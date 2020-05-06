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Второй волны COVID-19 не будет

13:56. 6 мая 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Российский вирусолог считает, что второй волны COVID-19 не будет

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко оценил вероятность возникновения второй волны COVID-19.

Александр Бутенко в беседе с Радио Sputnik отметил, что приобретение иммунитета от COVID-19 большей половиной населения является очень хорошим регулирующим моментом предотвращения развития пандемии в дальнейшем. По словам профессора, все примеры предыдущих пандемий, связанных с коронавирусом, показывали полное исчезновение инфекции.

Специалист также призвал обратить внимание на опыт китайского Уханя, где нет второй волны.

 

Источник: https://argumenti.ru/world/2020/05/664391

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