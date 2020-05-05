Песни победы. Эдуард Хиль “Как, скажи, тебя зовут?”
12:40. 5 мая 2020 110 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
— Матфей
…По национальному признаку Подсчетом погибших в Великой Отечественной войне по национальному признаку долгое время никто не занимался. Такую попытку сделал историк Михаил Филимошин в книге «Людские потери Вооруженных сил СССР». Автор отмечал, что значительно осложняло работу отсутствие именного списка погибших, умерших или пропавших без вести с указанием национальности. Подобная практика в Табеле срочных донесений просто не была предусмотрена. Свои данные Филимошин обосновывал с помощью коэффициентов пропорциональности, которые рассчитывались на основе донесений о списочной численности военнослужащих Красной Армии по социально-демографическим признакам за 1943, 1944 и 1945 годы. При этом исследователю не удалось установить национальность примерно 500 тысяч военнообязанных, призванных в первые месяцы войны по мобилизации и пропавших без вести по пути следования в части. Следует отметить, что автор подчитывал только погибших военнослужащих. Согласно исследованиям Филимошина, так выглядят список наиболее пострадавших в результате людских потерь народов Советского Союза:
1. Русские – 5 млн. 756 тыс. (66.402% от общего числа безвозвратных потерь);
2. Украинцы – 1 млн. 377 тыс. (15.890%);
3. Белорусы – 252 тысячи (2.917%);
4. Татары – 187 тысяч (2.165%);
5. Евреи – 142 тысячи (1.644%);
6. Казахи – 125 тысяч (1.448%);
7. Узбеки – 117 тысяч (1.360%);
8. Армяне – 83 тысячи (0.966%);
9. Грузины – 79 тысяч (0.917%)
10. Мордва и чуваши – по 63 тысячи (0.730%)
https://russian7.ru/post/kakie-narody-sssr-ponesli-samye-tyazhel/
Тютелька в тютельку. Процентное отношение национальностей к общему числу людей в СССР по переписи 1939 года:
Русские-58,41
Украинцы-16,56
Белорусы-3,11
Татары-2,54
Евреи-1,78
Казахи-1,83
Узбеки-2,82
Армяне-1,27
Мордва-0,86
Чуваши-0,81.
У Филимошина не указано удельное число погибших военных – погибших/всего граждан национальности. Невозможно сопоставить число русских и чувашей.