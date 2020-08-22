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Навального приняли в Германии как государственного деятеля? — вопросов всё больше (ВИДЕО)

15:30. 22 августа 2020 212 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Навального приняли в Германии как государственного деятеля? — вопросов всё больше (ВИДЕО) | Русская весна

Журналист и политолог из Германии, главный редактор немецкого интернет-издания World Economy, Александр Сосновский проанализировал то, как приняли блогера Алексея Навального в ФРГ и задался вопросами, почему ему были оказаны такие «почести». 

«Дает ли Германия Навальному особый статус „государственного деятеля“? Чем дальше, тем больше вопросов.

1. Почему самолет припарковали в правительственной зоне, не имеющей пропускных таможенных и пограничных пунктов? В этой зоне таможенники и пограничники выполняют свою работу формально, обычно заходя на борт на две-три минуты. Пассажиры этой зоны имеют в большинстве своем диппаспорта и особый статус.

2. Можно ли предполагать, что Навальному был в срочном порядке предоставлен именно такой статус?

3. Кто оплачивает услуги правительственной зоны аэропорта Тегель? Правительство Германии официально заявляло, что оказывает только моральную помощь, не имея отношения к практической перевозке и лечению.

4. Почему вокруг клиники Шарите в ожидании пациента находятся усиленные, хорошо экипированные наряды полиции? Предполагается, что пациент нуждается в охране, находясь в столице Германии?

5. Кто и как оформлял визы для сопровождающих?

6. Кто давал разрешение и в каком порядке с учетом карантинных мер?

7. Каков источник средств НКО „Кино за мир“ для лечения пациента?

По оценке требуется:

От 85 до 110 тысяч евро на перелет;
От 1500 евро в день на лечение в клинике “Шарите”;
Оплата пребывания семьи и сопровождающих и прочие косвенные расходы;
Расходы на полицейские наряды вокруг Шарите.

Перечень вопросов можно продолжить, но не вижу смысла.

Ответ, коллеги, мне понятен.

Германия придает делу Навального статус „государственного“ со всеми вытекающими отсюда выводами о дальнейших шагах немецкого правительства», — написал Сосновский в своём авторском телеграм-канале.

Чуть позже немецкий политолог добавил, что информация об особенных условиях принятия борта с Навальным подтвердилась и описал повышенные меры безопасности и охраны при транспортировке больного.

«СМИ подтвердили нашу версию о том, что самолет с Навальным был принят в аэропорту Тегель, в правительственной зоне.

На видео хорошо виден самолет, в котором привезли Навального, а также стоящий рядом на парковке правительственный самолет, вероятно, даже борт № 1 Ангелы Меркель.

Видны люди в военной форме, полицейские, люди в оранжевых жилетках, выходящие из самолета.

Вдалеке стоит полицейский микроавтобус и несколько пожарных машин.

По информации Бильд, первоначально планировалась посадка в бывшем аэропорту ГДР Шенефельде, но в последний момент приняли решение садиться в Телеге.

В аэропорт стянули полицию, все проходы для гражданских закрыты. Из самолета Навального перенесли в ангар, буквально рядом со стоянкой. В ангаре уже находится транспорт, в котором его повезли в Шарите, в сопровождении полицейских машин, скорой помощи и двух пожарных машин.

Никак не объясняется, зачем приняты такие жесткие и всеобъемлющие меры защиты.

Создается впечатление, что в Берлин привезли не оппозиционера, больного и без сознания, а Сальвадора Альенде, на которого в любой момент может быть совершенно очередное покушение», — резюмирует Александр Сосновский.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598096302

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 14610 8800
    Maleos 22 августа 2020 в 16:12

    У российских дебилов возникли бы такие вопросы, когда этот агент госдепа, со статусом выше статуса даже президента РФ, в России только появился…

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    • 9173 8411
      StelmMaleos 22 августа 2020 в 19:07

      Ниче не попутал,тролль? Твое выражение:”У российских дебилов возникли бы такие вопросы”. Ты о чем,тролль? Ты считаешь народ России дебилами? Ай,троллюга? Ты на себя взвалил такую ношу….Кто ты есть вообще? И какое ты имеешь право тут кудахтать от народа россии? Ты-никто,и звать тебя-никак. Заткнись салоед. пей свою горилку и крась скамейку в свои цвета. А здесь ты на х…не нужен Потому что упырь. Тебе уже говорили? Не? Упырек ты,начинающий упырек. Тебя видно насквозь .

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  • 76 60
    ст. лейтенант 22 августа 2020 в 17:11

    Наглядно показали как о нужных им сотрудниках госдеп заботу проявляет. Навальнята шеф с вами!

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    1

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