае, если вы выходите семьей. Если в семье проживает хоть 30 человек, то вы можете в таком составе выйти погулять.

Вопрос 2. Кому разрешили и кому запретили работать в Германии?

Ответ: Запретили практически всем. Предприятия практически все остановлены (кроме тех, что невозможно остановить). Автомобильные заводы остановлены, конвейеры не работают. Вначале было разрешено работать некоторым магазинам, потом разрешили работать только продуктовым магазинам. Оставили аптеки, некоторые филиалы банков. Общепит, все рестораны и бары закрыты.

Вопрос 3. Традиционный вопрос – как с туалетной бумагой и с масками?

Ответ: Туалетная бумага есть, но не в сумасшедших количествах. Германия, наверное, первая страна, раскупившая всю туалетную бумагу. Поэтому сейчас в магазинах этот вопрос четко контролируется: зашли в магазин 5 человек – на полку положат 2-3 упаковки туалетной бумаги. Разобрали – кладут следующую партию. Что действительно в дефиците – так это защитные маски. В магазинах их нет и в аптеках тоже. Закупили только для медперсонала. Правда, можно заказать их в интернете, но стоят они дорого. Одна многоразовая защитная маска стоит порядка 10 евро (порядка 800 руб.). Сейчас ввели правила, по которым люди не могут зайти без маски в общественное место, то есть в магазины, в транспорт, в банк или парикмахерскую, но на улице никто к этому не принуждает.

Вопрос 4: Сейчас стали очень популярны рассылки в разных мессенджерах, в которых всякие «добрые» неизвестные люди рассказывают о том, что в США, Германии, Франции, в общем везде, власти людям выдают деньги. На сайте российских информационных агентств написано, что в Германии помощь от государства в связи с карантином получили даже проститутки. Так ли это? Кто из граждан получает деньги от государства в Германии?

Ответ: То, что в Германии от государства все получают деньги – это из разряда сказок, которые распространяют люди не очень умные. Давайте разложу по полочкам. В Германии никому ничего не дают бесплатно и ничего не дарят. Принцип социального государства или социального контракта между государством и гражданином заключается в том, что государство должно обеспечивать гражданину определенный минимальный уровень, но при этом гражданин должен заботиться об этом сам. Это значит, что я, как гражданин, не могу рассчитывать, что кто-то мне пришлет деньги или чек с какой-то суммой. Если мне эти деньги нужны, то я должен обратиться по соответствующему адресу, сделать запрос, объяснить свою потребность, доказать, что эта потребность существует и только после рассмотрения мне будет дан ответ. Действительно созданы гигантские фонды, которые должны помогать и облегчать жизнь тем предприятиям, которые могут оказаться в сложной ситуации. Механизм тот же – заявка на сайте и её рассмотрение. Эти сайты были введены 10 марта, а 11 – уже не работали, так как были переполнены заявками. И это не безвозмездная помощь, это некий кредит. Потом вам придется эти деньги вернуть, а если уличат в недобросовестности – с вас выдерут все, не сомневайтесь.

Вопрос 5: Совсем недавно в Германии и в целом в Европе был кризис беженцев. Когда в Германии требовали у Правительства закрыть границы, то это было якобы невозможно. С приходом коронавируса границы закрылись за несколько дней. Волшебство произошло на глазах, невозможное стало возможным. Где же в Германии самоизолированы миллионы беженцев? Кто за этим следит?

Ответ: Есть две категории беженцев, которые по-разному «обслуживаются» в этой ситуации. Есть категория беженцев, прошедших определенный интеграционный период – в Германии таких от 1,5 до 2 млн человек. Они уже проживают на каких-то съемных квартирах и тогда к ним применяются такие же нормы, как и к гражданам Германии. Есть другая часть беженцев, которая ещё не была определена на какое-то постоянное проживание, живущая во временных лагерях. Их попытались в этих лагерях «прикрыть». Как это удается немецкой полиции – не очень понятно, но на улицах их действительно нет. Германия, как никакая другая страна, умеет молча применять суровые меры. По всей видимости, Германия поставила жесткий заслон на пути этих людей. Проблема сейчас в Германии с арабскими кланами. Это бандитские группировки, насчитывающие до нескольких сотен человек, которых напугать не так просто. Они не подчиняются порядку. Тогда специальные элитные группы совместно с полицией быстро наводят порядок. Когда немцы хотят – они это умеют.

Вопрос 6: Кого-то из известных медийных персон в Германии во время коронавируса оштрафовали за прогулку с собакой или просто прогулку?

Ответ: Немецкие актеры очень строго соблюдают режим изоляции и все сидят дома. В Германии историй со штрафами или арестами не было.

Вопрос 7: В Германии что-то подорожало в магазинах из-за изменения экономической ситуации?

Ответ: Изменилось. Все цены выросли порядка от 20 до 30%. Цены на продукты – однозначно. Если раньше человек закупался в магазине на 100 евро, теперь он тратит 130. В том числе цены выросли на продукты долгосрочного хранения – консервы выросли в цене от 2-3 евро до 5.

Вопрос 8: Когда режим ограничений будет снят, и мы вернемся к нормальной жизни?

Ответ: В Германии ослабления режима, скорее всего, произойдут после 15 мая. В России – с задержкой на 3 недели, то есть примерно в середине июня. Авиасообщение не будет открыто до конца июля. Более того, я получил информацию, что компания «Люфтганза» может объявить себя банкротом. Шенгенская зона будет закрыта до конца октября, не меньше. Внутри Европы будут послабления по пересечению границ с июля, а внешние границы будут закрыты. Нельзя исключать, что эта ситуация продлится до конца года.

P.S. Предыдущие выпуски программы «По-СтАриковски»:

Источник: https://nstarikov.ru/karantin-po-nemecki-voprosy-i-otvety-115270