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Один из организаторов переворота в Венесуэле работал охранником Трампа

20:10. 5 мая 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Продолжают поступать чудесные подробности о провалившейся попытке государственного переворота в Венесуэле.
Глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, который взял на себя ответственность за переворот, фактически занимался личной охраной Дональда Трампа. С учетом того, что сам Гудро подписал контракт с Гуайдо на 212 млн. долларов, а сам Гуайдо неоднократно бывал в Белом Доме, где также бывает Гудро, ниточки провалившегося гос.переворота ведут к ближайшему окружению Трампа.









Мейнстримовые американские СМИ яростно транслируют нарратив, что это была частная инициатива и правительство с ЦРУ к этому не причастно Аха-ха. Вилаят Америка отказывает брать на себя ответственность за этот террористический акт.
При этом в ряде публикаций делают намеки, что в стан заговорщиков были внедрены агенты коммунистической Кубы, которые вскрыли подготовку к заговору и заблаговременно проинформировали венесуэльские спецслужбы. Ужасная Куба продолжает досаждать ЦРУ со времен Фиделя Кастро.

Ну и пара свежих мемов от венесуэльцев.

"Неудержимые" в кино и в жизни.



Джек Райан. В кино и в жизни.

В целом, весьма нажористая тема. ЦРУ явно село в лужу, причем даже не смогли оградить высшее руководство страны от брызг грязи, которые разлетаются во все стороны после того, как заговор был разгромлен. Это один из самых эпичных провалов американских спецслужб за последние годы, хотя провал прошлогоднего заговора с участием военных был не менее замечательным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5843830.html

Метки: silvercorp, венесуэла, гуайдо, гудро, спецслужбы, США, терроризм, Трамп, цру, ЧВК, южная америка

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