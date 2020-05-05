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Песни победы. Эдуард Хиль “Как, скажи, тебя зовут?”

12:40. 5 мая 2020 110 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u13hpUgEX98

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 30630 26636
    Вячеслав 5 мая 2020 в 14:07

    …По национальному признаку Подсчетом погибших в Великой Отечественной войне по национальному признаку долгое время никто не занимался. Такую попытку сделал историк Михаил Филимошин в книге «Людские потери Вооруженных сил СССР». Автор отмечал, что значительно осложняло работу отсутствие именного списка погибших, умерших или пропавших без вести с указанием национальности. Подобная практика в Табеле срочных донесений просто не была предусмотрена. Свои данные Филимошин обосновывал с помощью коэффициентов пропорциональности, которые рассчитывались на основе донесений о списочной численности военнослужащих Красной Армии по социально-демографическим признакам за 1943, 1944 и 1945 годы. При этом исследователю не удалось установить национальность примерно 500 тысяч военнообязанных, призванных в первые месяцы войны по мобилизации и пропавших без вести по пути следования в части. Следует отметить, что автор подчитывал только погибших военнослужащих. Согласно исследованиям Филимошина, так выглядят список наиболее пострадавших в результате людских потерь народов Советского Союза:

    1. Русские – 5 млн. 756 тыс. (66.402% от общего числа безвозвратных потерь);
    2. Украинцы – 1 млн. 377 тыс. (15.890%);
    3. Белорусы – 252 тысячи (2.917%);
    4. Татары – 187 тысяч (2.165%);
    5. Евреи – 142 тысячи (1.644%);
    6. Казахи – 125 тысяч (1.448%);
    7. Узбеки – 117 тысяч (1.360%);
    8. Армяне – 83 тысячи (0.966%);
    9. Грузины – 79 тысяч (0.917%)
    10. Мордва и чуваши – по 63 тысячи (0.730%)

    https://russian7.ru/post/kakie-narody-sssr-ponesli-samye-tyazhel/

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    • 4881 4009
      ЖенечкаВячеслав 5 мая 2020 в 14:22

      Тютелька в тютельку. Процентное отношение национальностей к общему числу людей в СССР по переписи 1939 года:
      Русские-58,41
      Украинцы-16,56
      Белорусы-3,11
      Татары-2,54
      Евреи-1,78
      Казахи-1,83
      Узбеки-2,82
      Армяне-1,27
      Мордва-0,86
      Чуваши-0,81.

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    • 833 701
      АлександрВячеслав 5 мая 2020 в 14:32

      У Филимошина не указано удельное число погибших военных – погибших/всего граждан национальности. Невозможно сопоставить число русских и чувашей.

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